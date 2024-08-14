蛋黃酥名店「不二糕餅」8月底快閃北高　想買不用跑台中

▲台中排隊名店不二糕餅蛋黃酥8月底快閃北高兩地。（圖／不二糕餅提供）

記者黃士原／台北報導

台中排隊名店不二糕餅瞄準中秋蛋黃酥送禮商機，除了本店之外，8月底分別於遠百信義A13、高雄夢時代開設快閃櫃，想買的民眾不用跑到台中，但每人每日限購5盒。

不二糕餅每年中秋檔期都會舉辦快閃活動，遠百信義A13快閃櫃8月26日登場，高雄夢時代購物中心快閃櫃8月29日開賣，2場快閃都只到9月16日，每日限量供應、售完為止，販售品項包括蛋黃酥與茶蛋組（蛋黃酥+茶鳳黃），每人每日限購5盒。

▲不二糕餅蛋黃酥快閃北高，每人每日限購5盒。（圖／不二糕餅提供）

台北場首先在8月26日登場，遠百信義A13也公布排隊動線與規則，購買民眾請由遠百信義A13的1樓東側門（chloe旁）開始排隊，業者上午10時45分統一發放號碼牌，10時55分依序帶至1樓櫃位及1樓第二排隊動線等待，11時開始依序結帳取貨。

不二糕餅是由彰化不二坊第三代在台中開設的店鋪，使用手工桿製的外皮，酥香可口層次分明，搭配油潤馥郁的鹹蛋黃與甜而不膩的烏豆沙，獲得許多網友推崇。

▲彰化不二坊再現排隊人潮。（圖／記者唐詠絮攝）

另外，彰化「不二坊」日前公告秋節電話訂單已滿，不少人衝著高人氣，連續多日清晨排隊等店家9點開門營業，人潮中也有不少人是代購業者，代購價格6顆喊價400元（原價300元）、15顆1000元（原價750元）。

對於中秋節訂單預購，不少人抱怨根本打不通，有民眾還跑到店家前試著打電話，發現店家竟然沒接，不二坊員工則解釋「一定會接」，只是訂單已滿，電話會轉語音，這方面也請民眾體諒。