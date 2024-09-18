吉豚屋士林店9／22開幕　3款腰內豬排特價199元「最高省120元」

▲吉豚屋「腰內豬排丼」。（圖／吉豚屋提供）

記者黃士原／台北報導



日本連鎖豬排店「吉豚屋」再展新分店，士林店將於9月20日、9月21日試營運，9月22日正式開幕。該分店同時祭出優惠，9月25日前，3款腰內豬排只要199元，最高現省120元。

1998年創立的吉豚屋，目前在全球店數已超過550間，為日本與全球第一的連鎖豬排店，2015年首度登台，目前已有7家分店。該品牌日前釋出最新開店消息，鄰近捷運站的士林店將於9月20日、9月21日試營運，9月22日正式開幕。

▲吉豚屋士林店9月20日、9月21日試營運。（圖／吉豚屋提供）

慶祝新開幕，士林店9月22日至9月25日推出限時優惠，高人氣的腰內豬排丼、腰內豬排定食、腰內豬排咖哩都只要199元，其中腰內豬排咖哩原價319元，現省120元。

▲王品「肉次方」第7間門店插旗桃園中壢。（圖／王品提供）

另外，「肉次方」為王品集團第一個吃到飽燒肉品牌，繼7月開幕的高雄裕誠店之後，全台第7家分店首度插旗桃園中壢，預計年底前開幕。

肉次方鎖定20-35歲、喜愛大口吃肉的年輕人，提供現切肋眼、紐約客牛排，與牛舌、橫膈膜等50種肉品與海鮮吃到飽，自助吧還有小菜、副食、飲料、甜點。菜單上共有4種價位，598元起至998元，消費者可依據肉品種類與自身「食力」選擇。