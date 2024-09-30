日本IG爆紅美拍路線大公開part 1

文／七逗旅遊網 圖／shutterstock

日本IG爆紅美拍路線大公開，這次要為大家推薦日本北海道、東北、中部地區怎麼走，才能拍到仙氣飄飄的美照。

特別選擇台灣虎航的航點，不同進、出點的安排，規劃出不走回頭路的省時旅遊路線，讓一次旅程拍好拍滿。10/1起連續5天推出優惠票價，記得要準時上網搶票！

▲北海道札幌雪祭為世界三大雪祭之一，也是札幌冬季最盛大的活動。

北海道地區

北海道一年四季都適合旅遊，日本國境之北的遼闊美景凡人無法擋，在當地還能享用無與倫比的美味食材。台灣虎航飛往北海道札幌、函館、旭川，虎迷可依個人喜好與需求，靈活安排單點進出、或雙點進出，享受自由配搭的旅行體驗。

▲北海道函館山觀景台是絕佳觀夜景地點。

推薦的行程之一，可從札幌、函館進出，二地間的交通，可選擇JR鐵道，相當便利。美拍路線：札幌―國營瀧野鈴蘭丘陵公園―大通公園―札幌雪祭---JR鐵路---函館―金森紅磚倉庫―八幡坂（斜坡）―函館山（夜景）。

札幌雪祭為世界三大雪祭之一，每年2月在大通、薄野和TSUDOME三個會場舉辦，是札幌冬季最盛大的活動。函館山觀景台是絕佳觀夜景地點，獲米其林綠色指南日本版3顆星推薦。

▲秋季的宮城鳴子峽谷，奇岩與紅葉交織成獨特景觀。

東北地區

東北地區有令人歎為觀止的美景，以及活力十足的祭典，喜歡道地日本文化的旅客務必來玩。台灣虎航飛往東北地區的秋田、花卷、仙台、福島，旅客可以彈性安排旅程，玩出創意！

推薦給旅遊新手的旅程，選擇秋田、仙台進出，搭配租車自駕遊，使用東北高速公路通行證，在指定期間內可無限次使用收費路段。

▲秋季時秋田角館武家屋敷被楓紅點綴，美景處處。

東北地區美拍路線：第一天於秋田機場下機後取車，前往角館、田澤湖，晚上住宿乳頭溫泉鄉；第二天由乳頭溫泉鄉前進美鄉町薰衣草園、湯澤小安峽，晚上住宿宮城栗原市湯浜溫泉；第三天由湯浜溫泉出發，拜訪鳴子峽、松島；最後一天由松島出發，造訪仙台市後到機場還車，搭台灣虎航班機回台。

秋田縣角館建於1620 年，至今仍保有原建築和傳統的江戶魅力，秋季時武家屋敷被楓紅點綴，美景處處，每個角度都能拍出絕美照片。鳴子峽谷有著深V字溪谷，楓紅時節，奇岩與紅葉交織成獨特景觀，溪谷沿岸設有步道，從瞭望台就能輕鬆遠拍遼闊秋景。

▲金澤兼六園是日本三大名園之一，呈現江戶時代大名庭園的風格。

中部地區

中部地區有氣候溫和、也有降雪豐沛的地方，許多必拍的美景，比如：富士山、金澤兼六園、白川鄉合掌村、新潟大地藝術季等都在這裡。台灣虎航飛航中部地區的名古屋、小松、新潟，旅客能選擇此3航點中的單點或雙點進出，規劃出最適合自己的路線。

中部地區的多條美拍路線之一，安排名古屋、新潟進出，日本境內交通選擇搭乘JR，串聯名古屋、小松（金澤站）、新潟。

▲新潟縣清津峽光之隧道，是大地藝術祭的知名作品。

來到日本中部，千萬不能錯過知名的傳統庭園～兼六園。兼六園位於金澤城公園旁，為寬廣的日本迴遊式庭園，園內融合多元的庭園造景元素，最能拍出日本風情韻味。

IG爆紅的新潟縣「越後妻有大地藝術祭」，是世界級的大型國際戶外藝術祭，受到無數旅客青睞，藝術作品融入自然風景，欣賞藝術的同時，也能被大自然療癒。

優惠資訊

˙10/1限定：北海道 單程未稅 3,899起

˙10/2限定：關東 單程未稅 2,799起

˙10/3限定：中部 單程未稅 3,199起

˙10/4限定：關西 單程未稅 2,499起

˙10/5限定：九州 單程未稅 2,399起

˙10/1-10/5限定：東北 單程未稅 3,099起

˙沖繩 單程未稅 1,999起

詳見：

台灣虎航 日本全航線活動網站

https://pse.is/6gsfxp









