ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

姓名對中「江南春」3字整桌5折　高雄福華江浙餐廳重新開幕優惠

▲高雄福華大飯店江浙料理餐廳「江南春」重新開幕。（圖／高雄福華提供）

▲高雄福華飯店「江南春」重新開幕，推出姓名對對碰優惠。（圖／高雄福華提供）

記者黃士原／台北報導

高雄福華大飯店館內江浙餐廳「江南春」，經過6個月的改裝期，今日重新開幕，同時祭出慶祝優惠，只要姓名對中「江南春夏秋冬」任1字，整桌可享9折優惠，2字享8折，3字7折，如果同時有「江南春」3個字，全桌5折。

江南春主打江浙菜，招牌料理有鎮江肴肉、無錫脆鱔、東坡肉、蟹粉豆腐煲、酸菜白肉鍋、上海菜飯，以及1個月可賣出上千份的掛爐一品鴨。高雄福華表示，今年3月進行大幅度改裝，舉凡設備管線、餐廳入口、座位規劃、包廂空間及動線皆重新設計，餐盤、菜單、茶品、員工制服也同步升級，今日重新開幕。

▲高雄福華大飯店江浙料理餐廳「江南春」重新開幕。（圖／高雄福華提供）

▲高雄福華大「江南春」改裝，餐廳入口、座位規劃、包廂空間及動線皆重新設計。（圖／高雄福華提供）

慶祝重新開幕，江南春即日起至10月31日推出多項優惠，首先是姓名對中「江南春夏秋冬」任1字（須同字），整桌可享9折優惠，2字享8折，3字則是7折，如果同時有「江南春」3個字（不限順序），全桌打5折。

此外，包廂內點用合菜每桌滿2萬元，送掛爐一品鴨兌換券1張；每餐期前10組或穿著旗袍用餐，單點小吃消費滿2800元，送酸菜白肉鍋1鍋。

▲福容桃園機捷A8店田園咖啡廳。（圖／麗寶集團提供）

另外，今年地景藝術節活動在龜山地區舉辦，福容大飯店桃園機捷A8店推出系列餐飲優惠，9月30日前出示地景藝術節宣傳摺頁、海報等宣傳品，或具桃園龜山地區戶籍，田園咖啡廳周二至周日晚餐時段可享「4人同行1人免費」，ABar則祭出平假日主餐全面9折。

關鍵字： 美食雲 江南春 高雄福華 高雄美食 美食優惠

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

旅遊達人布萊N狂推桃機免費設施

旅遊達人布萊N狂推桃機免費設施

姓名對中「江南春」整桌5折

姓名對中「江南春」整桌5折

航空優惠懶人包！0元機票限時開搶

航空優惠懶人包！0元機票限時開搶

歐風玻璃屋藏身社區！埔里下午茶秘境

歐風玻璃屋藏身社區！埔里下午茶秘境

夜晚看玉兔賞月　「台版兼六園」漫步落羽松超浪漫　

夜晚看玉兔賞月　「台版兼六園」漫步落羽松超浪漫　

王品「阪前鐵板燒」台茂店10月開幕

王品「阪前鐵板燒」台茂店10月開幕

最新1200坪鶯歌龍鳳夜市　爽逛80攤位

最新1200坪鶯歌龍鳳夜市　爽逛80攤位

北海道「眾神的遊樂園」雪白色一望無際

北海道「眾神的遊樂園」雪白色一望無際

大苑子百香綠茶買1送1爽喝5天

大苑子百香綠茶買1送1爽喝5天

麻古最新「草莓泡泡系列」來了

麻古最新「草莓泡泡系列」來了

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

福容「4天3夜雙城遊」每人834元起！

壽司郎「板橋首店」9/19試營運

萬波最新「麥仔茶系列」全門市開喝

日月潭最新旅宿「歸璞泊旅」開箱！

台中星級Buffet推松葉蟹吃到飽

台灣旅客出國破800萬人　最夯8地點曝

大阪旅遊新手購物與美食必訪攻略

斗六市場飄香30年！蒸蛋居然只要15元

新莊80年夯店！只賣3個小時就打烊

指定日壽星免費到花蓮賞鯨、玩樂園

熱門行程

最新新聞更多

旅遊達人布萊N狂推桃機免費設施

姓名對中「江南春」整桌5折

航空優惠懶人包！0元機票限時開搶

歐風玻璃屋藏身社區！埔里下午茶秘境

夜晚看玉兔賞月　「台版兼六園」漫步落羽松超浪漫　

王品「阪前鐵板燒」台茂店10月開幕

最新1200坪鶯歌龍鳳夜市　爽逛80攤位

北海道「眾神的遊樂園」雪白色一望無際

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366