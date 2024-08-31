台東活水湖最新夜間水舞！雷射光+水幕投影　白天再玩蘭嶼拼板舟

▲台東藍海生活節9月登場，夜間水舞秀規模再升級。（圖／翻攝自2024台東藍海生活節臉書專頁）

記者蔡玟君／綜合報導

一年一度的台東「藍海生活節」將從9月13日起在活水湖登場，連續一個月的活動時間中，白天推出水上活動體驗，晚上則有規模再升級的夜間水舞秀，以及湖上音樂會，讓旅客在初秋之際到台東旅行又多了一個去處。

▲在活水湖可以體驗支架大洋舟。上圖僅為示意圖。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲也能體驗蘭嶼拼板舟。（示意圖／ETtoday資料照）

「藍海生活節」邁入第三屆，今年活動從9月13日起至10月13日為止，白天有獨木舟、帆船、蘭嶼拼板舟、支架大洋舟等水上活動體驗外，傍晚至入夜後則有市集、湖上音樂會，和2023年首次推出就備受好評的夜間水舞秀。

▲▼今年台東藍海生活節的夜間水舞秀將加入水幕與動態投影。（圖／翻攝自2024台東藍海生活節臉書專頁）

今年台東縣政府將夜間水舞秀規模再升級，除了橫向長達100公尺的夜間水舞會隨著音樂變化顏色外，更加入水幕和動態投影，搭配光束燈、炫彩雷射，呈現更多元的水舞樣貌。活動期間夜間水舞秀從晚上7點至9點30分，每半小時展演一次，每日共6場水舞秀。

同時，活動期間每周六晚上7點05分與8點05分更有湖上音樂會，邀請周蕙、黃妃、游鴻明、翁立友、Ozone等藝人於湖面開唱。