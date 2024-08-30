樂園門票下殺37折！今起限時3天搶　還有全新「萬聖節人偶墳場」

▲六福村45周年慶生祭出限時3天快閃價，門票只要450元。（圖／六福村提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

為慶祝成立45年和民眾長期支持，六福村主題樂園今（30日）起祭出為期三天的「45周年快閃票」優惠，於六福村網路商城預購入園門票優惠價450元（原價1,199元），下殺37折，使用期限從9月9日起至12月31日止。

▲業者祭出全新企劃「人偶墳場」，讓遊客白天輕鬆暢玩、夜晚挑戰恐懼極限。

同時，因應10月底的萬聖節，邁入8周年的六福村墓碑鎮慶典將從9月7日起開跑。業者指出，全新企劃「人偶墳場」主題，將在9月7日至11月24日期間推出，平時潛伏在人類身邊的鬼娃們，將向人類報仇，邀旅客體驗前所未有的視聽震撼。

▲親眼一睹「美國達人秀」特技折骨舞團來台的驚悚表演。

六福村也保留跟鬼王們討糖的Halloween party重頭戲，以及觀賞「人偶殺戮派對」遊行，一起和活屍們手舞足蹈，接著到南瓜園裡賣萌打卡，留下親子出遊難忘回憶。

此外，第四屆「2024秋遊星夜季 萬聖奇幻派對」首度移師六福村舉辦，9月7日至9月8日下午4點30分開放免費入園，新竹縣府邀請人氣天團「五堅情」成員邱鋒澤、金曲樂團宇宙人、實力創作女聲魏嘉瑩、以及獨立樂團原子邦妮等超強卡司輪番演出。