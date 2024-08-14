北海岸敞篷巴士「金包里號」開箱！遊波浪大道、跳石車站6大亮點

▲金山中角灣「依海廚房」；跳石候車亭。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／新北報導

搭上4.2米高的「金包里號」，以「陸上郵輪」視角暢遊風光明媚的北海岸！以下整理出金包里號沿途6大亮點，包括小鶴基地蓮花田、波浪大道、中角灣衝浪基地、跳石候車亭，最後再到金包里老街買杯全台最大芋圓，為旅程劃下完美句點。

▲▼一般遊覽車只有3.6米高，而金包里號為北海岸首台雙層敞篷巴士，高達4.2米，行駛到依傍著蔚藍大海的路段，會有漂浮在海上航行的錯置感。（圖／記者彭懷玉攝）



「金包里號」於2020年7月啟航，由愛好金山的辰社旅行社老闆承包，一般遊覽車只有3.6米高，而金包里號為北海岸首台雙層敞篷巴士，高達4.2米，因此需避開隧道，只能走快速公路和62號公路，尤其行駛到依傍著蔚藍大海的路段，會有漂浮在海上航行的錯置感。

▲▼沿著62號公路前進，途經看得到基隆嶼的海岸及駱駝峰等奇岩怪石。（圖／記者彭懷玉攝）



從台北車站出發，經過南港、汐止、百福火車站，再到五堵、六堵、七堵，順著基隆瑪陵坑一路往金山走，導遊陳麗華滔滔不絕地介紹各地風景和特色。「4、5月滿山遍野的油桐花盛開，瑪陵坑休閒農場2月迎來櫻花季，到了龜吼漁夫市集，10到11月是萬里蟹最肥美的時節。」循著車輛緩緩前行，右前方的美人山正隱身在雲朵最多處。

▲▼小鶴基地蓮花田目前仍有少數牡丹蓮花盛開。（圖／記者彭懷玉攝）



小鶴基地蓮花田

金山清水濕地的「小鶴基地蓮花田」由在地農民無毒耕種，雖說過了花季，目前仍有少數牡丹蓮花盛開、蓮蓬和裝置藝術，也能買杯蓮子冰或蓮子茶解渴消暑，免費花田同時也是白鶴駐足的去處，有著動人故事，值得親自去揭曉。

▲「磺清大橋」長達668公尺，放眼過去，像是一條「會跳舞的波浪大道」。（圖／記者彭懷玉攝）



磺清大橋（波浪大道）

小鶴基地旁的磺清路「磺清大橋」，長達668公尺，放眼過去，像是一條「會跳舞的波浪大道」，十分特殊，左右兩旁正是去年六月熄燈的金山青年活動中心，蘊藏五、六年級生青春的回憶。

▲▼灣口內凹、細膩沙岸，造就中角灣成北台灣知名衝浪據點，還能遠眺燭臺雙嶼。（圖／記者彭懷玉攝）



▲遊客中心內還有家隱藏版的咖啡廳「依海廚房」，可以點杯咖啡、輕食，享受無人叨擾的夏日時光。（圖／記者彭懷玉攝）



中角灣國際衝浪基地

灣口內凹、細膩沙岸，造就中角灣成北台灣知名衝浪據點，還能遠眺燭臺雙嶼。其內設有遊客中心、淋浴設施和洗手間，若想看海發呆，遊客中心內還有家隱藏版的咖啡廳「依海廚房」，可以點杯咖啡、輕食，享受無人叨擾的夏日時光。

▲「跳石候車亭」背景是蔚藍大海，宛如建在海上的公車亭。（圖／記者彭懷玉攝）



跳石候車亭

淡金公路往石門方向前進，「跳石候車亭」背景是蔚藍大海，宛如建在海上的公車亭，成為爆紅打卡點，過馬路到對面除了更好取景，「金山跳石沒有名字的咖啡店」也是一間人氣店家，不妨點杯咖啡，聆聽海浪拍打沿岸的自然樂音，讓心好好沈澱下來。

▲▼清代即是重要商業要道的金包里老街，已有300多年歷史。（圖／記者彭懷玉攝）



金包里老街

清代即是重要商業要道的金包里老街，已有300多年歷史，到了當今，假日總湧進眾多饕客尋香而來，200公尺街道上匯聚了廟口鴨肉、冰芝林、雪豹冰城、獅子林餅舖等知名店家，可以從頭吃尾。既然來到金山，也記得買杯「芋圓王」的芋圓仙草奶凍回家，比一般芋圓大上3倍的巨無霸芋圓、地瓜圓，一口咬下，香氣四溢，軟嫩且Q彈，芋頭控、咀嚼控別錯過。

▲「芋圓王」的芋圓仙草奶凍。（圖／記者彭懷玉攝）



中山溫泉公園

金山每個里都有一處免費足湯，而中山溫泉公園就在老街旁，逛累了可以坐在公園內泡腳池，體驗在地特色黃金湯溫泉。同時，公園內水道上，因應北海潮與火展期，佈置了陳右昇藝術家的《番薯仔》不鏽鋼及LED燈作品，即日起至9月1日，晚間都會點亮藝術品，呈現別於白天的浪漫氛圍。

▲▼中山溫泉公園就在老街旁，逛累了可以坐在公園內泡腳，因應北海潮與火展期，水道上佈置了陳右昇藝術家的《番薯仔》不鏽鋼及LED燈作品。（圖／記者彭懷玉攝）

