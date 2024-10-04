▲雲林最新「Sötinn滴所」開幕。（圖／業者提供）

記者蔡玟君／綜合報導

雲林新景點！首間複合式早咖酒吧「Sötinn滴所」現在在虎尾糖廠旁正式開幕，結合雞尾酒、咖啡與藝文活動，打造獨具特色的體驗空間，讓旅客可以在午後享受一杯咖啡，或晚上在此度過微醺時光。

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▲Sötinn滴所是一間50年老宅改建。（圖／業者提供）

「Sötinn滴所」座落於台灣僅存仍在運營的雲林虎尾糖廠旁，以50年廢棄老宅重新改建，將歷史痕跡與現代空間美感結合，打造成一個結合「雞尾酒」、「咖啡」與「互動體驗」的複合式空間。

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▲▼Sötinn滴所白天可以喝咖啡，晚上則是酒吧。（圖／業者提供）

店內空間最代表一景就是如雕塑般蜿蜒而上的旋轉樓梯，從一樓延伸穿透至三樓露台，像是串起整個建築的記憶線索，成為Sötinn滴所店內最具標誌性的視覺元素；整體設計上更以暖色系的異材質作為結合，營造出和諧又豐富的視覺層次。

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一樓和二樓空間主要作為飲品區域，提供咖啡和酒水，「茶」與「花草植物」為兩大主軸，從日常生活飲食中汲取靈感，同時融入虎尾糖廠土地的歷史歲月與糖都文化，並定期邀請藝文活動者與顧客互動 ; 三樓露台則是受到植物園啟發，打造一座露天植物園，未來也將成為活動體驗的場地，提供更多的座位選擇。

此外，在虎尾今年也新開了一間可頌專賣店「GUO BREAKFAST CLUB」，3層樓高純白色建築，一樓是點餐區，二、三樓則是內用，但需要拖鞋，整體環境不但好拍，還有超多口味的可頌、漢堡與咖啡可以選擇。