住台南晶英送捷絲旅「每人每晚812元起」　還享免費升等套房

▲台南晶英酒店滿10年了。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

台南晶英酒店今年邁入10周年，即日起推出10周年專案，四人出遊加贈捷絲旅台南虎山館住宿券，若計畫三天兩夜旅程，等於每人每晚只要812元起，9月透過官網訂房，更有機會免費升等22坪府城套房；此外，只要身分證有1、0，或名字發音同「壹零」的消費者，可於9月14日至15日期間以10元購買指定餐飲。

▲▼入住台南晶英送聯名款硬殼式過夜包。

台南晶英酒店此次推出晶YEAH「拾」光慶祝10周年，雙人入住不含早餐每晚4299元起，再加贈台灣行李箱之光「萬國通路」聯名款硬殼式過夜包與法國香氛精品Diptyque旅行組。另有好友閨蜜四人成行，入住台南晶英每晚6500元起，並送捷絲旅台南虎山館同等房型住宿券，住宿券效期至2025年1月15日，每日皆提供免費接駁巴士往返兩館之間，上述官網訂房加購高鐵車票再享78折起優惠。

台南晶英餐飲包含ROBIN’S牛排館、日風和食鐵板燒、無隅、中餐廳晶英軒餐廳、茶薈咖啡吧、水晶廊酒吧等也推出周年優惠同慶，只要旅客身分證字號符合「1跟0」不用連號、或是名字發音同「壹零」，在9月14、15日周末到各餐飲單位，就能以10塊錢銅板購買到指定商品，包括龍蝦料理、鮮蝦粉絲煲、塔皮酥脆內餡香濃的手工千層蛋塔、特製微醺調酒、或是ROBIN’S自助式沙拉吧，每日兌換商品數量有限，售完為止。

▲9月入住台南禧榕軒大飯店視房況免費升等「豪華家庭房」。（圖／禧榕軒大飯店提供）

台南禧榕軒大飯店則從即日起至9月30日為止推出住房優惠，9月期間入住豪華客房，視房況免費升等「豪華家庭房」，每晚3999元起，同時可使用館內設施；同時，配合正舉行中的文博會，飯店從即日起至9月1日為止也推出住房專案，平假日各房型享88折優惠並含早餐。