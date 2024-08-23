搶先看！竹市風箏節8／31快閃2天　10樓高3頭龍、6米巨龍亞洲首秀

▲2024新竹市國際風箏節將於8月31日、9月1日於新竹漁港登場，今年以「Dragon Day」為主題，今（23日）率先施放20米飛天龍、暴龍等造型風箏。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／新竹報導

2024新竹市國際風箏節將於8月31日、9月1日於新竹漁港登場，今年以「Dragon Day」為主題，展演超過50隻龍造型風箏。其中，逾10層樓高的三頭龍風箏和6公尺高巨龍地景風箏，皆是首次在亞洲亮相。今（23日）記者會現場率先施放20公尺飛天龍、竹市特派員2隻皮卡等風箏，壯觀又療癒。

▲今（23日）記者會現場率先施放20公尺飛天龍、竹市特派員「皮卡」等風箏，壯觀又療癒。（圖／新竹市城銷處提供）



新竹市政府今（23日）舉辦國際風箏節記者會，由代理市長邱臣遠宣布活動正式開跑。邱代理市長透露，風箏節舉辦八年以來首次遇到龍年，本次便以「Dragon Day」為主題，今率先亮相的有褐色暴龍、飛天龍等齊力飛天，期盼大家月底一起來新竹漁港賞風箏、逛市集、吃美食，抓住夏天的尾巴。

▲繽紛的各式龍風箏點綴新竹天空，蔚為趣味的畫面。（圖／記者彭懷玉攝）



2024竹市國際風箏節邀請來自來德國、法國、哥倫比亞、印尼、泰國等5支國際團隊和台灣風箏好手，共有15支頂尖風箏團隊，聞名全球的德國風箏藝術家Rolf，將帶來巨作三頭龍風箏及翼手龍等多款恐龍風箏；法國隊則是將擬真巨龍地景風箏空運來竹市展出；印尼的龍風箏造型立體、色彩鮮豔；泰國隊則帶來另類俏皮版龍風箏。

▲新竹市政府今（23日）舉辦國際風箏節記者會，由代理市長邱臣遠（左三）宣布活動正式開跑。（圖／記者彭懷玉攝）



台灣隊除了展演紐西蘭、荷蘭、德國授權的各式恐龍風箏外，也準備了多款創新、Q萌的東方龍、盤旋天空的西方龍風箏和民眾分享，還有海洋動物、民眾喜愛的樹懶、水豚都將齊聚空中，以及特技風箏排字秀的展演。

▲20公尺飛天龍同樣出自德國風箏藝術家Rolf之手，讓民眾一睹為快。（圖／記者彭懷玉攝）



今日現場由亞洲國際風箏聯合會偕同台灣隊專業風箏好手，率先施放20公尺飛天龍、暴龍、翼手龍領軍的各式巨龍風箏，以及Q萌的三角龍風箏為活動暖身，竹市特派員「皮卡」也化身2座風箏，隨風翱翔擺動，繽紛南寮漁港的天空。

▲今率先施放20公尺飛天龍、暴龍領軍的各式巨龍風箏，以及Q萌的三角龍風箏為活動暖身，還有竹市特派員皮卡也化身風箏。（圖／記者彭懷玉攝）



亞洲國際風箏聯合會名譽理事長鄭凱元表示，今天先行試放國外授權的風箏，包含德國、荷蘭、紐西蘭等國，也有台灣以東、西方不同造型為靈感的Q版龍風箏，讓現場民眾一睹為快。而最受矚目的逾10層樓高的三頭龍風箏、法國隊6米高擬真巨龍地景風箏，都會在8月31日、9月1日才現身，請民眾擦亮眼睛期待。

▲亞洲國際風箏聯合會名譽理事長鄭凱元表示，今天看到的風箏是國內選手先行試放國外授權的風箏，8月31日、9月1日會更精彩。（圖／記者彭懷玉攝）



不只風箏，周邊還有隨風飄揚的「叢林旗海」圍繞，到了夜晚，巨龍地景風箏將點上燈光，形成別於白天的視覺饗宴。為讓民眾方便前來，在「新竹火車站」和「樹林頭停車場」皆設有直達新竹漁港的免費接駁車，不妨多加利用。