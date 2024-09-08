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日本最新「teamLab幽谷隠田跡」搶先看　還有豪華露營、露天溫泉

▲▼日本茨城teamLab 幽谷隠田跡。（圖／ © チームラボ提供）

▲位於日本茨城最新的夜之森博物館「teamLab 幽谷隠田跡」將於9月30日開幕。（圖／ © チームラボ提供）

記者蔡玟君／綜合報導

teamLab在日本又有最新光影藝術體驗景點！全新夜之森博物館「teamLab 幽谷隠田跡」將於9月30日在茨城縣的五浦地區開幕，結合溫泉泡湯設施與豪華露營住宿服務，讓旅客可以實際入住其中，在露天溫泉泡湯也能感受teamLab帶來的光影藝術之美。

▲▼日本茨城teamLab 幽谷隠田跡。（圖／ © チームラボ提供）

▲▼teamLab將廢棄的梯田與森林利用科技和光影藝術，重新賦予新面貌。（圖／ © チームラボ提供）

▲▼日本茨城teamLab 幽谷隠田跡。（圖／ © チームラボ提供）

「teamLab 幽谷隠田跡」以夜晚中的森林美術館設計，團隊將隱身於茂密森林中的山中梯田遺跡重新打造成與自然融為一體的藝術空間，隨著夜幕低垂，森林化身為由teamLab創造的藝術世界，呈現出獨特的視覺體驗。

▲▼日本茨城teamLab 幽谷隠田跡。（圖／ © チームラボ提供）

▲水燈散落於梯田上，入夜後超夢幻。（圖／ © チームラボ提供）

走進園區內，旅客可以看到閃著昏黃光芒的水燈錯落在舊梯田上，甚至能近距離靠近，或利用不斷變化的燈光效果改變森林樣態；也以燈光投影方式在森林中張開一張又一張光網，將旅客包覆其中，深度感受這處自然空間。

▲▼日本茨城五浦幽谷隠田跡温泉豪華露營。（圖／株式会社創輝提供）

▲▼園區內同時設有五浦幽谷隠田跡温泉豪華露營。（圖／株式会社創輝提供）

▲▼日本茨城五浦幽谷隠田跡温泉豪華露營。（圖／株式会社創輝提供）

若覺得這樣還不夠，園區內同步設有「五浦 幽谷隠田跡溫泉」豪華露營與源泉溫泉的體驗。例如與梯田遺跡融為一體的源泉溫泉，設有室內湯和露天湯，室內湯為男女分開的溫泉，露天湯則是男女共用、需穿泳衣入浴。teamLab也在這座與梯田遺跡融為一體的溫泉設置燈光藝術，讓旅客入夜後也能邊泡湯邊欣賞。

▲▼日本茨城五浦幽谷隠田跡温泉豪華露營。（圖／株式会社創輝提供）

▲還有露天溫泉，周邊設有teamLab的燈光藝術。（圖／株式会社創輝提供）

園區內提供2種住宿選擇。首先是隱身森林中的兩層樓木屋，一樓設有客廳、臥室，還有半露天森林溫泉，讓旅客享受非日常的住宿體驗。

位於森林谷地中的豪華帳篷依照谷地的地勢搭建，並利用最小限度的水平面提供露營平台，讓旅客能直接住進teamLab創造的藝術森林中，並能品嚐北茨城最新鮮的海鮮燒烤盛宴，甚至能加點常陸牛。

▲▼BICCAMERA優惠券。（圖／業者提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

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