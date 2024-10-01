桃園「最大彩繪稻田」延期開展　麗寶摩天輪明不開

▲「2024溪海花卉活動」延至10月10日開展。（圖／桃園市農業局提供）



記者彭懷玉／台北報導

因應山陀兒颱風逼近，原訂10月5日開展的「全台最大彩繪稻田」喊卡，今桃園市農業局表示延至10月10日開展；而台中麗寶樂園渡假區也宣布，明（2日）水陸雙樂園、天空之夢摩天輪、麗寶國際賽車場、密室逃脫，進行預防性休園一日。

「2024溪海花卉活動」原訂在10月5日至10月20日於大園溪海休閒農業區和中壢山東開跑，不料，颱風山陀兒襲台，考量颱風整備工作，桃園市農業局今日宣布延至10月10日開展。

▲「2024溪海花卉活動」共由5色彩稻，構成4公頃（約1.2萬坪）的彩繪稻田。（圖／桃園市農業局提供）



「2024溪海花卉活動」共由5色彩稻，構成4公頃（約1.2萬坪）的彩繪稻田，有蘿蔔寶寶、孤挺花、飛機先生、國慶意象等限定圖騰，同時加碼向日葵、波斯菊花海，預計10月10日後進入最佳觀賞期。另外在航道下的中壢山東社區，也舉辦「花現中壢農遊趣」，首度展出向日葵、波斯菊等花海，籲民眾靜待10日之後再前來。

▲中壢山東社區也舉辦「花現中壢農遊趣」，首度展出向日葵、波斯菊等花海，籲民眾靜待10月10日後再前來。（圖／桃園市農業局提供）



為因應山陀兒颱風來襲，桃園市農業局啟動防颱應變措施，已於9月29、30日派員對竹圍漁港、永安漁港進行巡查，針對港區域內的公共設施做好防汛整備，要求漁船進港避風，並加強纜繩固定。

▲麗寶樂園渡假區今宣布，水陸雙園（探索世界、馬拉灣）、天空之夢摩天輪等，明（2日）暫停營運一天。（圖／台中麗寶樂園提供）



另外，山陀兒颱風逼近，麗寶樂園渡假區今宣布，水陸雙園（探索世界、馬拉灣）、天空之夢摩天輪、麗寶國際賽車場、密室逃脫，進行預防性休園，明（2日）暫停營運一天，麗寶OUTLET MALL將於明早8點公布營運與否，麗寶福容大飯店、麗寶賽車主題旅店皆正常營運。