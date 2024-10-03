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周一至周四午晚餐+下午茶全部75折　圓山松鶴廳10月限定優惠

▲圓山松鶴餐10月快閃優惠，周一至周四全餐期75折。（圖／取自圓山大飯店臉書）

▲圓山松鶴廳10月快閃優惠，周一至周四全餐期75折。（圖／取自圓山大飯店臉書）

記者黃士原／台北報導

10月是國慶月，圓山大飯店自助餐廳「松鶴廳」推出快閃優惠，整個月的周一至周四午晚餐及下午茶，皆享75折。

迎著即將來臨的國慶日，圓山大飯店的自助餐廳「松鶴廳」推出「國慶月 搶優惠」活動，10月31日前，周一至周四午晚餐及下午茶餐費全面特價，午、晚餐960元+原價1280元的1成服務費，下午茶 638元+原價850元的1成服務費，等於75折就可享當季肥美秋蟹、現切牛肉等百道菜色吃到飽。

▲外皮酥脆金黃的「德國烤豬腳」。（圖／台北遠東香格里拉提供）

▲外皮酥脆金黃的「德國烤豬腳」。（圖／台北遠東香格里拉提供）

台北遠東香格里拉人氣自助餐廳遠東Café自10月4日至31日，推出期間限定「德式美饌饗宴」美食活動，超過20道經典德國料理無限供應，包括外酥內嫩的「德國烤豬腳」、香嫩多汁的「德國啤酒豬肉香腸堡」、香氣四溢的「德式黑啤酒煎鮮蝦」，以及多款經典德國香腸，如巴伐利亞白香腸、法蘭克福香腸和德國辣味香腸等。

▲台北老爺酒店的Le Cafe 咖啡廳推出「遇見南洋．泰饗受」主題活動。（圖／台北老爺酒店提供）

▲台北老爺酒店的Le Cafe 咖啡廳推出「遇見南洋．泰饗受」主題活動。（圖／台北老爺酒店提供）

台北老爺酒店的Le Cafe 咖啡廳，則推出「遇見南洋．泰饗受」主題活動，推出一系列酸、香、鮮、辣的泰式料理，除了大受國人喜愛的「泰式月亮蝦餅」、「酸辣海鮮湯」，另外還有「黃梨三味魚」、「泰奶千層酥」，以及南洋料理常見的冰品「摩摩喳喳」。

關鍵字： 美食雲 美食優惠 圓山大飯店 吃到到 Buffet

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