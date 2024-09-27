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秋季旅展開跑！住宿券下殺3折　國旅第4人免費、出國現折萬元

▲▼九州鵜戶神宮，佛羅倫斯大教堂 (Duomo di Firenze)聖瑪麗大教堂。（圖／易飛旅遊提供）

▲位於九州宮崎縣的鵜戶神宮。（圖／易飛旅遊提供）

記者蔡玟君／綜合報導

2024台北國際秋季旅展從今（27日）起至30日為止在台北世貿一館登場，旅遊業者也紛紛推出優惠。雀客國際酒店集團推出住宿餐飲券下殺3折起；易飛旅遊推出國內外團體與自由行優惠，更有獨家日本宮崎包機產品，並推出國外團體兩人同行，第二人最高折一萬、國內旅遊最高第4人免費。

▲「OOD by CHECK inn雀客旅館台北杭州」是雀客國際酒店集團旗下綠建築酒店。（圖／業者提供）

▲「OOD by CHECK inn雀客旅館台北杭州」今年才開幕。（圖／雀客國際酒店集團提供）

▲▼礁溪麒麟酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲礁溪麒麟酒店客房示意圖。（圖／記者蔡玟君攝）

雀客國際酒店集團此次旅展推出住宿餐飲票券商品，年度下殺3折起優惠，如旗下五館一泊二食雋永禮券優惠價4990元起，可選擇入住北部的雀客藏居台北陽明山紗帽溫泉房、今年新開幕的雀客旅館台北杭州OOD by CHECK inn，或宜蘭的礁溪麒麟酒店、雀客藏居台中大墩與承攜行旅高雄六合館等。

業者也首次推出集團旗下品牌餐券，包含今年新開幕，主打視覺與味覺帶來雙重享受的Rodeo餐酒館，首推500元現金套券，優惠加碼買四送一，一套5張2000元等。

▲▼九州鵜戶神宮，佛羅倫斯大教堂 (Duomo di Firenze)聖瑪麗大教堂。（圖／易飛旅遊提供）

▲義大利佛羅倫斯聖母百花大教堂。（圖／易飛旅遊提供）

易飛旅遊則在此次旅展推出多項國內外旅遊優惠。其中業者從11月14日起規劃日本宮崎縣獨家包機，搭配佐賀航點，規劃雙點進出的南北九州6日團體行程，可造訪全球唯一獲得復活島許可的摩艾石像所在地「日南太陽花園」、遠眺櫻島火山，入住喜來登酒店，每人團費2萬8900元起。

長程線則有長榮、華航直飛義大利10日，全程嚴選四星飯店，並贈送威尼斯貢多拉遊船，每人7萬2888起；或玩德瑞10日行程，到德國新天鵝堡、乘坐鐵力士山旋轉纜車，團體價8萬5900起。

自由行則有日本、泰國、越南、香港機加酒優惠，日本最低1萬1900元起，香港玩三天機加酒每人7500元起，而現在最受歡迎的越南峴港則有優惠1萬3900元起，若在旅展現場下訂也享有第二人最高優惠2000元。

關鍵字： 優惠快訊 台北秋季旅展 易飛旅遊 雀客旅館 飯店旅館 住宿優惠 日本旅遊

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