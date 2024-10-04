住礁溪無邊際溫泉泳池飯店　晚餐大嗑沙公火鍋、享早餐吃到飽

▲礁溪晶泉丰旅擁有頂樓無邊際溫泉泳池。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

秋意漸濃，品蟹季節也隨之來臨，晶華國際酒店集團旗下礁溪晶泉丰旅即日起至10月28日為止，推出一泊二食住房專案，可以享受金雞老紅酒沙公火鍋當晚餐、隔日早餐吃到飽，兩天一夜4人成行，每人每晚4050元起，官網訂房加購高鐵車票享全台最低78折起優惠。

▲▼入住礁溪晶泉丰旅，晚上可以品味「金雞老紅酒沙公火鍋」。

業者趁著秋天最好的品蟹時節，推出「金雞菊醇．沙公秋饗」一泊二食住房專案，住宿家庭溫泉套房，晚餐在館內享受以肥美大沙公製作的金雞老紅酒沙公火鍋套餐，不僅能品蟹，還有日本國產牛肋眼、美國頂級無骨牛小排、西班牙伊比利豬等肉品一起搭配，最後餐後提供金桔愛玉桂花釀當甜點，晚上回到房內再享泡湯樂趣。

▲每間客房都有半露天私人浴池。

此次專案4人入住，每人每晚4050元起，亦可享受頂樓無邊際溫泉泳池，晚上於池畔能遠眺蘭陽平原夜景，隔日亦可漫步街道上，尋訪在地美食與特色小店。

▲▼礁溪福朋喜來登酒店。（圖／業者提供）

宜蘭礁溪福朋喜來登酒店則推出歡慶周年優惠活動，即日起至10月30日為止，周一至周四入住每晚4999元起不含早餐，指定專案加價1111元即可再續住一晚；館內的「食潮餐廳」則享每周三醇飲優選買一送一優惠、每周五則有精啤酒挑戰，活動成功即享啤酒免費喝。

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