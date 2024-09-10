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南港飯店度假59折起！六福萬怡贈李帝勳見面會門票、漢來推1泊2食

▲台北漢來大飯店貴賓軒,豪華客房,東方樓秋風粵宴雙人套餐。（圖／台北漢來大飯店提供）

▲台北漢來大飯店貴賓軒。（圖／台北漢來大飯店提供）

記者彭懷玉／台北報導

韓國演員李帝勳的粉絲注意了！台北六福萬怡酒店推出「李帝勳亞洲巡迴見面會」住房專案，住宿就送李帝勳台灣見面會門票兩張，每房每晚9,199元起；台北漢來則推出「秋風粵宴．一泊二食住房專案」，雙人入住豪華客房9,888元，均為每日限量。

▲李帝勳亞洲巡迴見面會台北場,台北六福萬怡酒店行政貴賓廳,台北六福萬怡酒店行政客房。（圖／台北六福萬怡酒店提供）

▲▼李帝勳亞洲巡迴見面會台北場；台北六福萬怡酒店行政客房。（圖／台北六福萬怡酒店提供）

▲李帝勳亞洲巡迴見面會台北場,台北六福萬怡酒店行政貴賓廳,台北六福萬怡酒店行政客房。（圖／台北六福萬怡酒店提供）

台北六福萬怡酒店
李帝勳20周年亞洲巡迴見面會將於9月29日晚間6點30分在TICC台北國際會議中心登場，為搶攻商機，位於南港捷運上方的「台北六福萬怡酒店」推出「李帝勳亞洲巡迴見面會」住房專案，訂房就送李帝勳台灣見面會B區門票兩張，並入住行政樓層客房，享30樓行政貴賓廳禮遇，輕鬆一覽城市獨有的滿窗綠意，以及無所不在的藝術品。住房專案每房每晚9,199元起，優惠約59折起，已在官網開放預訂，限量10間。

▲台北漢來大飯店貴賓軒,豪華客房,東方樓秋風粵宴雙人套餐。（圖／台北漢來大飯店提供）

▲▼台北漢來大飯店豪華客房；東方樓秋風粵宴雙人套餐。（圖／台北漢來大飯店提供）

▲台北漢來大飯店貴賓軒,豪華客房,東方樓秋風粵宴雙人套餐。（圖／台北漢來大飯店提供）

台北漢來大飯店
同樣位於南港的台北漢來大飯店，則針對老饕級旅客準備鮮美鮑魚、肥美帶子、珍品瑤柱等豐富海鮮，推出「秋風粵宴．一泊二食住房專案」。雙人入住豪華客房9,888元，入住當晚住客將於東方樓享用主廚特製的秋風粵宴雙人套餐，第二天早餐至一位難求的島語自助餐廳大啖美食，住宿期間還可盡情使用戶外泳池及健身房設施。另外，入住至行政樓層豪華客房12,888元，可以使用擁有台北最美天際線的行政酒廊-貴賓軒。該住房專案即日起開放電話及線上預訂，住宿日期至10月31日為止，每日限量2間。

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