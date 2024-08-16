名勝世界壹號「1人7900元起」航季延到10／13！劇院2大新表演直擊

▲長崎哥拉巴園看得到名勝世界壹號。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／日本報導

鑑於暑假每個航次全滿，賣況超出預期，名勝世界壹號再宣布秋季航次延長到10月13日，一共增開8航次，從基隆出發至宮古島、石垣島、那霸3天，6天5夜航次也加開熊本、那霸、鹿兒島跳島遊，業者指出，今（16日）出發航次滿載，達2700多人。

▲名勝世界壹號獨創船中船概念，皇宮套房等級客人能享受24小時VIP服務，以及專屬餐廳全天候供應餐點等禮遇。（圖／記者彭懷玉攝）

郵輪「名勝世界壹號」先前才透露在台航季從8月延至9月22日，近日再宣布秋季航次延長到10月13日，增開3天2夜至6天5夜共8航次。同時，為鼓勵全家出遊，第三、四人住內艙房僅需6,900元，換算下來，四人同行最低一人7,900元，就能在沖繩石垣島或宮古島玩1天，外加住在郵輪上2晚，於船上3間免費餐廳大啖美食、到星座劇院欣賞「信任」、「動幻」2大全新表演。

▲▼「信任(Trust Fall)」分為10個章節，女舞者潛進透明水缸中，展現高難度姿態，像是美人魚般如夢似幻；纏上白色絲帶的男女帶來令人目不轉睛的表演。（圖／記者彭懷玉攝）

今夏甫上線的「信任(Trust Fall)」十分精彩，區分為10個章節，由男女吊上鋼索揭開高潮，還有表演者的以腳轉動椅子，接著，女舞者潛進透明水缸中，展現高難度姿態，像是美人魚般如夢似幻。緊接著，在西裝舞後，纏上白色絲帶的男女帶來令人目不轉睛的表演，透過對彼此的信任，講述人生就是在無限循環的機會、挑戰和信任中延續。

▲「動幻(ANIMĒ-TION)」首次將動畫與幻術結合，吸引喜歡魔術的民眾。（圖／記者彭懷玉攝）

「動幻(ANIMĒ-TION)」則吸引喜歡魔術的民眾，此劇首次將動畫與幻術結合，描述一群擁有超能力的年輕人在未來城市打拼的故事。提醒登上郵輪的民眾，大約可在展演前半小時來排隊，較能坐到較中間、前面的位置。

▲名勝世界壹號日前停靠熊本港畫面。（圖／記者彭懷玉攝）

另外，2021年重新翻修的「NCL 挪威郵輪奮進號」於6月5日首次抵台，一次玩遍日韓雙國、海上欣賞澎湖花火節，共32個航程、6間免費餐廳、24小時餐廳，船上還有星巴克咖啡、房間約有6成看得到海景，輕鬆享受與世隔絕的海上時光。

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）