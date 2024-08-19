ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

解鎖蒙古、貝加爾湖　就在冬季賞絕美藍冰

文／七逗旅遊網　圖／鳳凰旅遊

冬遊蒙古，欣賞建築與文化風情，同時可體驗如雪地騎馬、冰上釣魚、雪地狩獵、滑雪、自走式滑冰都是當地特色的雪地活動，每年冬季1至3月份，是西伯利亞貝加爾湖的冰封期，這裡也是離台灣最近，可欣賞藍冰的地區，因劇烈的溫度變化，湖水結冰時的膨脹與壓縮，形成特殊裂紋的藍色晶透冰原，在陽光的照耀下美得如夢如幻。走訪蒙古，順遊貝加爾湖，是絕無僅有的異國風情之旅！

▲▼蒙古,貝加爾湖,冬季,藍冰,騎馬,釣魚,滑雪,滑冰。（圖／業者提供）

▲甘丹寺是蒙古最大的藏傳佛教寺廟。（圖／鳳凰旅遊）

蒙古首都烏蘭巴托，集結現代與復古氛圍，而甘丹寺博物館是蒙古最重要也是最大的藏傳佛教寺廟，主殿內有一座據稱是全世界最大的銅鑄觀音菩薩像。不遠的博格多汗冬宮博物館，值得一遊，這裡是博格多汗皇帝為蒙古活佛札布贊丹巴所建立的冬季住所，宮內有世界各地送給札布贊丹巴八世的稀世珍寶。

▲▼蒙古,貝加爾湖,冬季,藍冰,騎馬,釣魚,滑雪,滑冰。（圖／業者提供）

▲搭乘西伯利亞國際列車夜臥，體驗異國鐵道交通文化。（圖／鳳凰旅遊）

從蒙古到西伯利亞的交通，選擇西伯利亞國際列車，夜臥火車每週四班，從烏蘭巴托火車站起站，終點為俄羅斯伊爾庫茨克。火車經過斯柳江卡站後，繞山區盤旋而上，此時可以遠觀壯闊的貝加爾湖，居高臨下欣賞全世界最大的淡水湖美景。

▲▼蒙古,貝加爾湖,冬季,藍冰,騎馬,釣魚,滑雪,滑冰。（圖／業者提供）

▲俄羅斯伊爾庫茨克有東方巴黎美稱。（圖／鳳凰旅遊）

有東方巴黎美稱的伊爾庫茨克，是俄羅斯西伯利亞地區的重要都市，亦是伊爾庫次克州的首府，為貿易商業中心，城內的歷史老建築眾多而獨特，在加加林大道上，可見到亞力山大三世雕像、白宮、地方誌博物館等建築。

▲▼蒙古,貝加爾湖,冬季,藍冰,騎馬,釣魚,滑雪,滑冰。（圖／業者提供）

▲三駕馬車為古時俄羅斯傳統交通工具。（圖／鳳凰旅遊）

來到俄羅斯一定要體驗冬季期間限定的三駕馬車，這是古時俄羅斯傳統交通工具，使用三匹馬並駕齊驅拉車。坐在馬車上，馬匹馳騁於遼闊的西伯利亞大地，讓人心情也跟著開闊起來。

▲▼蒙古,貝加爾湖,冬季,藍冰,騎馬,釣魚,滑雪,滑冰。（圖／業者提供）

▲氣墊船是冬季貝加爾湖獨特的交通工具。（圖／鳳凰旅遊）

貝加爾湖入冬後湖面結冰，在陽光的照耀下，映襯出純凈的藍，如此的藍冰美得如夢如幻。貝加爾湖結冰期所使用的特殊交通工具為氣墊船，搭著氣墊船在透明的冰湖上可快速滑行移動，前往奧立洪島路途上，一路賞絕美的藍冰美景。

▲▼蒙古,貝加爾湖,冬季,藍冰,騎馬,釣魚,滑雪,滑冰。（圖／業者提供）

▲奧立洪島北線風光主要欣賞冰掛、冰洞、冰磚。（圖／鳳凰旅遊）

奧立洪島的旅程， 可以安排貝加爾湖冰封期間北線、南線風景區之旅。北線重點是欣賞、拍攝壯觀的冰掛、洞穴及湖中心的藍冰，如此大的湖泊、如此低溫的季節，造就出了絕美景觀。

▲▼蒙古,貝加爾湖,冬季,藍冰,騎馬,釣魚,滑雪,滑冰。（圖／業者提供）

▲奧立洪島南線是欣賞冰洞、裂紋藍冰、氣泡冰。（圖／鳳凰旅遊）

奧立洪島南線，看的是滄茫的山脈和透明清澈的冰面，南端冰面平整通透，彷彿一望無際的鏡子。除此，南線還可以欣賞氣泡冰，來自湖泊底部沈積物產生的甲烷氣體，生成後瞬間被冰封在水下，相當特別，是生物與環境、季節共同交織成的奇景。

▲▼蒙古,貝加爾湖,冬季,藍冰,騎馬,釣魚,滑雪,滑冰。（圖／業者提供）

▲住宿蒙古包最能體會遊牧民族的傳統住宿文化。（圖／鳳凰旅遊）

到了蒙古，怎麼能不體驗入住當地特色蒙古包呢？，推薦旅人於蒙古包過夜，體會遊牧民族的傳統住宿與飲食文化。「Terelj Star」渡假村，位於特勒吉國家公園，蒙古包以其獨特的圓形，佇立在群山環繞的曠野之中，相較於平凡的外觀，這些蒙古包設計有寬敞的大窗戶，配置兩張單人床、五星級標準的寢具、一張桌子、兩張椅子、行李和鞋架以及地板地毯。最令人讚賞的是，蒙古包內部提供簡單的獨立浴室，即便冬季前往，也能洗完澡就鑽進暖暖的被窩。

推薦行程：
冬季限定【藍冰季 ✧ 外蒙古+貝加爾湖12天】 
詳細行程：https://reurl.cc/ZeDNyg
-1/26出發，卡春節連休
-另外贈雪地防滑冰爪鞋套（每人兩雙）

特色亮點
★藍冰奇景-貝加爾湖北線+南線（南北各安排一天的時間慢慢看）
北線風光~冰掛、冰洞、冰磚
南線風光~冰洞、裂紋藍冰、氣泡冰
冬季貝加爾的特殊交通工具氣墊船乘坐
★蒙古包住宿兩人一室，附衛浴設備
★甘丹寺博物館/國立蒙古歷史博物館
自然博物館/宗教博物館/博格多汗冬宮博物館
★俄羅斯三駕馬車、狗拉雪橇體驗

更多資訊：
鳳凰旅遊 0800-089-789
官網：www.travel.com.tw
鳳凰粉絲團：www.facebook.com/phxtours
鳳凰line@線上諮詢：http://event.travel.com.tw/lineAtLife

關鍵字： 蒙古 貝加爾湖 冬季 藍冰 騎馬 釣魚 滑雪 滑冰

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

一坨「方正扁扁貓」黏在路中！　暖女嚇哭以為車禍...近看秒傻眼

推薦閱讀

高雄新航線來了！虎航10/27開航日本岡山

高雄新航線來了！虎航10/27開航日本岡山

台南人氣名店「山記魚仔店」熄燈

台南人氣名店「山記魚仔店」熄燈

看海吃窯烤披薩！宜蘭海景咖啡越夜越美

看海吃窯烤披薩！宜蘭海景咖啡越夜越美

藏壽司聯名「吉伊卡哇」　18款超萌扭蛋8／23登場

藏壽司聯名「吉伊卡哇」　18款超萌扭蛋8／23登場

全家開賣越式咖啡！8款越南美食新品一次看

全家開賣越式咖啡！8款越南美食新品一次看

八月堂可頌買1盒送1盒今天11點開搶

八月堂可頌買1盒送1盒今天11點開搶

「RAW」今日中午開放第二波訂位

「RAW」今日中午開放第二波訂位

嘉義新港8大必吃小吃、景點懶人包

嘉義新港8大必吃小吃、景點懶人包

南台灣動漫迷衝了！10大人氣周邊必收

南台灣動漫迷衝了！10大人氣周邊必收

內用免費吃到飽！被牛肉麵耽誤的豆花店

內用免費吃到飽！被牛肉麵耽誤的豆花店

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

小椅上開嗑最接地氣！蘆洲麵線三輪車　

盤點4家飯店粵菜港點吃到飽

賞楓專機！日本鳥取秘境紅葉　吃好住好不人擠人

「北部7夜間活動」時間、亮點一次收

手搖飲3款大杯純茶下殺15元爽喝8天

台南人氣名店「山記魚仔店」熄燈

佳德鳳梨酥今起早上8點開店　中秋節前每天營業13小時

桃園「東眼山森林食堂」8／20開幕

內用免費吃到飽！被牛肉麵耽誤的豆花店

桃園渡假酒店「1泊2食1人1650元起」

熱門行程

最新新聞更多

高雄新航線來了！虎航10/27開航日本岡山

台南人氣名店「山記魚仔店」熄燈

看海吃窯烤披薩！宜蘭海景咖啡越夜越美

藏壽司聯名「吉伊卡哇」　18款超萌扭蛋8／23登場

全家開賣越式咖啡！8款越南美食新品一次看

八月堂可頌買1盒送1盒今天11點開搶

「RAW」今日中午開放第二波訂位

嘉義新港8大必吃小吃、景點懶人包

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366