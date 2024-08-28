住墾丁凱撒每人1150起！續住99元還送早晚餐吃到飽、高鐵免費接駁

▲墾丁凱撒大飯店推出「閃9購物節」。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

迎接9月購物節，墾丁凱撒大飯店即日起至9月10日推出「閃9購物節」限時優惠，祭出3種專案，包含以日期為房價越早訂越划算「好9隱藏版」、池畔花園客房「續住99」超狂銅板價及開賣到明年初的「早鳥99」，每人每晚最低1150元起，官網訂房加購高鐵車票再享75折起優惠，搭配飯店左營高鐵提供免費來回接駁服務。

墾丁凱撒「閃9購物節」瞄準秋冬出遊商機，祭出3種優惠。如以日期為房價結尾的「好9隱藏版」，除了鼓勵旅人越早訂越划算，專案加碼再享2至4人入住加人不加價，以9月2日4人入住景觀客房不含早為例，每晚專案房價4902元，平均每人1226元起，就能以超值價格與親友共享墾丁旅程。

▲池畔花園客房續住第二晚99元。

深受親子家庭客喜愛的池畔花園客房，則主打第二晚「續住99元」銅板優惠，專案內含雙人發現西餐廳自助早餐2次及自助晚餐1次，二泊三食平均每晚6650元起，加碼再贈DIY或季節遊程體驗一次。針對下半年秋冬出遊則推出「早鳥99」優惠，雙人入住雅緻客房不含早，每房每晚最低2299元起，更加碼開放到明年2月份訂房。

▲飯店業者也推出壽星住房優惠。

墾丁凱撒另推出「逸享凱撒壽星住房專案」，凡當月壽星持身份證件預訂，九月入住兩晚現折9999元、十月入住兩晚現折1萬元、11月入住兩晚現折1萬1000元，以此類推，越晚生日折扣越多。專案入住享發現西餐廳自助晚餐及翌日早餐外，再贈季節野餐籃、雙人30分鐘SPA舒緩療程及當季主題活動體驗一次。

▲高雄承億酒店有全台唯一高空懸挑無邊際透明泳池。（圖／業者提供，下同）

高雄承億酒店則推出好友住房專案，雙人入住4999元起，即日起至9月2日開放預訂，且若在9月10日前入住，還可享四人入住免加價。

▲高雄承億酒店客房示意圖。

承億酒店擁有全台唯一高空懸挑無邊際透明泳池，自2022年開幕以來話題不斷，成為許多旅人來到高雄的第一住宿首選！此次承億酒店推出LINE好友限定「抓住暑假尾巴 好友住房專案」，享雙人入住4999元起、不含早餐，適用入住日期為即日起至11月29日，若在9月10日前入住，再享四人入住不加價，如需早餐可現場加購。