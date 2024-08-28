ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

住墾丁凱撒每人1150起！續住99元還送早晚餐吃到飽、高鐵免費接駁

▲▼墾丁凱撒大飯店。（圖／業者提供）

▲墾丁凱撒大飯店推出「閃9購物節」。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

迎接9月購物節，墾丁凱撒大飯店即日起至9月10日推出「閃9購物節」限時優惠，祭出3種專案，包含以日期為房價越早訂越划算「好9隱藏版」、池畔花園客房「續住99」超狂銅板價及開賣到明年初的「早鳥99」，每人每晚最低1150元起，官網訂房加購高鐵車票再享75折起優惠，搭配飯店左營高鐵提供免費來回接駁服務。

墾丁凱撒「閃9購物節」瞄準秋冬出遊商機，祭出3種優惠。如以日期為房價結尾的「好9隱藏版」，除了鼓勵旅人越早訂越划算，專案加碼再享2至4人入住加人不加價，以9月2日4人入住景觀客房不含早為例，每晚專案房價4902元，平均每人1226元起，就能以超值價格與親友共享墾丁旅程。

▲▼墾丁凱撒大飯店池畔花園客房。（圖／業者提供）

▲池畔花園客房續住第二晚99元。

深受親子家庭客喜愛的池畔花園客房，則主打第二晚「續住99元」銅板優惠，專案內含雙人發現西餐廳自助早餐2次及自助晚餐1次，二泊三食平均每晚6650元起，加碼再贈DIY或季節遊程體驗一次。針對下半年秋冬出遊則推出「早鳥99」優惠，雙人入住雅緻客房不含早，每房每晚最低2299元起，更加碼開放到明年2月份訂房。

▲▼墾丁凱撒大飯店。（圖／業者提供）

▲飯店業者也推出壽星住房優惠。

墾丁凱撒另推出「逸享凱撒壽星住房專案」，凡當月壽星持身份證件預訂，九月入住兩晚現折9999元、十月入住兩晚現折1萬元、11月入住兩晚現折1萬1000元，以此類推，越晚生日折扣越多。專案入住享發現西餐廳自助晚餐及翌日早餐外，再贈季節野餐籃、雙人30分鐘SPA舒緩療程及當季主題活動體驗一次。

▲▼高雄承億酒店。（圖／業者提供）

▲高雄承億酒店有全台唯一高空懸挑無邊際透明泳池。（圖／業者提供，下同）

高雄承億酒店則推出好友住房專案，雙人入住4999元起，即日起至9月2日開放預訂，且若在9月10日前入住，還可享四人入住免加價。

▲▼高雄承億酒店。（圖／業者提供）

▲高雄承億酒店客房示意圖。

承億酒店擁有全台唯一高空懸挑無邊際透明泳池，自2022年開幕以來話題不斷，成為許多旅人來到高雄的第一住宿首選！此次承億酒店推出LINE好友限定「抓住暑假尾巴　好友住房專案」，享雙人入住4999元起、不含早餐，適用入住日期為即日起至11月29日，若在9月10日前入住，再享四人入住不加價，如需早餐可現場加購。

關鍵字： 屏東旅遊 飯店旅館 星級飯店 度假旅館 住宿優惠 飯店優惠 墾丁凱撒大飯店 墾丁 優惠快訊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

「謎之摔角」2坨肉肉在地上滾　小浣熊環抱柯基...下秒被慘摔

推薦閱讀

「繼光香香雞X寶可夢」夢幻聯名快看

「繼光香香雞X寶可夢」夢幻聯名快看

住墾丁凱撒每人1150起　續住99元

住墾丁凱撒每人1150起　續住99元

露營界的超強私廚！現場享受戶外野餐

露營界的超強私廚！現場享受戶外野餐

馬辣10大品牌感謝祭9/2登場

馬辣10大品牌感謝祭9/2登場

COLD STONE首賣海鹽焦糖冰淇淋

COLD STONE首賣海鹽焦糖冰淇淋

澀谷有超萌「吉伊卡哇拉麵店」

澀谷有超萌「吉伊卡哇拉麵店」

九月雪降臨桃園大溪！現已開7成

九月雪降臨桃園大溪！現已開7成

藏壽司滿額贈送吉伊卡哇資料夾

藏壽司滿額贈送吉伊卡哇資料夾

嘉義人也激推！13元水晶餃出爐即秒殺

嘉義人也激推！13元水晶餃出爐即秒殺

日本考慮取消免稅品消費上限、密封包裝規定

日本考慮取消免稅品消費上限、密封包裝規定

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

手搖飲楊枝甘露買1送1今天限定

280元自助吧竟然有螃蟹、烤鴨吃到飽

1年僅1天！苑裡鬼門關夜市9/1登場

20元濃郁湯麵香噴噴！大稻埕80年老麵攤

Google評價4.4！肉餡豐富的絕品湯包

萬華70年肉圓老店搬新家！

台中最接地氣臭豆腐指南！12家各有特色

台中超隱蔽小食堂！沒先訂位可吃不到

星野「虹夕諾雅 谷關」秋日新專案

住高雄承億每晚4999起4人入住免加價

熱門行程

最新新聞更多

「繼光香香雞X寶可夢」夢幻聯名快看

住墾丁凱撒每人1150起　續住99元

露營界的超強私廚！現場享受戶外野餐

馬辣10大品牌感謝祭9/2登場

COLD STONE首賣海鹽焦糖冰淇淋

澀谷有超萌「吉伊卡哇拉麵店」

九月雪降臨桃園大溪！現已開7成

藏壽司滿額贈送吉伊卡哇資料夾

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366