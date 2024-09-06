退潮才出現！澎湖版幻之島「浪蕩洲」　體驗划SUP、看絕美日落

▲澎湖內海的祕境島嶼「浪蕩洲」，退潮才會出現。（圖／蠔野人育樂有限公司提供）

記者蔡玟君／澎湖報導

日本石垣島外海有一處神秘「幻之島」，只在退潮時才出現、讓旅客能登島，而在澎湖，也有這麼一處地點！近期當地業者在澎湖內海發掘一處隱藏版無人島景點「浪蕩洲」，該島只在退潮時出現，旅客可以從船艇划SUP前往，在島上欣賞周邊無敵海景和遠眺日落，夢幻景緻說是「澎湖版幻之島」也不爲過。

▲▼浪蕩洲只有在退潮時才出現，每次出現大小都不相同，只能透過船艇換SUP自己划過去，或是搭乘大型SUP。（上圖／記者蔡玟君攝，下圖／妮可魯的飛行日記臉書專頁授權提供）

浪蕩洲是一座退潮才會出現的珊瑚小島，島嶼由許多白化的珊瑚、貝殼與沙子組成，每次退潮後呈現的島嶼大小均不相同。若想前往，目前當地船家如「蠔野人」就提供半日遊程，帶旅客搭船玩西嶼，再視潮汐前往浪蕩洲一探這處島嶼秘境。

▲浪蕩洲每次退潮後的大小都不盡相同。（圖／蠔野人育樂有限公司提供）

▲▼從SUP下船，再慢慢步行登島。（圖／記者蔡玟君攝）

由於浪蕩洲四周都是礁石，船艇只能在小島外海停泊，再換划SUP前往，建議旅客穿著泳衣或適合下水的服裝，和防滑防水的鞋子。隨著接近浪蕩洲的沙灘，旅客必須從SUP下船踩入海水中，慢慢踏著礁石走上小島。

▲▼島上遍布各種形狀的珊瑚礁。（圖／記者蔡玟君攝）

島上最讓人印象深刻的地貌，就是滿滿的珊瑚各處，呈現分枝狀、團塊狀等各種樣貌；旅客也可以緩緩登上島上制高點，遠眺高達48公尺的世界最高媽祖銅像，以及海上日落美景。

▲浪蕩洲可以體驗SUP，也可以遠跳日落。（圖／蠔野人育樂有限公司提供）

▲或也能在回程時，在海上看日落。（圖／記者蔡玟君攝）

現在立榮航空、長汎旅行社與澎湖國家風景區管理處合作，規劃了「立榮假期─漁您同饗，秘境同遊」深度體驗之旅，行程包含漁人文化體驗、探索海上秘境等，透過不同的水陸觀光體驗，帶領旅客感受秋季澎湖的不同魅力，即日起至9月30日止，至立榮假期官網訂購兩天一夜行程3664元起，輸入折扣碼「PENJOY24」，再享每筆訂單500元折扣，加購指定遊程享4人同行、1人免費。