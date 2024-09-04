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台中樂軒首推日幣支付「和牛套餐」　14道餐點折合台幣3千多元

▲台中樂軒首推可用日幣支付的「日幣套餐-季節の匠コース」，共14道餐點。（圖／記者黃士原攝）

▲台中樂軒首推可用日幣支付的「日幣套餐-季節の匠コース」。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

樂軒台中旗艦店迎接十周年，耗資千萬改裝，將2樓空間全改成可容納2至4人的包廂，同時首度推出每人15000日圓的「日幣套餐」，消費者可以直接使用日幣支付，或者依當天匯率換算成新台幣。

樂軒台中旗艦店迎接十周年，品牌再造升級成「樂軒十二牛庵」，除了堅持使用高油花等級BMS 12的日本A5和牛，還將2樓空間全改成可容納2至4人的包廂，保有私密空間，而且每個包廂還附有景觀陽台，用餐彷彿身處日本溫泉旅館。

▲台中樂軒首推可用日幣支付的「日幣套餐-季節の匠コース」，共14道餐點。（圖／記者黃士原攝）

▲生牛肉韃靼。（圖／記者黃士原攝）

▲台中樂軒首推可用日幣支付的「日幣套餐-季節の匠コース」，共14道餐點。（圖／記者黃士原攝）

▲和牛炙壽司。（圖／記者黃士原攝）

▲台中樂軒首推可用日幣支付的「日幣套餐-季節の匠コース」，共14道餐點。（圖／記者黃士原攝）

▲和牛香袋。（圖／記者黃士原攝）

近幾年日幣貶值，國人紛紛赴日旅遊暢享美食之際，樂軒十二牛庵順勢復刻與銀座燒肉名店同級價位15000日圓（折合新台幣約3300元）的「日幣套餐-季節の匠コース」，消費者可以直接使用日幣支付，或者依當天台灣銀行匯率換算成新台幣。

「日幣套餐-季節の匠コース」共14道餐點，含10款不同刀法、醬汁調味及烹製手法的和牛料理，包括生牛肉韃靼、和牛炙壽司、和牛香袋、肝連艾許燒奶油、蛋黃米司基、浪漫主義三明治、心型和牛、和牛鍋物、Ume 12牛排與和牛釜飯。

▲台中樂軒首推可用日幣支付的「日幣套餐-季節の匠コース」，共14道餐點。（圖／記者黃士原攝）

▲蛋黃米司基。（圖／記者黃士原攝）

▲台中樂軒首推可用日幣支付的「日幣套餐-季節の匠コース」，共14道餐點。（圖／記者黃士原攝）

▲浪漫主義三明治。（圖／記者黃士原攝）

▲台中樂軒首推可用日幣支付的「日幣套餐-季節の匠コース」，共14道餐點。（圖／記者黃士原攝）

▲Ume 12牛排。（圖／記者黃士原攝）

其中「和牛香袋」取牛舌後段30%位置薄切，並包裹自製蔥鹽燒，烤至7分熟，入口暢享Q彈爽脆與蔥鹽清新香氣；「浪漫主義三明治」選用A5和牛最柔軟的夏多布里昂（菲力心），厚切酥炸，刨上新鮮黑松露佐台中名店向陽房土雞蛋吐司。

▲台中樂軒首推可用日幣支付的「日幣套餐-季節の匠コース」，共14道餐點。（圖／記者黃士原攝）

▲澳洲9+和牛戰斧牛排。（圖／記者黃士原攝）

另款適合6人以上享用的「戰斧套餐」（每人3580元），使用美國進口Montague超級烤箱，以900度高溫炙烤重達1公斤的澳洲9+和牛戰斧牛排，使其表皮焦脆、內裡柔嫩多汁，上桌後再淋上奶香濃郁的艾許奶油。

▲老井燒肉招牌的「30公分厚切牛舌」。（圖／記者黃士原攝）

另外，台中人氣燒肉「老井」近年來發現，許多台北顧客專程前往台中門市用餐，根據統計資料顯示，其占比是來店客群的前3名，因此決定到台北開設信義店，餐廳落腳Att Valley商場，裝潢風格打破以往明亮文青的形象，以暗色系設計融入周邊環境，為都市夜生活增添一抹神秘風格。

▲台北店限定套餐。（圖／記者黃士原攝）

首度插旗台北，除了帶來招牌的「30公分厚切牛舌」，還推出台北限定套餐，主餐有3款安格斯牛肉、松阪豬、雞腿，海鮮有干貝、生蠔醋飲、草蝦、海老天婦羅可選，以及這款套餐才吃得到的澳洲牛舌厚薄拼。雙人套餐2999元、3人4350元，最低每人不到1500元就能享用16道菜色。

關鍵字： 樂軒 和牛專門店 燒肉美食

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