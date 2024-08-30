ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

樂園門票下殺37折！今起限時3天搶　還有全新「萬聖節人偶墳場」

▲六福村45週年慶生大撒幣限時三天快閃價只要450。（圖／六福村提供）

▲六福村45周年慶生祭出限時3天快閃價，門票只要450元。（圖／六福村提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

為慶祝成立45年和民眾長期支持，六福村主題樂園今（30日）起祭出為期三天的「45周年快閃票」優惠，於六福村網路商城預購入園門票優惠價450元（原價1,199元），下殺37折，使用期限從9月9日起至12月31日止。

▲六福村45週年慶生大撒幣限時三天快閃價只要450。（圖／六福村提供）

▲業者祭出全新企劃「人偶墳場」，讓遊客白天輕鬆暢玩、夜晚挑戰恐懼極限。

同時，因應10月底的萬聖節，邁入8周年的六福村墓碑鎮慶典將從9月7日起開跑。業者指出，全新企劃「人偶墳場」主題，將在9月7日至11月24日期間推出，平時潛伏在人類身邊的鬼娃們，將向人類報仇，邀旅客體驗前所未有的視聽震撼。

▲六福村45週年慶生大撒幣限時三天快閃價只要450。（圖／六福村提供）

▲親眼一睹「美國達人秀」特技折骨舞團來台的驚悚表演。

六福村也保留跟鬼王們討糖的Halloween party重頭戲，以及觀賞「人偶殺戮派對」遊行，一起和活屍們手舞足蹈，接著到南瓜園裡賣萌打卡，留下親子出遊難忘回憶。

此外，第四屆「2024秋遊星夜季 萬聖奇幻派對」首度移師六福村舉辦，9月7日至9月8日下午4點30分開放免費入園，新竹縣府邀請人氣天團「五堅情」成員邱鋒澤、金曲樂團宇宙人、實力創作女聲魏嘉瑩、以及獨立樂團原子邦妮等超強卡司輪番演出。

關鍵字： 新竹縣旅遊 關西旅遊 六福村45周年慶 樂園旅遊 墓碑鎮 人偶墳場

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

小S挑戰滑步舞：我感覺抓到了！　女兒Elly狠吐槽「OMG妳超怪」

推薦閱讀

「Hilton 京都」9/12開幕亮點搶先看

「Hilton 京都」9/12開幕亮點搶先看

越夜越美純白洋樓民宿！置身水頭聚落

越夜越美純白洋樓民宿！置身水頭聚落

亞航0元機票明中午開搶

亞航0元機票明中午開搶

東石海之夏煙火秀　施放1.7萬發煙火長達12分鐘

東石海之夏煙火秀　施放1.7萬發煙火長達12分鐘

葉菊蘭接任圓山飯店董座！拼2大目標

葉菊蘭接任圓山飯店董座！拼2大目標

貴婦超市推米其林生鮮食材　隱藏版「和牛漢堡」149元吃得到

貴婦超市推米其林生鮮食材　隱藏版「和牛漢堡」149元吃得到

人潮擠爆藏壽司！搶吉伊卡哇最後扭蛋　部分店家停發入場號碼牌

人潮擠爆藏壽司！搶吉伊卡哇最後扭蛋　部分店家停發入場號碼牌

馬來西亞最火主題樂園！行前攻略必看

馬來西亞最火主題樂園！行前攻略必看

「石垣島－基隆」定期渡輪明年秋天開

「石垣島－基隆」定期渡輪明年秋天開

全家神還原台式隱藏早餐！6新品開賣

全家神還原台式隱藏早餐！6新品開賣

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

火鍋版饗食天堂「小福利」9/1起降價

280元自助吧竟然有螃蟹、烤鴨吃到飽

20元濃郁湯麵！大稻埕80年老麵攤

住墾丁凱撒每人1150起　續住99元

人潮擠爆藏壽司！搶吉伊卡哇最後扭蛋　部分店家停發入場號碼牌

藏壽司吉伊卡哇扭蛋喊卡！官網癱瘓

手搖飲3大飲品限時買1送1！

世界最美新月羊角來台快閃2個月

新竹2銷魂美食！「羊排炕鍋」超豪邁

九月雪降臨桃園大溪！現已開7成

熱門行程

最新新聞更多

「Hilton 京都」9/12開幕亮點搶先看

越夜越美純白洋樓民宿！置身水頭聚落

亞航0元機票明中午開搶

東石海之夏煙火秀　施放1.7萬發煙火長達12分鐘

葉菊蘭接任圓山飯店董座！拼2大目標

貴婦超市推米其林生鮮食材　隱藏版「和牛漢堡」149元吃得到

人潮擠爆藏壽司！搶吉伊卡哇最後扭蛋　部分店家停發入場號碼牌

馬來西亞最火主題樂園！行前攻略必看

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366