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只有今天！茶之魔手「純茶買1送1」　加碼搶珍奶買3送1

▲▼茶之魔手。（圖／翻攝茶之魔手臉書粉專）

▲茶之魔手台南安中創始總店祭出限時1天超殺優惠。（圖／翻攝茶之魔手臉書粉專）

記者蕭筠／台北報導

快揪團衝了！有著手搖杯南霸天之稱的「茶之魔手」今（23）日於台南安中創始總店祭出「純茶系列買1送1」、「國宴珍奶買3送1」共2大超殺優惠，在地鄉親肯定要搶喝一波。另，康青龍目前也有「胭粉芭梅買1送1」優惠，通通不能放過。

茶之魔手安中創始總店今日祭出限時1天「純茶買1送1」、「國宴珍奶買3送1」優惠活動；8月24日起至9月24日再加碼喝「純茶買2送1」、「國宴珍奶買3送1」，以上優惠的純茶類皆開放品項任選，冰量、糖度也能自由選擇。

▲▼康青龍胭粉芭梅。（圖／康青龍提供）

▲康青龍胭粉芭梅限時買1送1。（圖／康青龍提供）

另外，康青龍至8月27日前也推「胭粉芭梅買1送1」，須於龍來訂線上點餐領券，每人限領2張，最多可享買2送2，領完為止，且即領隨用，同樣限於龍來訂線上點餐使用，使用期間至9月16日；加碼只要在全台門市或龍來訂線上點餐，會員單筆消費滿1200，即可免費獲得「THERMOS 膳魔師冷水瓶」1支。

「胭粉芭梅」是嚴選台灣在地彩虹芭樂與胭脂芭樂製成，不僅有浪漫漸層粉嫩色澤，還保留紅芭果肉口感，搭配金萱茶凍，再加入酸甜脆梅點綴，口感酸甜又清爽。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 茶之魔手 買1送1 康青龍

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