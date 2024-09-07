北市唯一別墅型旅館在陽明山、銀行變文旅！北市「3間特色旅宿」

▲陽明山美國渡假村也是北市唯一別墅型旅館，保留了美軍宿舍的原貌。（圖／各業者提供）



記者彭懷玉／綜合報導

北市唯一別墅型旅館在陽明山、由銀行改建的旅宿就緊鄰華山藝文園區，以下精選三間適合親子同行的旅宿，小朋友可以盡情放風，家長也能放鬆享受。

▲每棟房裡都有壁爐，不只體現美式風格，還可讓房子保持乾燥不潮濕。（圖／各業者提供）



陽明山美國渡假村-美軍歷史建築轉為美式特色旅宿

1950年代，陽明山上規劃出美軍在台宿舍，這裡是目前全台保留規模最大，區塊最完整的美軍宿舍區。而陽明山美國渡假村也是北市唯一別墅型旅館，保留了美軍宿舍的原貌，渡假村旁的凱莉餐廳至今近70年，給旅客穿越時光的住宿體驗。

特別的是，每棟房裡都有壁爐，不只體現美式風格，還可讓房子保持乾燥不潮濕。渡假村注重環境永續和歷史建物的保存，採取「觀察自然、尊重自然」的方式維護園區，讓旅客在親近自然的同時，也能感受濃厚的歷史文化氛圍。

▲鄰近華山1914文創園區的天成文旅華山町，前身是建於1952年的第一銀行。（圖／各業者提供）



天成文旅華山町-銀行變身旅宿

鄰近華山1914文創園區的天成文旅華山町，前身是建於1952年的第一銀行。這座建築保留了50年代的風華，並將洗石子地板、拱形大門等元素融入住宿體驗。從模仿金庫造型的客房櫃體手把，到信用卡樣式的房卡，各細節營造出置身秘密時空的感覺。

▲從模仿金庫造型的客房櫃體手把，到信用卡樣式的房卡，各細節營造出置身秘密時空的感覺。（圖／各業者提供）



針對家庭客，天成文旅華山町設計了挑高4公尺的上下舖房型，讓孩子享受睡在上舖的樂趣。此外，飯店內的「柑仔鋪」準備了台灣特色的餅乾和糖果，入住時可以自行挑選，為家庭旅行增添甜蜜回憶。

▲亞太飯店北投館坐落於北投區，前方的空地正對丹鳳山。（圖／各業者提供）



亞太飯店北投館-日式禪風建築搭配白磺溫泉

亞太飯店北投館坐落於北投區，由日本建築師廣澤龍一設計，以現代日式禪風為特色，搭配北投特有的白磺溫泉，深受親子旅客喜愛。飯店的湯屋提供私密且安全的空間，並以獨立湯池與榻榻米的設計增添日式風情。

▲飯店的湯屋提供私密且安全的空間，並以獨立湯池與榻榻米的設計增添日式風情。（圖／各業者提供）



亞太飯店北投館還準備豐富的親子活動，包括DIY課程、VR體驗及室內泳池等，讓不同年齡層的孩子都能找到樂趣。無論是溫泉之旅還是刺激的VR互動遊戲，都能滿足孩子們的好奇心與冒險精神。此外，飯店前方的空地正對丹鳳山，是欣賞壯麗景色的絕佳地點。