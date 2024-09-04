玩紐西蘭變貴了！10月起旅遊稅漲3倍　電子簽維持330元

▲瓦納卡的尖塔站高山小屋。（示意圖／紐西蘭觀光局提供）



記者彭懷玉／台北報導

紐西蘭政府3日宣布10月1日起調漲對外國旅客徵收的旅遊稅（IVL），稅收將從現行的35紐元一舉調至100紐元（約新台幣1,942元），漲幅近3倍。對此，紐西蘭觀光局證實，10月起旅遊稅將上調至100紐元，台灣旅客入境需事先申請的「電子旅行授權」（NZeTA）則維持17紐元（約新台幣330元）。

紐西蘭和許多人氣觀光勝地一樣，面臨龐大遊客量導致生態失衡，基礎設施也因此不堪負荷，對此，今年10月1日起，國際旅客保育及旅遊捐（International Visitor Conservation and Tourism Levy，IVL）將從35紐元調至100紐元（約新台幣1,942元），將於旅客申請簽證或「電子旅行授權」時一併徵收。

▲吉布斯頓的羅莎山度假屋。（示意圖／紐西蘭觀光局提供）



紐西蘭觀光局說明，IVL主要是用於維護遊客使用的公共設施，以及紐西蘭自然環境的保育工作，支持旅客到當地遊玩的同時也能回饋紐西蘭；雖說簽證費用也將從10月起增至341紐元（約新台幣6,792元），但對於台灣旅客而言，只需申請紐西蘭電子旅行授權（NZeTA）即可，價格將維持在17紐幣（約為新台幣330元）。

紐西蘭觀光局指出，紐西蘭位於南半球，跟北半球季節恰恰相反，紐國氣候多元，從最北方的亞熱帶到南部深處的多雪氣候，雖然紐西蘭的夏季是熱門旅遊時節，但許多非高峰季節提供更靜謐、更具成本效益的體驗，一年四季都可以探索其壯麗風景和獨特魅力。