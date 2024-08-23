ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

搶先看！竹市風箏節8／31快閃2天　10樓高3頭龍、6米巨龍亞洲首秀

▲2024新竹市國際風箏節將於8月31日、9月1日於南寮漁港登場，今年以「Dragon Day」為主題，今（23日）率先施放20米飛天龍、暴龍等造型風箏。（圖／記者彭懷玉攝）

▲2024新竹市國際風箏節將於8月31日、9月1日於新竹漁港登場，今年以「Dragon Day」為主題，今（23日）率先施放20米飛天龍、暴龍等造型風箏。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／新竹報導

2024新竹市國際風箏節將於8月31日、9月1日於新竹漁港登場，今年以「Dragon Day」為主題，展演超過50隻龍造型風箏。其中，逾10層樓高的三頭龍風箏和6公尺高巨龍地景風箏，皆是首次在亞洲亮相。今（23日）記者會現場率先施放20公尺飛天龍、竹市特派員2隻皮卡等風箏，壯觀又療癒。

▲2024新竹市國際風箏節「Dragon Day」。（圖／新竹市城銷處提供）

▲今（23日）記者會現場率先施放20公尺飛天龍、竹市特派員「皮卡」等風箏，壯觀又療癒。（圖／新竹市城銷處提供）

新竹市政府今（23日）舉辦國際風箏節記者會，由代理市長邱臣遠宣布活動正式開跑。邱代理市長透露，風箏節舉辦八年以來首次遇到龍年，本次便以「Dragon Day」為主題，今率先亮相的有褐色暴龍、飛天龍等齊力飛天，期盼大家月底一起來新竹漁港賞風箏、逛市集、吃美食，抓住夏天的尾巴。

▲2024新竹市國際風箏節將於8月31日、9月1日於南寮漁港登場，今年以「Dragon Day」為主題，今（23日）率先施放20米飛天龍、暴龍等造型風箏。（圖／記者彭懷玉攝）

▲繽紛的各式龍風箏點綴新竹天空，蔚為趣味的畫面。（圖／記者彭懷玉攝）

2024竹市國際風箏節邀請來自來德國、法國、哥倫比亞、印尼、泰國等5支國際團隊和台灣風箏好手，共有15支頂尖風箏團隊，聞名全球的德國風箏藝術家Rolf，將帶來巨作三頭龍風箏及翼手龍等多款恐龍風箏；法國隊則是將擬真巨龍地景風箏空運來竹市展出；印尼的龍風箏造型立體、色彩鮮豔；泰國隊則帶來另類俏皮版龍風箏。

▲2024新竹市國際風箏節將於8月31日、9月1日於南寮漁港登場，今年以「Dragon Day」為主題，今（23日）率先施放20米飛天龍、暴龍等造型風箏。（圖／記者彭懷玉攝）

▲新竹市政府今（23日）舉辦國際風箏節記者會，由代理市長邱臣遠（左三）宣布活動正式開跑。（圖／記者彭懷玉攝）

台灣隊除了展演紐西蘭、荷蘭、德國授權的各式恐龍風箏外，也準備了多款創新、Q萌的東方龍、盤旋天空的西方龍風箏和民眾分享，還有海洋動物、民眾喜愛的樹懶、水豚都將齊聚空中，以及特技風箏排字秀的展演。

▲2024新竹市國際風箏節將於8月31日、9月1日於南寮漁港登場，今年以「Dragon Day」為主題，今（23日）率先施放20米飛天龍、暴龍等造型風箏。（圖／記者彭懷玉攝）

▲20公尺飛天龍同樣出自德國風箏藝術家Rolf之手，讓民眾一睹為快。（圖／記者彭懷玉攝）

今日現場由亞洲國際風箏聯合會偕同台灣隊專業風箏好手，率先施放20公尺飛天龍、暴龍、翼手龍領軍的各式巨龍風箏，以及Q萌的三角龍風箏為活動暖身，竹市特派員「皮卡」也化身2座風箏，隨風翱翔擺動，繽紛南寮漁港的天空。

▲2024新竹市國際風箏節將於8月31日、9月1日於南寮漁港登場，今年以「Dragon Day」為主題，今（23日）率先施放20米飛天龍、暴龍等造型風箏。（圖／記者彭懷玉攝）

▲今率先施放20公尺飛天龍、暴龍領軍的各式巨龍風箏，以及Q萌的三角龍風箏為活動暖身，還有竹市特派員皮卡也化身風箏。（圖／記者彭懷玉攝）

亞洲國際風箏聯合會名譽理事長鄭凱元表示，今天先行試放國外授權的風箏，包含德國、荷蘭、紐西蘭等國，也有台灣以東、西方不同造型為靈感的Q版龍風箏，讓現場民眾一睹為快。而最受矚目的逾10層樓高的三頭龍風箏、法國隊6米高擬真巨龍地景風箏，都會在8月31日、9月1日才現身，請民眾擦亮眼睛期待。

▲2024新竹市國際風箏節將於8月31日、9月1日於南寮漁港登場，今年以「Dragon Day」為主題，今（23日）率先施放20米飛天龍、暴龍等造型風箏。（圖／記者彭懷玉攝）

▲亞洲國際風箏聯合會名譽理事長鄭凱元表示，今天看到的風箏是國內選手先行試放國外授權的風箏，8月31日、9月1日會更精彩。（圖／記者彭懷玉攝）

不只風箏，周邊還有隨風飄揚的「叢林旗海」圍繞，到了夜晚，巨龍地景風箏將點上燈光，形成別於白天的視覺饗宴。為讓民眾方便前來，在「新竹火車站」和「樹林頭停車場」皆設有直達新竹漁港的免費接駁車，不妨多加利用。

關鍵字： 新竹旅遊 2024新竹市國際風箏節 風箏節 新竹風箏節

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

泰國3A級金枕頭榴槤 買2送2 肉多厚實籽又小

推薦閱讀

搶先看！竹市風箏節8/31起快閃2天

搶先看！竹市風箏節8/31起快閃2天

四海遊龍明天漲價！鍋貼、水餃貴0.5元

四海遊龍明天漲價！鍋貼、水餃貴0.5元

「小潘鳳梨酥」8/28起連休18日

「小潘鳳梨酥」8/28起連休18日

連鎖拉麵「花月嵐」首度插旗屏東

連鎖拉麵「花月嵐」首度插旗屏東

東京近郊寧靜溫泉飯店開箱！

東京近郊寧靜溫泉飯店開箱！

2024台灣文博會「台南展區」逛展攻略

2024台灣文博會「台南展區」逛展攻略

肯德基冰心蛋撻限時下殺第2件5折吃

肯德基冰心蛋撻限時下殺第2件5折吃

新竹旅遊懶人包！20＋免費景點一次

新竹旅遊懶人包！20＋免費景點一次

文博會3層樓文化策展免費看　還送星巴克優惠券

文博會3層樓文化策展免費看　還送星巴克優惠券

客艙組員養成日記　星宇航空真實揭露

客艙組員養成日記　星宇航空真實揭露

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

1顆486元「比陳耀訓貴近4倍」　

花蓮「松園別館」8月底關閉

「小潘鳳梨酥」8/28起連休18日

不只花蓮、墾丁慘！4飯店集團賣況曝

大阪新飯店「FAWN HOTEL」亮點搶先看

開箱台南十鼓最新沉浸式美杜莎女王宴

桃園豪華露營車「一泊四食1人免3千」

辻利茶舗爆濃抹茶雪糕限時下殺了

台中超夯「免門票」親子玩水景點！

一周只賣3天！文德黃昏市場隱藏油飯

熱門行程

最新新聞更多

搶先看！竹市風箏節8/31起快閃2天

四海遊龍明天漲價！鍋貼、水餃貴0.5元

「小潘鳳梨酥」8/28起連休18日

連鎖拉麵「花月嵐」首度插旗屏東

東京近郊寧靜溫泉飯店開箱！

2024台灣文博會「台南展區」逛展攻略

肯德基冰心蛋撻限時下殺第2件5折吃

新竹旅遊懶人包！20＋免費景點一次

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366