北市2飯店周年慶！住漢來贈寶格麗旅行組　慕舍首創包棟新玩法

▲台北漢來大飯店豪華客房。（圖／漢來大飯店提供）



記者彭懷玉／綜合報導

北市兩大飯店為歡慶周年，接續推出「周年慶住房專案」和「嘉年華派對」，台北漢來大飯店即將滿周年，即日起至12月30日，住台北漢來大飯店豪華客房7,888元，加贈客房Mini Bar、寶格麗旅行組與漢來熊1隻；慕舍酒店屆滿四周年，將在10月15日舉辦西班牙嘉年華派對，是飯店首創「包棟新玩法」。

▲台北漢來大飯店週年慶專案贈送獨家漢來熊和寶格麗旅行組。（圖／漢來大飯店提供）



台北漢來大飯店

台北漢來大飯店於2023年10月7日正式營運，將於本月滿一周年，即日起至12月30日限時推出「周年慶住房專案」，入住豪華客房7,888元，加贈客房Mini Bar、寶格麗旅行組與獨家周邊-漢來熊1隻；而高雄漢來則推出5,775元入住市景精緻客房，同樣提供客房Mini Bar，還可免費使用行政酒廊貴賓軒1次與獲得飯店限量周邊。

預訂上述專案均可獲得月月抽及機票大獎抽獎資格，業者表示，每月將輪流抽出漢來三大飯店住宿大獎，包括曾款待韓國影后入住的台北漢來豪華套房、高雄漢來三麗鷗家庭套房，以及即將試營運的漢來日月行館豪華湖景客房，還有Apple Watch、Airpods pro、Dyson吹風機、BVLGARI寶格麗香水、Valmont SPA頂級療程等，甚至是國泰航空台北-東京來回商務艙機票。

▲慕舍酒店提供從早到晚來自全球聯名酒莊的美酒暢飲。（圖／慕舍酒店提供）



慕舍酒店

開立於2020年疫情期間的慕舍酒店，也將滿四周年。對此，業者首度於10月15日舉辦西班牙嘉年華派對(Carnaval de España)，報名者從早上9點到下午5點都能參加精彩活動。全天可品嘗米其林二星西班牙小食、全球聯名酒莊的美酒暢飲，還有嘉年華特色節目與旅客同歡，首先，由國際級古典吉他音樂家-蘇孟風及首席大提琴家-陳世霖將國家音樂廳演奏原汁原味展現，以及型男魔術師黃大晏的互動魔術表演、嘉年華女郎熱情奔放的舞蹈表演等。

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▲慕舍酒店首創包棟全新玩法。（圖／慕舍酒店提供）



當下最夯的塔羅占卜、種子苔球DIY等活動也搬進酒店內，還可欣賞造型具巧思的氣球手作過程。重頭戲「Light up MVSA」藝術表演，由TRUE SPIN旋舞炎結合現代舞、街舞及武術的LED火舞秀。單日嘉年華派對一位門票1,980元，若要住一晚，則為11,800元起（依入住人數加贈嘉年華派對票券）。