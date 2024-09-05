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身分證有「9」吃Buffet享優惠！集滿5個下殺55折

▲高雄萬豪酒店的「M9豪享自助餐廳」。（圖／高雄萬豪酒店提供）

▲豪享自助餐廳9月的周一至周五推出「找9友」優惠活動。（圖／高雄萬豪酒店提供）

記者黃士原／台北報導

9月開學不憂鬱！位於高雄萬豪酒店的「豪享自助餐廳」，即日起至9月30日，周一至周五推出「找9友」優惠活動，身分證字號有1個9享91折，2個82折，最多集5個打55折。

豪享自助餐廳位於高雄萬豪酒店9樓，擁有400席舒適寬敞的座位，提供中式、日式、南亞、歐風、美墨及星馬等多國料理。適逢中秋佳節，9月14日至17日的午、晚餐時段，推出脆皮烤乳豬、烤日本生蠔、椒鹽松阪豬及坦都里羊排，搭配生啤酒及中秋酒精特調無限暢飲。

▲高雄萬豪酒店的「M9豪享自助餐廳」。（圖／高雄萬豪酒店提供）

▲9月14日至17日的午、晚餐時段限定的脆皮烤乳豬。（圖／高雄萬豪酒店提供）

此外，即日起至9月30日的周一至周五，豪享自助餐廳推出「找9友」優惠活動，凡身分證字號含數字9，即可享有個人折扣，1個9享91折，2個82折，3個73折，最多集5個打55折。平日午餐每人920元+10%，平日晚餐1220元+10%。

▲台南遠東香格里拉飯店遠東Café自助餐廳推出台南鮮蚵季。（圖／台南遠東香格里拉飯店提供）

▲台南遠東香格里拉飯店遠東Café自助餐廳推出台南鮮蚵季。（圖／台南遠東香格里拉飯店提供）

另外，台南遠東香格里拉飯店遠東Café自助餐廳9月6日至9月30日期間，推出「食在當季：台南鮮蚵季」，準備了多道經典鮮蚵料理，包括著名港口小吃「蚵仔麵線」、「蚵仔煎」，台菜辦桌風味的「台式鹽酥椒鹽鮮蚵」，以及深受喜愛的經典湯品「薑絲酸菜鮮蚵湯」等多道佳餚，午餐及晚餐時段輪番供應，餐價1180元至1480元（以上須加10%服務費）。

關鍵字： 美食雲 Buffet 高雄萬豪酒店

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