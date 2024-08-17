消費抽馬爾地夫機+酒！4家餐廳送你出國玩　還有豪華遊輪雙人遊

▲9月17日前在壽司郎點用可口可樂系列飲料，有機會抽中「馬爾地夫雙人來回機加酒」。（圖／壽司郎提供）

記者黃士原／台北報導

想出國玩但預算卻不夠嗎？4家餐廳在暑假相繼推出抽機票活動，像是到全台壽司郎點用可口可樂系列飲料，有機會抽中「馬爾地夫雙人來回機加酒」，吉野家消費指定商品滿額，登錄發票也能抽「東京雙人來回機票」，而MAGiC TOUCH與陶板屋也要送出富國島、峴港、曼谷、沖繩的機票。

▲壽司郎與可口可樂合作推出刮刮卡活動，有機會抽中「馬爾地夫雙人來回機加酒」。（圖／壽司郎提供）

壽司郎

壽司郎與可口可樂合作推出刮刮卡活動，即日起至9月17日，到全台壽司郎點用可口可樂系列飲料，即有機會抽中壽司郎折價券、免費飲料再來一瓶，以及最大獎「馬爾地夫雙人來回機加酒」。活動期間，累積參加6次，還能解鎖加碼抽「豪華遊輪之旅雙人旅遊券」。

▲爭鮮大胃王新玩法，20分鐘內吃完8公斤「巨無霸豪華海景丼」可享免費。（圖／爭鮮提供）

MAGiC TOUCH

爭鮮大胃王活動每年都吸引許多民眾參與，去年更有10多位YouTuber挑戰成功。今年則有不同玩法，MAGiC TOUCH特別打造多達8公斤的「巨無霸豪華海景丼」（售價2988元），8月19日起至8月30日周一至周五指定時段到台北林森店，1至4人組隊報名參加挑戰，只要20分鐘內吃完可獲得「免費招待」，30分鐘內完食享「半價」優惠，超過30分鐘者或未吃完隊伍則無優惠，須支付2988元。

爭鮮集團也提到，活動期間內，花費最短時間吃完8公斤海鮮丼的民眾（團隊），可獲得3萬元獎金。而挑戰失敗也別難過，消費金額還能參加爭鮮TW APP會員「盛夏南洋送你出國趣」活動，有機會抽中「富國島、峴港、曼谷雙人來回機票」。

▲台灣吉野家推新菜單，日式黑咖哩、唐揚雞即日上市。（圖／記者黃士原攝）

吉野家

台灣吉野家日前全新推出的「日式黑咖哩飯」系列，使用日式正宗配方，除了使用洋蔥、番茄、蘋果、香蕉、芒果、鳳梨等蔬菜與水果為基底打造多層次口感，融合多種獨特辛香料的咖哩燉煮之外，還加入了巧克力與牛肉，熬製出香氣濃郁的黑色咖哩醬。

此外，8月15日起至9月11日，消費日式黑咖哩或日式唐揚雞系列，滿額200元即可至台灣吉野家官網頁面登錄抽獎，除了iPad 10、2萬點會員點數外，還可抽東京雙人來回機票。

▲「陶板屋」以沖繩為靈感推出新菜色，上面分別是黑糖琥珀冰淇淋、沖繩旨味海鮮湯和黑糖醬燒豚排。（圖／王品提供）

陶板屋

陶板屋今夏以沖繩為靈感推出4道新菜色，分別是沖繩旨味海鮮湯、黑糖醬燒豚排、鮮烤名物海陸雙拼與黑糖琥珀冰淇淋，7月底前，憑活動畫面消費2客套餐，再招待「旨味海味檸檬扇貝」1份。此外，王品瘋美食會員即日起至8月底，在陶板屋累積2次消費，且每次結帳金額達600元以上，就有機會抽中沖繩來回機票1張。