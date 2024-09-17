南投「秘境喫茶木屋」旁有絕美落羽松、水池！10月增加窯烤披薩

▲南投魚池鄉「金井珈琲」去年底開幕，宛如山林中的秘境喫茶室。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／南投報導

南投魚池鄉「金井珈琲Kanei coffee」去年底開幕，隱身於鱘龍魚餐廳「金井山泉農莊」後方，木屋內裝潢成日式昭和風格，黑膠唱片播放著復古音樂，走到戶外，水池旁圍繞著成排的落羽松林，宛如山林中的秘境喫茶室，給人穿越時空的感覺。

▲「金井珈琲」入口處目前無招牌，隱身於鱘龍魚餐廳「金井山泉農莊」後方。（圖／記者彭懷玉攝）



循著南投魚池鄉林間小路探秘，難以想像這邊會有咖啡廳，直到看見「金井山泉農莊」招牌，再繼續往內走，會驚喜發現一棟木屋，室內、戶外均有座位，木屋空間雖不大，卻很有格調，店家以日式昭和風打造成名曲喫茶店，並選用三、四十年的黑膠唱片，一邊啜飲咖啡，耳邊迴盪日本名曲，縈繞濃濃復古情懷。

▲走到戶外，水池旁圍繞著成排的落羽松林，預計11月染紅，到了12月底、1月輪到櫻花綻開。（圖／記者彭懷玉攝）



▲店家以日式昭和風打造成名曲喫茶店，並選用三、四十年的黑膠唱片，一邊啜飲咖啡，耳邊迴盪日本名曲，縈繞濃濃復古情懷。（圖／記者彭懷玉攝）



實際上，鱘龍魚餐廳「金井山泉農莊」和「金井珈琲」為兄弟一人經營一間，「金井珈琲」主理人Steven說，「最初是父親飼養鱘龍魚，8-9年前由哥嫂經營鱘龍魚餐廳，因為我和妻子Bella都很喜歡日式喫茶氛圍，直到去年底才一起開了這間咖啡廳。」

▲「金井珈琲」主理人Steven說，因為我和妻子Bella都很喜歡日式喫茶氛圍，直到去年底才一起開了這間咖啡廳。（圖／記者彭懷玉攝）

Steven將在大阪所學的餐飲知識，付諸在咖啡廳，並由妻子Bella負責製作甜點。Steven表示，比照日式喫茶店，店內以中深烘焙咖啡豆，做成手沖或義式咖啡；特色選項包含昭和咖啡歐蕾、桂花釀檸檬冰咖啡選用埔里桂花釀，帶有些許特調西西里咖啡的風味，甜點部分則有櫻花葛切、昭和布丁等，Bella說 ，葛切本身無味道，加入蜜香白茶、櫻花瓣點綴，低甜度且帶有櫻花淡雅香氣。

▲特色選項包含昭和咖啡歐蕾、桂花釀檸檬冰咖啡，甜點部分則有櫻花葛切、昭和布丁等。（圖／記者彭懷玉攝）



由於夫妻倆曾在台南開義式餐廳，也累積不少窯烤經驗，Steven透露，目前木屋旁正進行增建工程，會引進義式窯烤爐，總座位數也會增至65席，未來不只咖啡、甜點，預計10月份會多了窯烤披薩等新選擇。

▲木屋旁正進行增建工程，會引進義式窯烤爐，總座位數也會增至65席，未來不只咖啡、甜點，預計10月份會多了窯烤披薩等新選擇。（圖／記者彭懷玉攝）