地震+颱風重創來客數！2024熱氣球嘉年華　比去年減少50萬人次

▲台灣國際熱氣球嘉年華受颱風和地震影響，來客數比去年減少50萬人次，但仍有66萬人次實屬不易。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

2024台灣國際熱氣球嘉年華19日精彩落幕，逾3萬名觀眾湧台東鹿野高台，台東縣長饒慶慶鈴及臺北市副市長林奕華等貴賓也到場，欣賞熱氣球搭配500架無人機及高空煙火秀，壓軸「五堅情」合體演出更嗨翻全場；熱氣球嘉年華45天吸引逾66萬人次遊客，雖然與去年去年116萬人相比減少逾48%約50萬人次，但在地震交通受阻及颱風影響下實屬不易。

最終場閉幕光雕音樂會昨晚重磅上演，逾3萬名遊客下午湧入台東鹿野高台，車流從高台停車場外一路塞到台9線、綿延數公里之遠，各停車場都爆滿，鹿野高台草皮上萬頭鑽動、擠滿遊客，連參與演出藝人「五堅情」都忍不住讚嘆，高台人潮比台北巨蛋還多，「太令人驚訝了！」

閉幕演出以熱氣球燃燒器噴火秀繞場點燃現場氣氛，接續由台東在地「長鼓原舞」，及「高雄極限火舞團」帶來熱情震撼演出，球迷最期待的熱氣球光雕音樂會，以13顆國內外耀眼熱氣球與500架無人機相互映襯，三麗鷗明星家族無人機圖案搭配絢爛高空煙火，點亮鹿野高台夜空，更讓觀眾驚呼連連，活動最後由超人氣男團-五堅情W0LF(S) 壓軸演出也嗨翻全場，在全場歡唱聲中畫下完美句點。

2024臺灣國際熱氣球嘉年華自7月6日起，連續45天在鹿野高台登場，雖因地震造成交通不便，又因颱風、大雨取消14場次展演，但來自世界各國最繽紛的熱氣球，映襯台東藍與花東縱谷壯麗正能量，讓所有參與者都感受到熱氣球嘉年華的歡樂與驚喜。

台東縣政府交觀處長卜敏正表示，今年熱氣球嘉年華活動共舉辦12場光雕音樂會，精彩光雕秀串聯Hello Kitty50週年無人機展演、高空煙火秀，不僅在鹿野高台演出，也前往太麻里曙光園區、池上大坡池、成功三仙台、市區國際地標等地，讓熱氣球光雕活動走入各鄉鎮，讓更多台東人、遊客感受到熱氣球嘉年華魅力與驚喜。