ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

台東活水湖最新夜間水舞！雷射光+水幕投影　白天再玩蘭嶼拼板舟

▲▼台東藍海生活節夜間水舞。（圖／翻攝自2024台東藍海生活節臉書專頁）

▲台東藍海生活節9月登場，夜間水舞秀規模再升級。（圖／翻攝自2024台東藍海生活節臉書專頁

記者蔡玟君／綜合報導

一年一度的台東「藍海生活節」將從9月13日起在活水湖登場，連續一個月的活動時間中，白天推出水上活動體驗，晚上則有規模再升級的夜間水舞秀，以及湖上音樂會，讓旅客在初秋之際到台東旅行又多了一個去處。

▲台東支架大洋舟選手受邀至新加坡參賽，獲2銀1銅佳績。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲在活水湖可以體驗支架大洋舟。上圖僅為示意圖。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲▼蘭嶼拼板舟。（圖／ETtoday資料照）

▲也能體驗蘭嶼拼板舟。（示意圖／ETtoday資料照）

「藍海生活節」邁入第三屆，今年活動從9月13日起至10月13日為止，白天有獨木舟、帆船、蘭嶼拼板舟、支架大洋舟等水上活動體驗外，傍晚至入夜後則有市集、湖上音樂會，和2023年首次推出就備受好評的夜間水舞秀。

▲▼台東藍海生活節夜間水舞。（圖／翻攝自2024台東藍海生活節臉書專頁）

▲▼今年台東藍海生活節的夜間水舞秀將加入水幕與動態投影。（圖／翻攝自2024台東藍海生活節臉書專頁）

▲▼台東藍海生活節夜間水舞。（圖／翻攝自2024台東藍海生活節臉書專頁）

今年台東縣政府將夜間水舞秀規模再升級，除了橫向長達100公尺的夜間水舞會隨著音樂變化顏色外，更加入水幕和動態投影，搭配光束燈、炫彩雷射，呈現更多元的水舞樣貌。活動期間夜間水舞秀從晚上7點至9點30分，每半小時展演一次，每日共6場水舞秀。

同時，活動期間每周六晚上7點05分與8點05分更有湖上音樂會，邀請周蕙、黃妃、游鴻明、翁立友、Ozone等藝人於湖面開唱。

關鍵字： 台東藍海生活節 台東旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

檳榔西施車頭燈全亮！桃紅胸貼2個字讓客人噴鼻血　警方看到了

推薦閱讀

數十萬人湧進台南！「沙丁魚式人潮擠爆」　文博會場內畫面曝

數十萬人湧進台南！「沙丁魚式人潮擠爆」　文博會場內畫面曝

整理全台7間CP值網咖住宿！

整理全台7間CP值網咖住宿！

台東活水湖有最新夜間水舞秀

台東活水湖有最新夜間水舞秀

全球首家摘星冰淇淋店在台中

全球首家摘星冰淇淋店在台中

開箱天氣之子取景地！日本唯一氣象神社

開箱天氣之子取景地！日本唯一氣象神社

台南最新濱海韶光季　搭熱氣球看漁港

台南最新濱海韶光季　搭熱氣球看漁港

免費加麵吃到飽！台南平價拉麵79元起

免費加麵吃到飽！台南平價拉麵79元起

大禹嶺至太魯閣9月份交管　行車攻略一次看

大禹嶺至太魯閣9月份交管　行車攻略一次看

亞航0元機票今中午開搶　飛日本450起

亞航0元機票今中午開搶　飛日本450起

2樂園軍警優惠　免費玩海洋公園

2樂園軍警優惠　免費玩海洋公園

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

嘉義觀音瀑布9月4日免費開放入園

火鍋版饗食天堂「小福利」9/1起降價

「石垣島－基隆」定期渡輪明年秋天開

基隆「恐龍AR生態園區」試營運免門票

1日限定「苑裡鬼門關夜市」9／1登場

新竹2銷魂美食！「羊排炕鍋」超豪邁

國慶煙火在雲林　9/13搶先看「3分鐘試放」

手搖飲3大飲品限時買1送1！

彰化最新360度景觀火鍋曝光！

20元濃郁湯麵！大稻埕80年老麵攤

熱門行程

最新新聞更多

數十萬人湧進台南！「沙丁魚式人潮擠爆」　文博會場內畫面曝

整理全台7間CP值網咖住宿！

台東活水湖有最新夜間水舞秀

全球首家摘星冰淇淋店在台中

開箱天氣之子取景地！日本唯一氣象神社

台南最新濱海韶光季　搭熱氣球看漁港

免費加麵吃到飽！台南平價拉麵79元起

大禹嶺至太魯閣9月份交管　行車攻略一次看

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366