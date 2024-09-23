ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

澎湖「鹹水煙藝術季」10月首登場　火舞秀、沙灘歌劇院快閃演出

▲▼2024澎湖鹹水煙藝術季。（圖／翻攝自Facebook／交通部觀光署）

▲2024澎湖鹹水煙藝術季下月登場，首部曲是在隘門沙灘首創的火舞秀。（圖／翻攝自Facebook／交通部觀光署）

文／中央社

「2024澎湖鹹水煙藝術季」系列活動，繼澎湖追風音樂季後接續登場，自10月12日起至10月27日的3個周末假期在全島各景點快閃演出，期盼打造澎湖秋冬觀光品牌。

觀光署澎湖國家風景區管理處在秋冬季推出的「2024澎湖鹹水煙藝術季」系列活動，今天由行政院南部聯合服務中心副執行長陳慧玲、澎湖縣政府旅遊處長陳美齡、澎管處長洪志光等人，以象徵流沙與起霧的鹹水煙方式宣布啟動。

國內知名的即將成真火舞團、張正傑音樂家、何曉玫舞團3個表演藝術團體，現場還表演部分橋段，精彩演出贏得滿場掌聲，陳慧玲期盼未來鹹水煙藝術季能打造出澎湖秋冬觀光品牌。

洪志光表示，澎管處為推廣澎湖秋冬旅遊，今年首度推出「2024澎湖鹹水煙藝術季」系列活動，將澎湖獨特秋冬自然景致與在地深厚生活文化相結合，邀請國內知名藝文展演團隊，結合澎湖特殊地景，打造全新視覺、聽覺饗宴。

澎管處表示，「2024澎湖鹹水煙藝術季」活動，將在澎湖追風音樂季後，自10月12日至10月27日的3個周末在全島各景點快閃演出，其中12日首部曲「鹹水的火花」由即將成真火舞團在隘門沙灘首創的火舞秀；19日二部曲「湧浪的琴音」沙灘歌劇院，由音樂家張正傑結合國內頂尖聲樂家在隘門沙灘演出外、20日「群島的美聲」則在西臺古堡內以售票場方式演出2場。

▲▼2024澎湖鹹水煙藝術季。（圖／翻攝自Facebook／交通部觀光署）

▲鹹水煙藝術季讓遊客感受澎湖秋冬文化藝術魅力。（圖／翻攝自Facebook／交通部觀光署）

26日何曉玫舞團分別在大菓葉玄武岩與二崁古厝草地廣場快閃演出；最終章「鹹水的舞浪」，一樣由何曉玫舞團在觀音亭廣場演出，感受澎湖秋冬文化藝術魅力。

洪志光表示，「鹹水煙」在澎湖入秋後，東北季風吹起，海浪拍打岸際形成的水霧，對澎湖生活與文化產生深遠影響，更是澎湖在地居民記憶，今年首度將特殊自然現象演繹成為鹹水煙藝術季推出，期盼打造澎湖秋季文化觀光新亮點。

▲▼2024澎湖鹹水煙藝術季。（圖／翻攝自Facebook／交通部觀光署）

▲2024澎湖鹹水煙藝術季活動資訊。（圖／翻攝自Facebook／交通部觀光署）

關鍵字： 澎湖 鹹水煙 藝術季 秋冬 快閃演出 澎湖旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

推薦閱讀

三澳美景盡收眼底！宜蘭踏青秘境

三澳美景盡收眼底！宜蘭踏青秘境

Mr.Wish超人氣哈密瓜系列回來了

Mr.Wish超人氣哈密瓜系列回來了

宮原眼科「明治町冰淇淋」9/25熄燈

宮原眼科「明治町冰淇淋」9/25熄燈

89年歷史「芬園庄役場」修復啟用　首展彰化在地藝術家作品

89年歷史「芬園庄役場」修復啟用　首展彰化在地藝術家作品

新北秘境烘焙咖啡只要55元起！

新北秘境烘焙咖啡只要55元起！

澎湖「鹹水煙藝術季」10月首登場　火舞秀、沙灘歌劇院快閃演出

澎湖「鹹水煙藝術季」10月首登場　火舞秀、沙灘歌劇院快閃演出

必勝客「香菜富翁肉羹比薩」明天開賣

必勝客「香菜富翁肉羹比薩」明天開賣

好市多推出新口味「開心果霜淇淋」

好市多推出新口味「開心果霜淇淋」

日月潭秋景絕美　涵碧樓推禪風之旅

日月潭秋景絕美　涵碧樓推禪風之旅

《咒術迴戰》合作東京晴空塔

《咒術迴戰》合作東京晴空塔

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台南最新景觀餐廳　180度看百萬夜景

88樓俯瞰台北城、茶香拿鐵好順口！

日月潭旅宿嘆「住房率15年來谷底」　魚池知名餐廳業績掉3成

台灣松屋「永和首店」最快9月底開幕

埔里河堤旁「欒樹秘境」如金黃大道

盤點松葉蟹吃到飽Buffet餐廳

逢甲排餐爽嗑澎湃自助吧！還能無限加麵

關渡自然藝術季來了！順遊貨櫃市集

最低6折！5家飯店Buffet敬老優惠一次看

平日午餐368元起一人一鍋肉肉吃到飽

熱門行程

最新新聞更多

三澳美景盡收眼底！宜蘭踏青秘境

Mr.Wish超人氣哈密瓜系列回來了

宮原眼科「明治町冰淇淋」9/25熄燈

89年歷史「芬園庄役場」修復啟用　首展彰化在地藝術家作品

新北秘境烘焙咖啡只要55元起！

澎湖「鹹水煙藝術季」10月首登場　火舞秀、沙灘歌劇院快閃演出

必勝客「香菜富翁肉羹比薩」明天開賣

好市多推出新口味「開心果霜淇淋」

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366