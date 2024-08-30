新竹2銷魂美食！東門市場羊排炕鍋超豪邁　香山紅磚厝藏烤鴨多吃

▲逾百年歷史的東門市場，近年活化後成為年輕人聚餐好所在。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／新竹報導

別再說新竹是美食沙漠了！擁有逾百年歷史的東門市場，近年活化後成為年輕人聚餐好所在，吃得到正宗「西藏羊排鍋」，每鍋都比臉還大，香辣口味讓人大呼過癮；位於茄苳交流道旁，有間古色古香的紅磚屋，以烤鴨六吃為主打，提前訂起來，休假來新竹玩時一併餵飽五臟廟。

▲▼青丹扎西隱身於新竹東門市場內；「羊排炕鍋」麻而微辣，肉質有嚼勁，還吃得到入味的馬鈴薯。（圖／記者彭懷玉攝）

青丹扎西

成立於1911年的新竹市東門市場，曾是全台最大、最高級的傳統市場，經時代變遷一度沒落，在市府的改建活化下，現已成為年輕人聚餐首選。除了日式居酒屋、泰式創意美食、韓式、義式等各國琳瑯滿目的料理之外，想試試不一樣口味的人，有間「青丹扎西」販賣藏式料理，香辣夠勁的口感，搭配超寬的「皮帶麵」，令人回味再三。

▲▼海鮮炕鍋鋪上滿滿蛤蠣和鮮蝦，適合喜歡品嚐食材原味的饕客；甜點以糌粑配上酥油茶做完美結尾。（圖／記者彭懷玉攝）



老闆詹易融曾旅居西藏14年，他將當地400年的味道原封不動帶回台，招牌「羊排炕鍋」以花椒的麻提味，麻中帶點微辣，不吃羊的人也可選牛肉、雞肉，或者素食版本。海鮮炕鍋鋪上滿滿蛤蠣和鮮蝦，適合喜歡品嚐食材原味的饕客。甜點以糌粑配上酥油茶做結尾，糌粑是青稞炒過後再磨粉捏製而成，酥油茶口感類似鮮奶茶，搭配起來十分合拍。同時，青丹扎西也拓點到台北，分別有南港展覽館店和中和南勢角店，雙北人可就近品嚐。

▲新竹草根廚房已開立21年。（圖／記者彭懷玉攝）

草根廚房

位於新竹市香山區、茄苳交流道旁，有間隱藏版的家庭聚餐好去處。草根廚房原本是創辦人的古厝，因緣際會之下，決定嘗試開設餐館，至今已在當地飄香21年，最大亮點是品嚐得到一鴨六吃，從片鴨秀開始，陸續獻上酸菜鴨湯、醬爆鴨骨等不同作法料理。

▲▼酸菜鴨湯滋味鮮甜；菊花鴨絲蓋帽也是鴨料理之一，美得像藝術品，切開蛋皮，裡面藏有木耳絲、鴨絞肉、冬粉等。（圖／記者彭懷玉攝）

其中，主廚以北平烤鴨的作法，經驗老道地掌控火侯，讓每一隻烤鴨外皮呈現金黃焦糖色，搭配手工製作的荷葉餅，肉質彈牙，還有酸菜鴨湯、醬爆鴨骨、酸醬炒鴨絲、蜂巢鴨鬆等不同吃法，不只如此，菊花鴨絲蓋帽美得像藝術品，切開蛋皮，裡面藏有木耳絲、鴨肉絲、冬粉等，是外面坊間較少見的料理。

▲新竹草根廚房裝潢古色古香。（圖／記者彭懷玉攝）