姓名對中「江南春」3字整桌5折　高雄福華江浙餐廳重新開幕優惠

▲高雄福華飯店「江南春」重新開幕，推出姓名對對碰優惠。（圖／高雄福華提供）

記者黃士原／台北報導

高雄福華大飯店館內江浙餐廳「江南春」，經過6個月的改裝期，今日重新開幕，同時祭出慶祝優惠，只要姓名對中「江南春夏秋冬」任1字，整桌可享9折優惠，2字享8折，3字7折，如果同時有「江南春」3個字，全桌5折。

江南春主打江浙菜，招牌料理有鎮江肴肉、無錫脆鱔、東坡肉、蟹粉豆腐煲、酸菜白肉鍋、上海菜飯，以及1個月可賣出上千份的掛爐一品鴨。高雄福華表示，今年3月進行大幅度改裝，舉凡設備管線、餐廳入口、座位規劃、包廂空間及動線皆重新設計，餐盤、菜單、茶品、員工制服也同步升級，今日重新開幕。

▲高雄福華大「江南春」改裝，餐廳入口、座位規劃、包廂空間及動線皆重新設計。（圖／高雄福華提供）

慶祝重新開幕，江南春即日起至10月31日推出多項優惠，首先是姓名對中「江南春夏秋冬」任1字（須同字），整桌可享9折優惠，2字享8折，3字則是7折，如果同時有「江南春」3個字（不限順序），全桌打5折。

此外，包廂內點用合菜每桌滿2萬元，送掛爐一品鴨兌換券1張；每餐期前10組或穿著旗袍用餐，單點小吃消費滿2800元，送酸菜白肉鍋1鍋。

▲福容桃園機捷A8店田園咖啡廳。（圖／麗寶集團提供）

另外，今年地景藝術節活動在龜山地區舉辦，福容大飯店桃園機捷A8店推出系列餐飲優惠，9月30日前出示地景藝術節宣傳摺頁、海報等宣傳品，或具桃園龜山地區戶籍，田園咖啡廳周二至周日晚餐時段可享「4人同行1人免費」，ABar則祭出平假日主餐全面9折。