不斷更新／山陀兒颱風進逼　全台景點休園、活動暫停一次看

▲山陀兒來龍，太平山蹦蹦車15：00起停駛。（圖／林業及自然保育署宜蘭分署提供）

記者蔡玟君／台北報導

山陀兒已增強為中颱，花東、恆春半島及南部山區將首當其衝，《ETtoday新聞雲》整理出全台景點預警性休園，以及活動暫停消息，並不斷更新，請民眾多加留意。

基隆市

基隆嶼：因應中央氣象局今早已發佈輕颱山陀兒海上颱風警報，基隆市政府宣佈基隆嶼於9月30日進行預警性封島，以因應防颱措施。此外，富悠海上旅遊-龍之心號、舜龍號即日起將全面暫停海上活動，停航措施將持續至北部地區海警解除。

LAPOPO 拉波波村：因應山陀兒颱風，10月1日至2日進行預防性休園。

台北市

新北市

內洞、滿月圓國家森林遊樂區：10月1日起預警性休園，烏來台車預警性停駛。

桃園市

東眼山、拉拉山國家森林遊樂區：10月1日起預警性休園

新竹縣

觀霧國家森林遊樂區：10月1日起預警性休園。

苗栗縣

台中市

雪霸國家公園：即日起，不得進入雪霸國家公園生態保護區及其他管制區域活動，原核發入園許可證失效，視災害復原情形恢復入園。九九山莊將同步配合暫停住宿開放。

蟬說：夕陽漫漫：9月30日至10月4日休園。

大雪山、八仙山及武陵國家森林遊樂區：10月1日起預警性休園。

彰化縣

▲奧萬大國家森林遊樂區9月30日至10月2日進行預警性休園。（資料照／南投林管處提供）

南投縣

合歡山、奧萬大國家森林遊樂區：9月30日至10月2日進行預警性休園，後續將視山陀兒颱風過後之影響程度，適時恢復開園。

玉山國家公園：即日起全面禁止入園，颱風警報解除後視災害復原情形，原核發入園許可證失效，另公告恢復入園活動日期。

埔里演習林：9月30日預警性休園一天。

雲林縣

▲阿里山林鐵 。（示意圖／林鐵處提供）

嘉義縣

阿里山林鐵：除9月30日阿里山至嘉義列車正常營運外，其餘列車預警性停駛；10月1日、2日全部列車停駛。後續將視颱風影響狀況，進行路線巡檢確認安全後，另行公告復駛時間。

阿里山國家森林遊樂區：9月30日8時起進行預警性休園，眠月線、一葉蘭自然保留區及嘉義分署所轄步道亦暫停開放，重新開放時間視颱風狀況滾動式調整並再行發布。

台南市

高雄市

屏東縣

雙流及墾丁國家森林遊樂區、林後四林平地森林園區：即日起至10月2日進行預警性休園，後續將視颱風過後影響程度，適時恢復開放。

恆春半島淨灘活動：原訂9月30日至10月3日恆春半島淨灘活動暫停辦理。

華泰瑞苑：因山陀兒颱風影響，墾丁國家森林遊樂區即日起至10月2日進行預警性休園。期間內觀海樓的 「GADUGADU Brunch」 與遊客中心「島嶼餐桌」 將配合暫停營業，原安排行程的旅客請勿前往，小心安全。

▲宜蘭龜山島。（圖／記者蔡玟君攝）

宜蘭縣

龜山島：即日起起至10月2日，預警性封島4天。

福山植物園：9月30日至10月2日預警性休園。

太平山國家森林遊樂區：即日起預警性休園，區內8條自然步道同步封閉，實際恢復開園、開放日期，將視颱風警報解除後，進行災害勘查及環境整備，做滾動式調整。太平山蹦蹦車停駛。

林業保育署宜蘭分署：即日起，暫停開放所轄社區型自然步道，包括金瓜寮魚蕨步道、礁溪跑馬古道、聖母登山步道、林美石磐步道、九寮溪自然步道、松羅步道、新寮瀑布步道、拳頭姆自然步道、朝陽步道、蘇花古道-大南澳越嶺段以及南澳古道。

蘇澳冷泉園區：蘇澳冷泉園區因應颱風來襲，9月30日休園一天。

澳花漢本海洋驛站：受到颱風影響，9月30日至10月2日休園3天。

花蓮縣

花蓮太魯閣晶英酒店：太魯閣晶英酒店原訂於10月1日將重新開業，但隨著山陀兒颱風步步進逼，業者發出公告表示，考量颱風路徑與此次雨量預測，山林與道路穩定狀況需要一些休息時間，為了維持整體旅遊與住宿品質，飯店決定營運日期延至10月13緩步啟動。

池南及富源國家森林遊樂區、林田山林業文化園區、大農大富平地森林園區：即日起預警性休園及封閉，請遊客及山友暫勿上山，以免發生危險。

月崖灣親子農場：因應颱風來襲，月崖灣親子農場9月30日休園一天。

台東縣

知本國家森林遊樂區、向陽國家森林遊樂區、嘉明湖國家步道、都蘭山步道：即日起預警性封閉。

紅葉谷綠能溫泉園區：考量山區雨量影響，9月30日預警性休園一天。

多良火車站：多良火車站9月30日下午起休園。

台東農場：9月30日起至10月2日因應山陀兒颱風預警性休園。