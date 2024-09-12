上半年台赴美人次破23萬創新高　常旅客用「MPC」享專屬通道入境

▲美國旅遊推展協會公佈最新赴美旅遊數據。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

台灣赴美旅遊熱潮暢旺，且人次不斷攀高，根據NTTO美國國家旅遊辦公室數據顯示，今年截至7月為止，台灣赴美人次達23萬3722人，與2023年同期相比成長18%。為方便常旅客入境更方便，美國國土安全部海關暨邊境保護局(CBP) 推出行動版ESTA和MPC（Mobile Passport Control，行動護照管制），透過事先上傳護照資訊等所有資料，落地後就能經由專屬通道快速入境。

美國旅遊推展協會會長唐靜儀指出，根據NTTO美國國家旅遊辦公室數據顯示，今年截至7月為止，赴美人次達23萬3722人，較2023年同期成長18%，而7月赴美人次創下疫後單月新高，達4萬4500人，恢復疫情前9成水準。

而隨著達美航空、中華航空、星宇航空等開闢西雅圖直飛航線，台北航線選擇更多，也大力帶動赴美熱潮。根據民航局統計顯示，7月台美航線載客率高達95%，整體來回平均載客率達90%。預計2024下半年，飛往美國的航班運能將較2019年增加20%。

▲常旅客赴美旅遊推薦可使用MPC（Mobile Passport Control，行動護照管制）加速通關。上圖為舊金山機場。（圖／舊金山機場提供）

赴美旅遊暢旺，其中不乏有多次造訪需求的常旅客。為加速入境速度，美國國土安全部海關暨邊境保護局（CBP）提供行動版ESTA，以及MPC（Mobile Passport Control，行動護照管制）。MPC對於持有ESTA的重複造訪旅客尤其便利，旅客可先在出發前透過MPC上傳入境所需的護照資料、照片等資料。

唐靜儀以聯合航空提供的「台北－舊金山」為例，持有MPC的旅客落地舊金山機場後，即可經由專屬通道辦理通關入境，節省更多時間，不過她也提醒，通常MPC上傳資料時間為抵達前4小時左右，建議旅客落地後記得刷新MPC內顯示的QRcode。

▲3旅行社業者在明年過年期間推出包機直飛關島。（圖／關島台灣辦事處提供）

同時，眾所矚目的2025農曆年關島直飛包機再度啟航，鳳凰旅遊、世邦旅遊及雄獅旅遊推出5天4夜星宇航空關島直飛包機，出發日期為2025年1月25日、26日、29日及30日，提供想要擁抱自然與體驗刺激的旅客，在關島度過溫暖且陽光明媚的春節假期的機會，詳情請洽旅行社。

▲夏威夷大島火山岩海岸線。（圖／美國旅遊推展協會提供）

而夏威夷擁有迷人的南島文化，還有豐富自然與人文，為了讓台灣旅客更方便到當地探索旅遊魅力，夏威夷龍門特別分享由鳳凰、東南、雄獅、可樂、山富、五福、巨匠、百威等業者與日本航空合作，共同包裝夏威夷「8天歐胡+大島雙島遊」旅遊套裝行程，自9月13日起上架，預計從12月起每月出發4團。