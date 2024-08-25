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9／2-10／31用餐出示名片或工作證　王品3品牌免費招待螃蟹料理

▲9月2日到10月31日，出示名片或識別證，到全台王品牛排內用消費2客套餐，送「軟殼蟹鮑魚海鮮盤」。（圖／王品提供）

▲9月2日至10月31日，出示名片或識別證，到全台王品牛排內用消費2客套餐，送「軟殼蟹鮑魚海鮮盤」。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

王品集團旗下王品牛排、阪前和牛鐵板燒、THE WANG慰勞辛苦的上班族，完成指定消費免費招待螃蟹料理，吃得到軟殼蟹、松葉蟹與帝王蟹。

王品集團旗下王品牛排、阪前和牛鐵板燒、THE WANG在9月2日至10月31日，共同祭出優惠犒賞上班族。到王品牛排店出示名片或工作識別證，消費2客套餐，就送688元的「軟殼蟹鮑魚海鮮盤」1份，新鮮酥脆的軟殼蟹搭配鮮美彈牙的鮑魚，佐以特製紅椒堅果醬。

▲9月2日起到10月31日，到阪前和牛鐵板燒台北中山北店及台中文心五權西店消費套餐，出示名片或工作識別證，送「松葉蟹甜蝦晶凍杯」1份。（圖／王品提供）

▲阪前和牛鐵板燒台北中山北店及台中文心五權西店消費套餐，出示名片或工作識別證，送「松葉蟹甜蝦晶凍杯」1份。（圖／王品提供）

▲9月2日起到10月底，到THE WANG出示工作憑證，享用2客套餐就款待「帝王蟹佐卡門貝爾起司」1份。（圖／王品提供）

▲前往THE WANG用餐並出示工作憑證，享用2客套餐就款待「帝王蟹佐卡門貝爾起司」1份。（圖／王品提供）

阪前和牛鐵板燒也為上班族加菜，活動期間到台北中山北店與台中文心五權西店，出示名片或工作識別證，消費套餐即送748元的「松葉蟹甜蝦晶凍杯」，以百香慕斯為基底，堆疊松葉蟹、甜蝦及鱒魚卵。王品旗下主打頂級牛排的「THE WANG」則是招待638元的「帝王蟹佐卡門貝爾起司」1份（須點用2客套餐）。

▲魚吞壽司Sakana「雞肉串」。（圖／魚吞壽司 Sakana提供）

▲魚吞壽司Sakana「雞肉串」。（圖／魚吞壽司 Sakana提供）

另外，台中日式餐廳「魚吞壽司 Sakana」在8月底推出周年慶活動，每點無菜單料理套餐一份即享一次投擲資格，兩份即有兩次，擲出單數點就能獲得100元至500元的單份套餐現金折價，雙數點則送磯煮鮑魚、鮭魚卵手捲或是雞肉串。

關鍵字： 美食雲 王品 王品牛排 阪前和牛鐵板燒 THE WANG 美食優惠

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