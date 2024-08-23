開箱2024台灣文博會「台南展區」！4大亮點一次看　必拍超Q巷仔貓

▲2024台灣文博會「台南展區」其中之一就在藍晒圖文創園區。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台南報導

2024台灣文化創意博覽會（以下簡稱文博會）首度移師台南舉行，今年展區分為「主題館」與「地方館」，其中地方館台南展區從今（23日）起率先登場，《東森新媒體ETtoday》就整理出台南展區必看亮點，展期從今天起至9月1日為止，喜歡文化創意的你可不能錯過。

今年台灣文博會地方館台南展區以「Lesson：D」為概念，共規劃「校本部」、「漫畫校區」與「文創校區」等三大核心展區，分別坐落於321巷藝術聚落、西竹圍之丘文創園區及藍晒圖文創園區。活動期間三大核心展區不僅有滿滿的精彩活動，從戲劇、音樂、講座、遊行、市集、手做工藝工作坊，讓旅客能玩得過癮。

▲必拍台南展區代表吉祥物「巷仔Niau（貓）」。（圖／記者蔡玟君攝）

■台南展區代表吉祥物「巷仔Niau（貓）」

此次台南市政府為了文博會台南展區打造吉祥物「巷仔Niau（貓）」，設計概念呼應大航海時代商船上常見又不可或缺的捕鼠貓，身上花紋呈現台南歷史的演變紋理，並在台南市內8個景點以大型充氣公仔方式呈現，與古蹟、景點結合，成為期間限定的打卡地標，位於321巷藝術聚落內的「巷仔Niau（貓）」更高達10公尺，可是台南展區必拍亮點。

▲321巷藝術聚落內的巷仔貓是此次最大隻，且造型也最不同。（圖／台南市政府提供）

■321巷藝術聚落

321巷藝術聚落以「校本部：不會考的必修課」為主題，規劃出14堂課程， 發展出圖書館、人文實驗室、美術教室、體育館、20年24班等多元展覽空間及動態互動裝置，除了靜態展覽及講座外，也規劃一連串熱血、歡樂的戶外活動，如包以台南府城的歌單作為BGM、 仙女遊行與變裝皇后豔麗登場、現場演唱會等。

此外，藉由此次文博，在321巷藝術聚落還將舉辦「愛踅小夜市——I Say Love Night Market」，邀集台南及各地風格品牌，分為文創選物、風格美食兩大類， 成為展區內最能代表打鐘下課氣氛的夜間部合作社。

321巷藝術聚落所在的建築本身也極有看點。區域內共有10棟日式建築，經過4年時間整修，配合文博會活動在展覽期間對外開放，10月下旬的台灣設計展也會在展期期間開放民眾進入，全園區預計年底正式對外開放。

▲西竹圍之丘文創園區包含市定古蹟原台南廳長官邸及原台南一中職務宿舍群。（圖／記者蔡玟君攝）

▲西竹圍之丘文創園區變身漫畫校區，展現許多台灣漫畫創作。（圖／記者蔡玟君攝）

■西竹圍之丘文創園區

西竹圍之丘文創園區包含市定古蹟原台南廳長官邸及原台南一中職務宿舍群，經整修後由文化創作者進駐，建築本身就極具參觀價值。此次台灣文博會台南展區中，西竹圍之丘文創園區變身「漫畫校區」，規劃一系列以台灣漫畫為元素的活動，包括可以在舊官邸中聆聽台灣漫畫創作者分享的「漫漫談講座」，隨著近年漫畫店租書店逐漸消失，策展人也在此復刻一間漫畫租書店，且真的能租漫畫，同時還有野餐市集、漫畫便利屋等。

▲▼園區內復刻漫畫租書店。（圖／記者蔡玟君攝）

記者實際走訪，認為園區內另一不可錯過的展區是《蘭人異聞錄》，展覽以融入台灣發展歷史、傳說、文化習俗為背景創作的16部漫畫，包含李隆杰創作與台南歷史相關的《1624男人與島》原作手稿，還有已發行多部台漫書籍能在現場翻閱。

▲▼《蘭人異聞錄》展區。（圖／記者蔡玟君攝）

例如漫畫家小峱峱（音同ㄋㄠˊ）創作的《守娘》，以府城最強女鬼傳說的陳守娘為靈感，透過主角潔娘的視角看過去台灣社會重男輕女、女性需裹小腳、為求生兒子費盡心機更變得迷信的社會現象，與當時人民的生活樣貌，緊湊的故事節奏受許多讀者青睞。

▲▼藍晒圖文創園區也是文博會台南展區之一。（圖／記者蔡玟君攝）

■藍晒圖文創園區

台南代表景點之一的「藍晒圖文創園區」則是「文創校區」，策展團隊除了在園區內設有數個巨型公仔裝置讓旅客能盡情拍照打卡，同時集結園區內23間品牌，辦理超過40場五感體驗與品牌小聚，旅客也可以走進店中體驗為文博會特別設計的DIY體驗，例如以黃銅材質創作手作飾品的品牌「圓氐」就提供手作體驗。

▲可以到以黃銅材質創作手作飾品的品牌「圓氐」玩手作體驗。（圖／記者蔡玟君攝）

▲還能拍魚頭君。（圖／記者蔡玟君攝）

同時，展期期間在園區內有超過30間文創品牌會在萬花大道出攤，例如「NO.162冰滴咖啡」不僅販售咖啡，更推出不加一滴水和牛奶的仙女奶茶，並使用蔗糖調整奶茶甜度，創業6年來吸引一票死忠粉絲，並推出保溫杯、環保袋等周邊商品；在8月24日當天下午2點，園區內更有盛大的cosplay遊行登場與競賽，民眾可不能錯過。