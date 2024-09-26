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COLD STONE「焙香蜜QQ」新上市！3款暗黑冰淇淋同步回歸

▲▼COLD STONE打造全新焙茶冰淇淋「焙香蜜QQ」，3款極濃黑牛奶冰淇淋同步回歸。（圖／COLD STONE提供）

▲COLD STONE打造全新焙茶冰淇淋，3款極濃黑牛奶冰淇淋同步回歸。（圖／COLD STONE提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

COLD STONE（酷聖石）首度推出焙茶冰淇淋，嚴選來自日本鹿兒島煎茶搭配香奶冰淇淋製成，焙茶香氣十足；同時也把萬聖節限定3款暗黑冰淇淋一次回歸，9月27日起於全門市上市，並祭出限時3天中杯以上冰淇淋第2杯半價優惠。

焙茶冰淇淋使用日本鹿兒島煎茶經焙煎後細磨成茶粉，再加入香奶冰淇淋，口感不苦澀又帶有濃濃茶香。「焙香蜜QQ」選用焙茶冰淇淋作為主角，拌入酥脆餅乾、焙茶粉，最後撒上Q彈蜂蜜麻糬，花蜜香讓冰淇淋更升級。

▲▼COLD STONE打造全新焙茶冰淇淋「焙香蜜QQ」，3款極濃黑牛奶冰淇淋同步回歸。（圖／COLD STONE提供）

▲3款萬聖節限定極濃黑牛奶冰淇淋同步回歸。

3款萬聖節限定極濃黑牛奶冰淇淋同步回歸，其中「酷黑女王」加入草莓、覆盆莓呈現鮮紅視覺，再放上小麻糬增添口感；「酷黑鬥士」拌入巧克力醬、OREO，最後再放上濃黑KitKat餅乾，一次品嚐3倍巧克力滋味；「酷黑法師」則是香蕉、巧克力醬與海綿蛋糕的組合。以上4款冰淇淋將於9月27日起至11月7日限時開賣。

歡慶新品上市，至9月29日前可享「中杯以上冰淇淋第2杯半價」，不含脆餅、桶裝，並以價低者為優惠品項；優惠期間還有「買大杯冰淇淋送冰淇淋凍飲1杯」優惠，凍飲口味可任選，品項依現場供應為主。

▲▼「亞尼克X貝可拉」推聯名極濃生巧生乳捲、極濃巧克力巴斯克、巧克力奶波士頓。（圖／記者蕭筠攝）

▲「亞尼克X貝可拉」聯名推出3款甜點，首推「極濃生巧生乳捲」。（圖／記者蕭筠攝，下同）

另外，生乳捲品牌「亞尼克」近日攜手比利時巧克力品牌「貝可拉」打造3款限定甜點，首推「極濃生巧生乳捲」，選用巧克力泡芙蛋糕體，先是在蛋糕表面上以貝可拉100%純可可粉點綴成大理石紋路，搭配73%黑巧克力結合北海道奶霜製成的巧克力奶霜內餡，以及巧克力酥菠蘿，最後捲入整條73%生巧克力，層層堆疊超濃可可香，售價475元起。

▲▼「亞尼克X貝可拉」推聯名極濃生巧生乳捲、極濃巧克力巴斯克、巧克力奶波士頓。（圖／記者蕭筠攝）

▲極濃巧克力巴斯克還放了些許金箔點綴。

「極濃巧克力巴斯克」底層使用巴斯克生起司蛋糕結合巧克力豆，上層鋪滿巧克力流心，大口咬下可以吃到鹹香乳酪與濃郁可可滋味，售價585元。以上2款甜點即日起正式開賣。

▲▼「亞尼克X貝可拉」推聯名極濃生巧生乳捲、極濃巧克力巴斯克、巧克力奶波士頓。（圖／記者蕭筠攝）

▲巧克力奶波士頓預計10月1日上市。

「巧克力奶蓋波士頓派」則預計於10月1日上市，使用貝可拉可可粉打造醇厚巧克力奶霜，堆疊55%巧克力脆片、大理石紋波士頓蛋糕，售價450元，至11月13日前憑隨享卡結帳特價405元。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 COLD STONE 亞尼克 貝可拉

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