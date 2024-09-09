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中秋必拍！巨型月球、白兔裝置降落台北萬豪酒店　點燈時間一次看

▲台北萬豪酒店打造「戶外月球巨型裝置藝術」，4公尺高的巨型月球十分醒目，一旁還有2.2公尺高的兔子作伴，即日起至9月17日每晚5點至凌晨12點亮燈。（圖／業者提供）

▲「戶外月球巨型裝置藝術」4公尺高的巨型月球在黑夜中十分醒目，一旁還有2.2公尺高的兔子作伴，即日起至9月17日每晚5點至凌晨12點亮燈。（圖／業者提供，下同）

記者彭懷玉／台北報導

中秋節打卡點加一，台北萬豪酒店打造「戶外月球巨型裝置藝術」，4公尺高的巨型月球在黑夜中十分醒目，一旁還有兔子作伴，即日起至9月17日每晚5點至凌晨12點亮燈，讓民眾在溫馨的節日裡，除了跟親友一同賞月、烤肉、吃月餅和文旦，也多了賞景拍照的樂趣。

▲台北萬豪酒店打造「戶外月球巨型裝置藝術」，4公尺高的巨型月球十分醒目，一旁還有2.2公尺高的兔子作伴，即日起至9月17日每晚5點至凌晨12點亮燈。（圖／業者提供）

▲大型氣球製作出4公尺高的巨型月球及2.2公尺高的俏皮兔子，勢必成為中秋節應景打卡點。

台北萬豪酒店首次在周邊人行道上設置「萬兔MOON遊」裝置藝術，用大型氣球製作出4公尺高的巨型月球，以及2.2公尺高的俏皮兔子，內部裝設超過10顆LED燈泡、並搭配超過5000顆網燈，妝點周邊景致，每當夜幕降臨，點燈後特別亮眼，可以仔細端倪月球細緻的輪廓，沈浸在浪漫風情之中。

▲台北萬豪酒店打造「戶外月球巨型裝置藝術」，4公尺高的巨型月球十分醒目，一旁還有2.2公尺高的兔子作伴，即日起至9月17日每晚5點至凌晨12點亮燈。（圖／業者提供）

▲台北萬豪酒店首次在周邊人行道上設置「萬兔MOON遊」裝置藝術。

業者表示，中秋節的滿月常被視為遊子思鄉、團聚與美好的象徵，期盼透過巨型月球與觀者產生連結，傳遞佳節美好的氛圍。不只入住房客，路過民眾也能和藝術品合拍剪影留念，留下難忘的中秋節回憶。

▲台北萬豪酒店打造「戶外月球巨型裝置藝術」，4公尺高的巨型月球十分醒目，一旁還有2.2公尺高的兔子作伴，即日起至9月17日每晚5點至凌晨12點亮燈。（圖／業者提供）

▲不只入住房客，路過民眾也能和藝術品合拍剪影留念，留下難忘的中秋節回憶。

另外，入選DestinAsian「台灣十大最佳飯店」的桃園大溪復笠威斯汀度假酒店，將於9月20日首度舉辦「24小時不睡覺挑戰賽」。業者指出，因今夏全館的床從「天夢之床」升級成「天夢之床2.0」版，將選出12名挑戰者使出渾身解數抵抗睡魔，力爭價值上萬元免費住宿，還有機會升等總統套房、雙人18洞高爾夫球免費體驗。

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