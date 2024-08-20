2024台灣文博會在台南！有10米高超萌「巷仔貓」　還能看日式建築

▲2024台南文博會將登場，高達10公尺的「巷仔Niau（貓）」現身在321巷藝術聚落。（圖／台南市政府提供）

記者蔡玟君／綜合報導

2024台灣文化創意博覽會首次到台南舉辦，並於8月23日登場。在暌違4年全新亮相的321巷藝術聚落內，現在則有一座高達10公尺的可愛「巷仔Niau（貓）」充氣偶，等待旅客前來相見歡，還能欣賞保留完整的日治時期陸軍軍用官舍群。

今年台南文博會從8月23日至9月1日舉行，此次以「Lesson：Ｄ」為主題，共規劃「校本部」、「漫畫校區」與「文創校區」等三大核心展區，分別坐落於321巷藝術聚落、西竹圍之丘文創園區及藍晒圖文創園區。活動期間三大核心展區不僅有滿滿的精彩活動，從戲劇、音樂、講座、遊行、市集、手做工藝工作坊，讓旅客能玩得過癮。

▲321巷藝術聚落過去樣貌。（圖／網友@winter052566提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

同時，闊別4年的321巷藝術聚落（原市定古蹟原日軍步兵第二聯隊官舍群），也將在此次文博會全新亮相，讓這座台灣極少數保留完整的日治時期陸軍軍用官舍群，以充滿文化能量的方式，成為台南文資再利用新亮點。

而位於321巷藝術聚落內的「巷仔Niau（貓）」，則是呼應大航海時代商船上常見又不可或缺的捕鼠貓，身上花紋呈現台南歷史的演變紋理，結合台南在地建築語彙，帶出台南跨文化交流的城市性格與脈絡，更呼應台南在東亞及台灣歷史發展過程中，扮演著相當重要的角色。這隻「巷仔Niau」也將出現在全台南各景點景區。

▲安平古堡將首次開放夜間參觀。（圖／翻攝台南旅遊網）

除三大展區外，安平古堡與孔廟更首度開放夜間參觀，安平古堡8月23日至25日連續三天的仿古「熱蘭遮市集」、赤嵌樓連續十天進行晚間大型沉浸式光雕投影，帶大家重回400年前拍打台江內海的浪濤，再再呼應「台南作為台灣歷史教室」的核心理念，更帶著大家來認識夜光下的台南玩法。