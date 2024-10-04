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豪雨襲山區「雙北6景點休園」！三貂嶺隧道、深澳鐵道自行車勿往

▲受山陀兒颱風及東北季風影響，陽明山仍有強風及豪大雨。（圖／陽管處提供）

▲山陀兒颱風襲台，致使陽明山多處道路因落石而中斷通行（圖／陽管處提供）

記者彭懷玉／台北報導

山陀兒颱風今晨雖已減弱為熱帶性低氣壓，受環流影響，基隆北海岸、台北市山區仍有局部大雨或豪雨，北市陽明山、新北市瑞芳區降雨豐沛，多處達豪雨等級。其中，大屯遊客服務站、二子坪遊客服務站今（4日）休館；新北市瑞芳區旅服中心、猴硐煤礦博物園區、深澳鐵道自行車及三貂嶺隧道暫停服務一天。

因受山陀兒颱風及東北季風影響，陽明山仍有強風及豪大雨，陽管處宣布大屯遊客服務站、二子坪遊客服務站今（4日）休館1日，而百拉卡公路因落石道路中斷致公車無法通行，中湖陽金路口至冷水坑公共浴室段，則由北市大地處宣布預警性封閉。

▲受山陀兒颱風及東北季風影響，陽明山仍有強風及豪大雨。（圖／陽管處提供）

▲受山陀兒颱風及東北季風影響，陽明山一帶累積雨量驚人。（圖／陽管處提供）

另外，陽金公路台2甲8.3K處坍方，雙向無法通行，於馬槽橋頭進行管制。陽管處表示，因百拉卡公路多處積水，百拉卡人車分道步道採預警性封閉，後續依雨量及現場狀況評估，如已達安全狀況再行開放，提醒民眾山區風雨仍強，非必要儘量不要前往。

▲三貂嶺隧道自行車道。（圖／記者彭懷玉攝）

▲三貂嶺隧道自行車道今（4日）暫時封閉。（資料照／記者彭懷玉攝）

而新北市瑞芳區24小時累積雨量已達797毫米，達超大豪雨等級，新北市觀旅局宣布今（4日）新北市瑞芳區遊客服務中心、猴硐煤礦博物園區、深澳鐵道自行車及三貂嶺生態友善隧道暫停服務。

此外，因應山陀兒颱風減弱，烏來雲仙樂園、野柳海洋世界，以及新北市所轄旅客服務中心（淡水捷運站、板橋車站）、十分、烏來等各風景區遊客中心與十分瀑布公園，經環境整理及各項設施檢查，確認安全無虞後已重新開園，碧潭東岸停車場及渡船頭停車場也配合新北市横移門及越堤道開啟，並重新開放停車。

關鍵字： 山陀兒颱風 休園 休館 三貂嶺隧道 深澳鐵道自行車 大屯遊客服務站 二子坪遊客服務站

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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