3800年前乾屍「樓蘭美女」直擊！新疆博物館5大鎮館之寶一次看

▲新疆維吾爾自治區博物館亮點一次看。（影／記者彭懷玉攝）



▲新疆維吾爾自治區博物館於1959年建成，總面積4.96萬平方公尺。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／新疆報導

不同於埃及木乃伊、長沙馬王堆漢墓濕屍，新疆在極其乾燥的情況下自然形成許多人體標本，其中南疆吐魯番、東疆哈里木盆地，是乾屍保留最多的區域。《ETtoday》實際走進新疆維吾爾自治區博物館，一揭5展廳「樓蘭美女」、「張雄乾屍」等真實面貌，以及8展廳的三件鎮館之寶，整理出必看亮點。

▲首先可從博物館7-9展區了解新疆歷史。（圖／記者彭懷玉攝）

5號展廳必看



樓蘭美女

充滿神秘色彩的5號展廳「逝者越千年」展出多具乾屍，吸引許多人前來參觀，其中最知名的「樓蘭美女」出土自青銅時代，距今已有3800年，經歲月洗禮其皮膚仍光滑、長髮維持得宜，頭上戴著氈帽、外裹毛織斗篷，旁有梳子、草編簍、草把等物品，於1980年4月在新疆羅布泊北部鐵板河墓地被發現時，是無棺木的，裹著屍布就下葬。

▲5號展廳「逝者越千年」最知名的「樓蘭美女」出土自青銅時代，距今已有3800年。（圖／記者彭懷玉攝）

導覽員周寧解釋，經研究證實，樓蘭美女死亡年齡介於40至45歲，生前高約155-156公分、O型血。目前身長152公分、重約10公斤，鮮明五官具有古代歐羅巴人種特徵。

▲樓蘭美女死亡年齡介於40至45歲，生前高約155-156公分、O型血。（圖／記者彭懷玉攝）

在1992年，樓蘭美女被送到日本巡展，日本人對其面部進行復原後，發現她生前是一位容貌非常漂亮的女子，便從那時起，「樓蘭美女」之名逐漸廣為流傳。

▲日本人對其面部進行復原後，發現她生前是一位容貌非常漂亮的女子，便從那時起，「樓蘭美女」之名逐漸廣為流傳。（圖／記者彭懷玉攝）

在送往日本巡展之前，上海醫科大學對樓蘭美女進行研究與檢測，竟意外發現，她的內臟器官仍保存得非常完好，透過X光可清楚見到輸卵管、輸尿管，還在她的肺泡腔內發現大量黑色粉塵，反映當時羅布泊沙漠的氣候。

值得一提的是，埃及木乃伊是將其內臟掏空、清洗後再注入防腐劑，而新疆乾屍是自然形成的，毫無外力介入，多具屍體就此沈睡了數千年，留給後人無限悵然和想像空間。

▲唯一一具知道其姓名和歷史的，就是赫赫有名的高昌將軍-張雄的乾屍。（圖／記者彭懷玉攝）

張雄乾屍

5號展廳展出的多具乾屍中，唯一一具知道姓名和歷史的，就是赫赫有名的高昌將軍-張雄的乾屍，因早年平定叛亂有功，遂被封為威遠將軍。張雄乾屍身長176公分，肚腹低陷，身體的皮肉收縮，呈現乾癟狀態，推測生前身高超過180公分，特別的是，其腿部呈現「O型」，是因長期騎馬作戰的關係，可想見生前是一位驍勇善戰的武將。

不過，這位西域名將生前威風，卻因規勸高昌王曲文泰勿製造分裂，但曲文泰未聽勸，慢慢不受重用，爾後被罷官，最後因憂起疾、抑鬱而死，推測去世時年約50歲，一旁還保留其年輕妻子的墓誌銘，不過妻子未能形成乾屍，其兒子將夫妻倆合葬在一起。

▲「小河公主」是1934年出土的青銅時代白人女性乾屍。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼且末男女屍髮絲、指甲仍保留完整，模樣依舊栩栩如生。（圖／記者彭懷玉攝）

另外，還有小河墓地的「小河公主」、羅布泊古墓溝出土的「5歲幼兒乾屍」、且末男女屍等，讓後世一窺其真實面貌。

▲新疆在漢代起是古絲綢路必經要道，7至9展廳均為新疆歷史文物展。（圖／記者彭懷玉攝）

8號展廳必看



新疆最早文物可追溯至先秦時期，在漢代起是古絲綢路必經要道，7至9展廳均為新疆歷史文物展，7號展示新疆先秦時期文物，8號展出漢朝到唐朝；9號為五代至清朝，羅列各式紡織品、紙質文書、彩繪泥塑、陶俑、石窟壁畫、絲織工藝品等包羅萬象的展品，經歲月流淌的璀璨文明，濃縮在4.96萬平方公尺的館內，對歷史、文化有興趣的民眾不妨先至7到9展廳巡禮。包含弈棋仕女圖、天王武士泥俑，唐代陶俑表情、動作十分有趣，而伏羲女媧圖、彩繪天王踏鬼木俑、五星出東方立中國錦護臂等三件鎮館之寶，均收藏在8號館。

▲人首蛇身的神話人物伏羲和女媧上身相擁、下身相交，蛇尾交纏如同DNA雙螺旋結構。（圖／記者彭懷玉攝）

伏羲女媧圖

伏羲女媧圖是唐代的繪畫作品，1967年於吐魯番市阿斯塔那墓出土，一般放置墓葬頂部，通常在夫妻合葬墓會出現。人首蛇身的神話人物伏羲和女媧上身相擁、下身相交，蛇尾交纏如同DNA雙螺旋結構，其直線又有黑白取直之意，展現古代神話中人類始祖的形象。

▲彩繪天王踏鬼木俑放在墓葬中達到保護作用。（圖／記者彭懷玉攝）

彩繪天王踏鬼木俑

自從漢唐以來，即有「鎮墓獸」存在，此出土自唐代的俑，放在墓葬中達到保護作用，由30多塊大小不一的木料雕琢而成，十分珍貴。同時，擁有唐代的溫潤色彩，加上動作誇張、表情極具張力，堪稱國寶。

▲五星出東方立中國錦護臂是最早記載「中國」字樣的文物，也是首批禁止出國（境）展覽文物。（圖／記者彭懷玉攝）

五星出東方立中國錦護臂

1995年新疆和田民豐縣尼雅遺址「沙漠王子弓箭旁」出土，長18.5、寬12.5公分，以寶藍、草綠、絳紅、明黃、白色五組顏色經線織出花紋，圖案集麒麟、白虎、鳳凰、神鹿等祥禽瑞獸等四圖樣構成，也是最早記載「中國」字樣的文物，為國家一級文物、首批禁止出國（境）展覽文物。

導覽員周寧解釋，此為古代射箭時專用的護臂，起到保護作用。不過，漢字「五星出東方立中國」是古時中國星占學占辭用語，五星指金、木、水、火、土等行星，東方指占星術中特定的天穹，中國是指黃河中下游整個中原地區，意味著當金、木、水、火、土同時出現在東方的天空，將有利於中原的發展。