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問鼎10周年再推吃到飽888元起　這3天再送「2人同行1人免費券」

▲問鼎。（圖／馬辣集團提供）

▲「問鼎‧皇上吉祥」慶祝10周年，8月20日起全台4家門店再推出吃到飽方案。（圖／馬辣集團提供）

記者黃士原／台北報導

宮廷鍋物「問鼎‧皇上吉祥」慶祝10周年，8月20日起全台4家門店再推出吃到飽方案，平日午餐只要888元起，就可享有和牛、北海道干貝等70幾種頂級食材吃到飽，而8月22日前選用任一吃到飽方案，就送「2人同行1人免費吃到飽招待券」1張。

問鼎主要提供的是單點式火鍋，鍋底有宮廷麻辣鍋、美人養生鍋、老饕酸菜白肉鍋、胡椒豬肚鍋、花膠干貝老火湯，麻辣鍋底加入青花椒、大紅袍及其他10多種中藥材，養生鍋則是使用雞骨、豬骨熬煮湯頭，再加上當歸、黨參等10多種中藥材。同時，餐廳還提供小孩遊憩室、按摩椅，以及宮廷服裝cosplay等免費服務。

▲問鼎。（圖／馬辣集團提供）

▲問鼎吃到飽方案，有888元、1288元及1688元3種價位。（圖／馬辣集團提供）

慶祝10周年，8月20日起問鼎再度推出吃到飽方案，有888元、1288元及1688元3種價位（晚餐及假日需酌加100元），可無限享用頂級和牛、美國無骨牛小排（肩）、天使大紅蝦、北海道大干貝、九孔鮑魚等奢華食材。選用1288元、1688元方案，再送巨無霸手臂蝦或加勒比海大龍蝦。

此外，8月20日至8月22日，2位成人以上同行，提前電話或線上預約參加「問鼎吃到飽」優惠方案，不限任一價格方案，每人均送2人同行1人免費吃到飽招待券1張，人數越多贈送張數越多。招待券可於9月1日至9月30日平日使用（須支付招待券金額10%清潔費）。

▲麵匡匡8月20日至8月22日醬油拉麵特價100元。（圖／吾蜂美味集團提供）

拉麵品牌「麵匡匡」，是吾蜂美味集團2年前成立的連鎖拉麵品牌，主打鹹淡適中的台式拉麵，價格平易近人，135元就能吃到一碗熱騰騰的醬油拉麵。其他還有叉燒雞白湯、招牌豚骨、麻辣、川味炙燒牛、炙燒牛培根牛香蒜蛤蜊等口味的拉麵，價格150元至250元。豬肉叉燒、雞肉叉燒也可以加購增量。

麵匡匡近期迅速擴展，今年門市已達到100家，慶祝這個展店里程碑，8月20日至8月22日舉辦百元拉麵限時活動，原價135元的醬油拉麵，活動期間特價100元，消費者還可以補價差換購其他口味，各門市每日限量供應20碗，全台將供應6000碗的百元拉麵。

關鍵字： 美食雲 問鼎 吃到飽

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