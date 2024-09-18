秋冬玩日本特色旅宿7選！住進合掌村薑餅屋　無邊際池泡湯看山景

▲秋冬到日本玩必排泡湯行程，「箱根小涌園天悠」則擁有無邊際池可以欣賞山景。（圖／KKday提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

為了提供旅客赴日旅遊更多住宿選擇，旅遊電商KKday宣布和日本知名訂房網站「Jalan」合作，導入日本近萬間特色旅宿，隨著秋冬賞楓與滑雪旺季即將到來，平台也推薦特色旅宿，供旅客參考。

KKday此次與Jalan合作提供多樣化住宿房源選擇，並以城市、溫泉、山景、海景、世界遺產、古民農家6大主題分類，讓旅客依照偏好主題查詢更加方便，即日起至年底更推出下單享88折優惠，預訂成功後再加碼送500元日本旅遊金。隨著秋冬季節即將到來，平台也推薦特色旅宿：

▲鄰近二世谷的Yumoto Niseko Prince Hotel Hirafutei。

北海道入冬後就滑雪、泡湯、品嚐在地海鮮為最受歡迎行程，若能入住靠近雪場的飯店則更加方便。如位於富良野的「Furano Hotel」，所有客房皆能欣賞山景，飯店鄰近富良野滑雪場、精靈露台，並提供洋式、日式、宿舍等多種房型。

而最受歡迎的滑雪地區之一的二世谷，若想在當地尋找小資旅宿，不妨可以選擇鄰近二世谷滑雪場的「Yumoto Niseko Prince Hotel Hirafutei」，飯店還有可欣賞羊蹄山美景的溫泉，每晚售價2955元起。

▲位於洞爺湖的旅宿「WE Hotel Toya」，大廳就可以欣賞整片湖景。

若想在一片銀白世界中欣賞湖景，則不妨入住鄰近洞爺湖的設計旅店「WE Hotel Toya」，旅店為國際知名建築師隈研吾設計，木質調設計營造溫暖氛圍，由於洞爺湖是由活火山噴發形成的湖泊，冬天湖面不會結冰，從大廳就可以欣賞整片洞爺湖景，而餐食則使用米其林等級的在地新鮮食材製成，可以品嚐美味的早餐與晚餐。

▲▼京都二條城那祖納日式旅館一天只接待五組客人。

京都向來是最受歡迎的日本旅遊城市，更擁有許多絕美賞楓景點。若今年計劃到京都賞楓，同時想實際感受當地古都情懷，不妨找一間日式風格古民家入住。「京都二條城那祖納日式旅館」一天只接受5組客人，是間離塵不離城的隱私居所，旅館以傳統木造建築打造，所有客房皆擁有露天風呂，還有日式園景能欣賞。

▲白川鄉合掌村秋天景色。（圖／記者蔡玟君攝）

▲位於白川鄉合掌村的ONNYADO YUINOSYOU。

白川鄉合掌村每年吸引數十萬旅客造訪，秋天紅葉與冬天下雪後宛如童話薑餅屋般的風景，都讓人嚮往，若能實際入住一晚，體驗過去傳統生活更好！位於合掌村入口處的「ONNYADO YUINOSYOU」，就可以一邊享受懷舊氛圍，一邊享用美味飛驒牛料理。

▲▼草津溫泉Aeruyado高松。

秋冬玩日本必排行程之一就是泡湯，位於箱根的人氣泡湯住宿「箱根小涌園 天悠」，所有客房都附有露天溫泉浴池，還能到溪谷庭園散步欣賞美景；而位於日本三大名泉之一的草津溫泉鄉內，則推薦「草津溫泉Aeruyado高松」，旅館融合了日式與西式風格，部分房型附有露天浴池，讓旅客享受名湯魅力。

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）