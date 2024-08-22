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北市「4座遊戲場」免費遛孩！北投有海龜滑梯　象山公園出站就到

▲北市4座共融遊戲場。（圖／北市公園處提供）

▲北市南港中研公園遊具。（圖／北市公園處提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

趁暑假結束前帶家中孩童來放電！以下整理出北市「4座共融遊戲場」，其中兩處為公園處推薦的南港中研公園及信義區象山公園。而北投前山公園遊戲場以「海龜」意象打造設施，孩童能暢玩海龜造型的磨石子滑梯。

▲北市4座共融遊戲場。（圖／北市公園處提供）

▲▼北市南港中研公園遊戲場的蜜蜂搖搖馬；鳥巢鞦韆。

▲北市4座共融遊戲場。（圖／北市公園處提供）

南港區的中研公園位於研究院路二段12巷，園內擁有多種喬、灌木等觀花及觀葉植物，也設有球場、跑道及兒童遊戲場等設施，屬於一座綜合性公園。其中，兒童遊戲場設有組合遊具、鳥巢鞦韆及沙坑等，搭配綠色的人工草鋪面，讓孩子們如同到草地上玩耍，還有蜜蜂搖搖馬、旋轉飛輪及旋轉椅，適合親子共遊。

▲北市4座共融遊戲場。（圖／北市公園處提供）

▲▼象山公園位於捷運站外，兒童遊戲場以「樹蛙歷險記」作為設計概念；攀爬網組合。

▲北市4座共融遊戲場。（圖／北市公園處提供）
 
信義區象山公園位於象山捷運站外，從捷運站2號出口出站即到公園，由於交通方便、生態景觀豐富，是民眾休閒的好去處。公園興建之初也因發現臺北樹蛙蹤跡，將兒童遊戲場以「樹蛙歷險記」作為設計概念，象徵樹蛙於水中、陸地、樹上的三態生活，地景丘結合了攀岩、爬繩及滑梯等多樣設施，旁邊也有攀爬組，包含吊橋踏板、蜘蛛網狀及X型網組合，讓孩童們自由發揮，創造屬於自己的玩法。

▲北市4座共融遊戲場。（圖／北市公園處提供）

▲公園北側的「象山田園基地」由公園處、台北市錫瑠環境綠化基金會共同打造。

象山公園北側的「象山田園基地」由公園處、台北市錫瑠環境綠化基金會共同打造，錫瑠團隊帶領志工認養，基地內種植多種可食植物，以多樣化栽培方式，呈現出別於原有植栽的綠意盎然，有到此的旅客能一併駐足欣賞。

▲北市4座共融遊戲場。（圖／北市公園處提供）

▲信義區還有一座永吉公園，共融遊戲場遊具設施包含「組合遊具」、「鳥巢鞦韆」、「旋轉飛輪」、「旋轉杯」及「翹翹板」等。

若住在信義區永吉路附近，還有一座永吉公園，共融遊戲場遊具設施包含「組合遊具」、「鳥巢鞦韆」、「旋轉飛輪」、「旋轉杯」及「翹翹板」等，可訓練前庭覺、肌肉控制能力和平衡，讓遊玩的同時，也能循序漸進強化孩童們身體協調能力。

▲北市4座共融遊戲場。（圖／北市公園處提供）

▲北投區前山公園遊戲場以「海龜」為意象打造滑梯，孩童可以不同方式登頂再溜下來。

另外，北投區前山公園遊戲場以「海龜」為意象，並串連在地故事與時空背景的記憶，採用黃及綠等繽紛顏色為主基調，打造海龜造型的磨石子滑梯，模樣十分可愛，孩童可以不同方式登頂再溜下來。

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