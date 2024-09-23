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壽司郎「嘉義首店」9／30開幕　極上鮪魚大腹連7天特價40元

▲壽司郎極上鮪魚大腹。（圖／壽司郎提供）

▲壽司郎「極上鮪魚大腹」。（圖／壽司郎提供）

記者黃士原／台北報導

等到了！嘉義第一家壽司郎將於9月30日開幕，品牌同時推出限時優惠，除了極上鮪魚大腹連7天特價40元，還有30元的鮭魚腹、黑糖蜜黃豆粉霜淇淋。10月6日前單筆消費每滿300元以上，可現折40元。

2018年登台的壽司郎是日本第一迴轉壽司品牌，目前全台45家分店，即將於9月30日開幕的嘉義垂楊店則是第46家，也是嘉義地區的第一家店。品牌同時推出限時優惠，9月30至10月6日極上鮪魚大腹特價40元，10月7日至10月13日鮭魚腹、黑糖蜜黃豆粉霜淇淋都只要30元。

▲壽司郎鮭魚腹。（圖／壽司郎提供）

▲壽司郎「鮭魚腹」。（圖／壽司郎提供）

除了特價商品，嘉義垂楊店同步推出滿額贈，消費滿300元現折40元，折價後滿300元再送「40元折價券」1張及「開幕限定A4資料夾」1個（送完為止）。

▲壽司郎×《魔物獵人》聯名餐點「部位破壞！取得魔物尾巴」。（圖／記者黃士原攝）

此外，壽司郎×《魔物獵人》20周年聯名活動日前登場（活動至10月20日），點購「部位破壞！取得魔物尾巴」、「任務發生！魔物蛋搬運任務」2款聯名商品，隨餐附贈限定特典-武器插卡，全套共14款，全台限量26萬3200張。點購「野生鮪魚豪華拼盤」也可獲得「魔物獵人20周年紀念貼紙」1張。

▲集點抽獎獎品「超大全熟肉槌包」。（圖／記者黃士原攝）

聯名活動期間內，在壽司郎全台門市單次用餐滿20盤，可獲得1個集點章、滿40盤可獲得2點；集滿5點有機會抽中「超大全熟肉槌包」（10名）、「魔物獵人20周年聯名限定T-shirt」（10名）及「MSI魔物獵人聯名款27吋電競螢幕」（1名）。

▲藏壽司13款Tsum Tsum扭蛋9月19日登場。（圖／藏壽司提供）

另外，藏壽司與迪士尼Tsum Tsum合作（9月19日至11月14日），推出13款獨家扭蛋，可愛的米奇、米妮、奇奇與蒂蒂、史迪奇、三眼怪化身5款「立體吊飾」。另有4款實用又療癒的「紙膠帶」和4款疊疊造型的「磁鐵書籤」。

除了扭蛋，限量「Tsum Tsum束口便當袋」和「三眼怪插手枕」集點贈同步開跑，消費滿300元即可獲贈1點，集滿13點就能帶走「束口便當袋」，集滿16點則可兌換「三眼怪插手枕」。

關鍵字： 美食雲 壽司郎 嘉義美食 迴轉壽司

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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