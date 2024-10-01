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身分證「815」3碼全中玩樂園門票99元　搭摩天輪看國慶煙火

▲▼劍湖山世界換粉紅新裝。（圖／劍湖山世界提供）

▲劍湖山世界推身分證優惠。（圖／劍湖山世界提供）

記者蔡玟君／綜合報導

今年國慶煙火在雲林施放，劍湖山世界就推出10月10日至13日期間，身分證字號有「8、1、5」三碼全中，門票只要99元。劍湖山渡假大飯店也推出國慶限定專案，名字對中指定7字中任一次，即日起至10月24日期間平日入住，雙人同行入住每晚3098元還送早餐。

劍湖山世界表示，今年國慶煙火在雲林，樂園推出一系列優惠，首先是10月5日、6日這兩天，兩人同行、第二人門票只要99元。而10月10日至13日期間，身分證字號有「8、1、5」，對中1碼門票價格499元、對中2碼門票399元、對中3碼門票99元，號碼不重複計算。

此外，園方也推出「幸福摩天輪百萬夜景觀覽套票」，白天瘋樂園、賞馬戲、啖美食、夜間搭乘幸福摩天輪，獨享雲嘉百萬夜景遠眺國慶煙火。

劍湖山渡假大飯店也推出住宿優惠，只要名字對中「國」、「慶」、「燄(煙)」、「火」、「在」、「雲」、「林」中任一字，即日起至10月24日期間平日入住（周一至周四)，即享有兩人成行住宿含早餐每晚3098元，而10月10日至10月11日入住，兩人含早餐每晚3000元。

▲▼小人國水樂園。（圖／小人國主題樂園提供）

▲龍潭小人國祭出「指定變裝166元」、「來搗蛋就給糖」和「按圖尋寶趣」。（圖／小人國主題樂園提供）

為迎接西洋萬聖節到來，桃園龍潭小人國祭出「指定變裝166元」、「來搗蛋就給糖」和「按圖尋寶趣」三項優惠活動。其中，凡16歲以下的遊客，在6個指定日期穿著橘、黑、紫任一色上衣（指定顏色需達80%），並配戴巫婆帽或惡魔髮箍，即可享現場購票166元優惠，現省784元。

▲小人國即日起祭出9217揪愛一起瘋玩樂園優惠。（圖／小人國主題樂園提供）

▲小人國即日起推出「指定變裝166元」優惠。（圖／小人國主題樂園提供）

小人國推出「指定變裝166元」優惠，只要在指定日期（10月5日、6日、10日、11日、12日、13日，共6天），16歲以下的旅客穿著橘、黑、紫任一色上衣（指定顏色需達80%），並配戴巫婆帽或惡魔髮箍，現場購票只需166元（原價950元）。此外，還能免費拿到一桶萬聖限定爆米花（價值190元，無法指定口味）。

為讓全民感受搞怪又歡樂氣氛，不限年齡，只要穿著橘、黑、紫任一色上衣（指定顏色需達80%），並持南瓜造型桶，前往園區指定商店大聲說出「來搗蛋就給糖」，即可獲得彩色魔法糖。同時，也設計了「按圖尋寶趣」活動，需先至小人國官網「樂園速報」下載藏寶圖，按照圖上線索前往歡樂王國指定區域尋找寶藏卡，找到寶藏卡，即可至入口服務台兌換神秘限定好禮。

關鍵字： 雲林旅遊 劍湖山世界 優惠快訊 國慶日 國慶煙火

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