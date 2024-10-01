超萌「巷仔貓」10月起現身台南5景點　與酷洛米、美樂蒂遙望

▲台南伸懶腰造型巷仔貓將現身山上水道花園博物館。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

在今年台灣文博會成為最萌拍照打卡亮點的「巷仔貓」，從10月起將走出巷弄在台南市5處景點展出。首先高達10公尺、伸懶腰造型的巨型巷仔貓將現身山上水道花園博物館，還有巷仔貓將現身安平古堡，與座落在安平遊憩碼頭的美樂蒂與酷洛米遙望。

▲▼今年台灣文博會超萌吉祥物「巷仔貓」從10月起將現身在台南市內5景點。（圖／記者蔡玟君攝）

台南市政府為延續「巷仔貓」帶來熱潮，從10月起規劃在安平古堡、山上水道花園博物館、左鎮化石園區、噍吧哖事件紀念園區與民治市政中心展出。其中高達10公尺、翹屁股伸懶腰的巷仔貓會在山上水道花園博物館出沒，以慶祝博物館5周年慶，還會有充氣小貓不經意露臉出現。

▲還有「My Melody & Kuromi 台南探險之旅」將在安平遊憩碼頭登場。（圖／翻攝自台南旅遊臉書專頁）

而鄰近安平遊憩碼頭的安平古堡，也將設置2隻不同大小的巷仔貓，與將從10月3日起設在遊憩碼頭的「美樂蒂」和「酷洛米」遙望，安平古堡也計劃於10月5、10、11、12日四天試行開放至晚上8點，讓民眾體驗巷仔貓與歷史古蹟在日夜光線變化下的不同感受。

台南市文化局也表示，受到山陀兒颱風影響，目前巷仔貓們暫時撤除躲雨中，等到颱風過後，就會正式在不同景點展出，與民眾相見歡。