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嘉義觀音瀑布9月4日免費開放入園　享受滿滿負離子啖在地美食

▲▼ 觀音瀑布9月4日免費開放入園 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 觀音瀑布9月4日免費開放入園 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣觀音瀑布免費入園！9月4日竹崎鄉觀音瀑布社區產業合作社特別開放當日免費入園，號召全台遊客一起來看錄影、玩遊戲、走瀑布步道，文化觀光局也推薦周邊體驗行程及美食，適合來趟療癒之旅。

▲▼ 觀音瀑布9月4日免費開放入園 。（圖／嘉義縣政府提供）

文觀局表示，觀音瀑布園區是一處非常療癒身心的景點，不用翻山越嶺就能近距離欣賞瀑布的磅礡氣勢，登上層層階梯，跨越山谷吊橋，感受滿滿負離子的洗禮，身心瞬間褪去煩躁，再來一碗愛玉、高山冷泡茶或咖啡，享受山林景色，同時別錯過到溪心寮老街挖寶在地農產品。

▲▼ 觀音瀑布9月4日免費開放入園 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲文峰遊客中心 。（圖／嘉義縣政府提供）

另外，也推薦順遊安排一場療癒的手作體驗，有金獅紙寮竹藝工坊的「手撈紙體驗」、聰田製茶廠的「品茗體驗」、出水製茶所的「製茶體驗」，搭上9月4日免費入園的優惠方案，鼓勵大家平日出遊，避開人潮。

▲▼ 觀音瀑布9月4日免費開放入園 。（圖／嘉義縣政府提供）

文觀局說，位於觀音瀑布園區下，開車不到2分鐘的車程，有2家隱藏於阿里山文峰遊客中心的特色餐廳，遊客中心1樓的晉揚欣茶庄＆咖啡莊園，提供阿里山特色茶餐與咖啡，招牌的君子茶餐及什錦鮮蔬茶湯飯更是人氣必吃餐點。

▲▼ 觀音瀑布9月4日免費開放入園 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義竹崎觀音瀑布在地特色美食。（圖／嘉義縣政府提供）

2樓的山坡咖啡擁有無敵窗景，提供麻油雞湯麵、苦茶油雞湯麵、鳳梨酵素愛玉及輕食飲品，給遊客一個最舒適的休息中繼站；喜歡土雞料理的饕客，推薦到新田園土雞城，有自家放養山土雞，引流山泉水飼養的吳郭魚，苦茶油雞更是招牌必點菜，非常適合走完步道後補充能量。

▲▼ 觀音瀑布9月4日免費開放入園 。（圖／嘉義縣政府提供）

關鍵字： 觀音瀑布

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