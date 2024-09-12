ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

上半年台赴美人次破23萬創新高　常旅客用「MPC」享專屬通道入境

▲▼美國旅遊推展協會。（圖／記者蔡玟君攝）

▲美國旅遊推展協會公佈最新赴美旅遊數據。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

台灣赴美旅遊熱潮暢旺，且人次不斷攀高，根據NTTO美國國家旅遊辦公室數據顯示，今年截至7月為止，台灣赴美人次達23萬3722人，與2023年同期相比成長18%。為方便常旅客入境更方便，美國國土安全部海關暨邊境保護局(CBP) 推出行動版ESTA和MPC（Mobile Passport Control，行動護照管制），透過事先上傳護照資訊等所有資料，落地後就能經由專屬通道快速入境。

美國旅遊推展協會會長唐靜儀指出，根據NTTO美國國家旅遊辦公室數據顯示，今年截至7月為止，赴美人次達23萬3722人，較2023年同期成長18%，而7月赴美人次創下疫後單月新高，達4萬4500人，恢復疫情前9成水準。

而隨著達美航空、中華航空、星宇航空等開闢西雅圖直飛航線，台北航線選擇更多，也大力帶動赴美熱潮。根據民航局統計顯示，7月台美航線載客率高達95%，整體來回平均載客率達90%。預計2024下半年，飛往美國的航班運能將較2019年增加20%。

▲▼舊金山機場全新「哈維‧米爾克第一航廈」啟用。（圖／舊金山機場提供）

▲常旅客赴美旅遊推薦可使用MPC（Mobile Passport Control，行動護照管制）加速通關。上圖為舊金山機場。（圖／舊金山機場提供）

赴美旅遊暢旺，其中不乏有多次造訪需求的常旅客。為加速入境速度，美國國土安全部海關暨邊境保護局（CBP）提供行動版ESTA，以及MPC（Mobile Passport Control，行動護照管制）。MPC對於持有ESTA的重複造訪旅客尤其便利，旅客可先在出發前透過MPC上傳入境所需的護照資料、照片等資料。

唐靜儀以聯合航空提供的「台北－舊金山」為例，持有MPC的旅客落地舊金山機場後，即可經由專屬通道辦理通關入境，節省更多時間，不過她也提醒，通常MPC上傳資料時間為抵達前4小時左右，建議旅客落地後記得刷新MPC內顯示的QRcode。

▲▼關島旅遊，杜夢灣。（圖／關島台灣辦事處提供）

▲3旅行社業者在明年過年期間推出包機直飛關島。（圖／關島台灣辦事處提供）

同時，眾所矚目的2025農曆年關島直飛包機再度啟航，鳳凰旅遊、世邦旅遊及雄獅旅遊推出5天4夜星宇航空關島直飛包機，出發日期為2025年1月25日、26日、29日及30日，提供想要擁抱自然與體驗刺激的旅客，在關島度過溫暖且陽光明媚的春節假期的機會，詳情請洽旅行社。

▲▼夏威夷大島火山岩海岸線。（圖／美國旅遊推展協會提供）

▲夏威夷大島火山岩海岸線。（圖／美國旅遊推展協會提供）

而夏威夷擁有迷人的南島文化，還有豐富自然與人文，為了讓台灣旅客更方便到當地探索旅遊魅力，夏威夷龍門特別分享由鳳凰、東南、雄獅、可樂、山富、五福、巨匠、百威等業者與日本航空合作，共同包裝夏威夷「8天歐胡+大島雙島遊」旅遊套裝行程，自9月13日起上架，預計從12月起每月出發4團。

關鍵字： 美國旅遊 美洲旅遊 美國旅遊推展協會

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

李多慧穿緊身旗袍！靈動扭腰21秒　7.3萬人朝聖：暈死了

推薦閱讀

常旅客到美國用MPC享專屬通道入境

常旅客到美國用MPC享專屬通道入境

1994年出生送限定酒！雅室牛排30周年優惠

1994年出生送限定酒！雅室牛排30周年優惠

易斯達航空10/28開飛「桃園－釜山」

易斯達航空10/28開飛「桃園－釜山」

大阪旅遊新手購物與美食必訪攻略

大阪旅遊新手購物與美食必訪攻略

台灣客大推「沖繩必訪」咖啡老屋！

台灣客大推「沖繩必訪」咖啡老屋！

福容「4天3夜雙城遊」每人834元起！

福容「4天3夜雙城遊」每人834元起！

限時10天！日本麝香葡萄下殺399元

限時10天！日本麝香葡萄下殺399元

超商雪糕、多項夯品買1送1！單品咖啡下殺

超商雪糕、多項夯品買1送1！單品咖啡下殺

日韓追楓攻略！乘舟遊溪賞楓超夢幻

日韓追楓攻略！乘舟遊溪賞楓超夢幻

桃園地景藝術節9/14登場　交通疏導管制一次看

桃園地景藝術節9/14登場　交通疏導管制一次看

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

壽司郎「板橋首店」9/19試營運

台灣旅客出國破800萬人　最夯8地點曝

中秋限定貓貓蟲咖波手搖飲料杯來了

新北4秘境！雙溪落羽松、火車一起拍

698元享主餐+自助吧吃到飽

新莊80年夯店！只賣3個小時就打烊

澎湖西嶼新玩法　景點、美食攻略

全台最美休息站「南投日月町」開箱！

口味不變！只賣香菇肉羹的30年老店

生肖屬兔、9月壽星免費玩花蓮海洋公園

熱門行程

最新新聞更多

常旅客到美國用MPC享專屬通道入境

1994年出生送限定酒！雅室牛排30周年優惠

易斯達航空10/28開飛「桃園－釜山」

大阪旅遊新手購物與美食必訪攻略

台灣客大推「沖繩必訪」咖啡老屋！

福容「4天3夜雙城遊」每人834元起！

限時10天！日本麝香葡萄下殺399元

超商雪糕、多項夯品買1送1！單品咖啡下殺

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366