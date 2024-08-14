宜蘭五結從早玩到晚！穿浴衣逛日式園區餵水豚　傳藝夜看燈光秀

▲宜蘭綠舞國際觀光飯店擁有5.7公頃日式主題園區。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

夏天的宜蘭每一個鄉鎮都有推薦玩法，例如在五結地區，現在推薦玩法就是白天走進日式主題園區，穿上浴衣與羊駝、水豚、梅花鹿互動，晚上再到宜蘭傳藝園區，欣賞光環境藝術燈光秀，玩累了，就近睡在日式園區飯店內，隔日早上起來，當天氣好時，還能賞日出、遠眺龜山島風光。

▲▼宜蘭綠舞有日式主題園區可以穿浴衣、還能餵食水豚或羊駝。（圖／業者提供）

綠舞國際觀光飯店擁有5.7公頃日式主題園區，號稱是台灣最大日式園區飯店，現在只要入住，就可以換上日式浴衣遊走在園區內，看水豚泡湯、狐獴伸長身體的可愛姿態，甚至能近距離接觸羊駝，園內現在也推出全新推出手作植栽DIY，邀旅人發揮創意手作香草盆栽、苔球、生態瓶等，透過各種植物的排列組合，帶回家打造專屬自己的小小園地。

▲▼宜蘭傳藝園區在八月推出周五、周六限定「愛在夏天．夜傳藝」活動，可欣賞光環境藝術燈光秀 。（圖／宜蘭綠舞國際觀光飯店提供）

旅客也可就近前往宜蘭傳藝中心，現在園區與每周五、六推出「愛在夏天．夜傳藝」活動，可在夜間暢遊園區，欣賞光環境藝術燈光秀 、炫光主題秀、微醺餐車市集、百樣手作體驗等活動，晚上再回到綠舞飯店。

業者現在也推出住房專案，8月24日前入住，不僅贈送每房2張宜蘭傳藝園區「愛在夏天．夜傳藝」門票、隔日自助早餐，回到台北後，還可到台北大直皮拉提斯品牌「Renee's Choice The Elegance of Pilates」體驗一對二器械皮拉提斯或嬋柔二選一。

▲礁溪晶泉丰旅推出2種親近海洋住房專案。（圖／業者提供，下同）

而礁溪晶泉丰旅為了讓旅客能親近大海，即日起推出兩種海上活動住房專案，每人每晚3650元起，就能免費出海到龜山島，或在蘇澳豆腐岬體驗浮潛，再送知名品牌髮品體驗組、早餐吃到飽、Happy Hour酒精飲品無限暢飲，官網訂房加購高鐵車票享全台最低78折起優惠。

▲可以到蘇澳豆腐岬體驗浮潛。

為讓旅人更親近海洋自然生態，礁溪晶泉丰旅即日起至9月28日推出「離島潛旅。覓夏」季節住房專案，入住就送蘇澳豆腐岬半日遊，可以在專業教練帶領下體驗浮潛、SUP，還可將純淨沙龍髮浴系列品牌「LEBORN旅程體驗組」帶回家，內含淨化洗髮露、保濕潤髮乳、海鹽頭皮淨化霜、賦活重建精華。

▲也可出海到龜山島賞鯨。



此外，10月27日前選擇入住「翱旅蘭洋。龜山島賞鯨趣」專案，則可免費搭船出海前往龜山島，旅客可以選擇賞鯨與環繞龜山島，或是登上龜山島一探究竟，還有專人解說、近看牛奶海。