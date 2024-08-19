解鎖蒙古、貝加爾湖　就在冬季賞絕美藍冰

文／七逗旅遊網 圖／鳳凰旅遊

冬遊蒙古，欣賞建築與文化風情，同時可體驗如雪地騎馬、冰上釣魚、雪地狩獵、滑雪、自走式滑冰都是當地特色的雪地活動，每年冬季1至3月份，是西伯利亞貝加爾湖的冰封期，這裡也是離台灣最近，可欣賞藍冰的地區，因劇烈的溫度變化，湖水結冰時的膨脹與壓縮，形成特殊裂紋的藍色晶透冰原，在陽光的照耀下美得如夢如幻。走訪蒙古，順遊貝加爾湖，是絕無僅有的異國風情之旅！

▲甘丹寺是蒙古最大的藏傳佛教寺廟。（圖／鳳凰旅遊）

蒙古首都烏蘭巴托，集結現代與復古氛圍，而甘丹寺博物館是蒙古最重要也是最大的藏傳佛教寺廟，主殿內有一座據稱是全世界最大的銅鑄觀音菩薩像。不遠的博格多汗冬宮博物館，值得一遊，這裡是博格多汗皇帝為蒙古活佛札布贊丹巴所建立的冬季住所，宮內有世界各地送給札布贊丹巴八世的稀世珍寶。

▲搭乘西伯利亞國際列車夜臥，體驗異國鐵道交通文化。（圖／鳳凰旅遊）

從蒙古到西伯利亞的交通，選擇西伯利亞國際列車，夜臥火車每週四班，從烏蘭巴托火車站起站，終點為俄羅斯伊爾庫茨克。火車經過斯柳江卡站後，繞山區盤旋而上，此時可以遠觀壯闊的貝加爾湖，居高臨下欣賞全世界最大的淡水湖美景。

▲俄羅斯伊爾庫茨克有東方巴黎美稱。（圖／鳳凰旅遊）

有東方巴黎美稱的伊爾庫茨克，是俄羅斯西伯利亞地區的重要都市，亦是伊爾庫次克州的首府，為貿易商業中心，城內的歷史老建築眾多而獨特，在加加林大道上，可見到亞力山大三世雕像、白宮、地方誌博物館等建築。

▲三駕馬車為古時俄羅斯傳統交通工具。（圖／鳳凰旅遊）

來到俄羅斯一定要體驗冬季期間限定的三駕馬車，這是古時俄羅斯傳統交通工具，使用三匹馬並駕齊驅拉車。坐在馬車上，馬匹馳騁於遼闊的西伯利亞大地，讓人心情也跟著開闊起來。

▲氣墊船是冬季貝加爾湖獨特的交通工具。（圖／鳳凰旅遊）

貝加爾湖入冬後湖面結冰，在陽光的照耀下，映襯出純凈的藍，如此的藍冰美得如夢如幻。貝加爾湖結冰期所使用的特殊交通工具為氣墊船，搭著氣墊船在透明的冰湖上可快速滑行移動，前往奧立洪島路途上，一路賞絕美的藍冰美景。

▲奧立洪島北線風光主要欣賞冰掛、冰洞、冰磚。（圖／鳳凰旅遊）

奧立洪島的旅程， 可以安排貝加爾湖冰封期間北線、南線風景區之旅。北線重點是欣賞、拍攝壯觀的冰掛、洞穴及湖中心的藍冰，如此大的湖泊、如此低溫的季節，造就出了絕美景觀。

▲奧立洪島南線是欣賞冰洞、裂紋藍冰、氣泡冰。（圖／鳳凰旅遊）

奧立洪島南線，看的是滄茫的山脈和透明清澈的冰面，南端冰面平整通透，彷彿一望無際的鏡子。除此，南線還可以欣賞氣泡冰，來自湖泊底部沈積物產生的甲烷氣體，生成後瞬間被冰封在水下，相當特別，是生物與環境、季節共同交織成的奇景。

▲住宿蒙古包最能體會遊牧民族的傳統住宿文化。（圖／鳳凰旅遊）

到了蒙古，怎麼能不體驗入住當地特色蒙古包呢？，推薦旅人於蒙古包過夜，體會遊牧民族的傳統住宿與飲食文化。「Terelj Star」渡假村，位於特勒吉國家公園，蒙古包以其獨特的圓形，佇立在群山環繞的曠野之中，相較於平凡的外觀，這些蒙古包設計有寬敞的大窗戶，配置兩張單人床、五星級標準的寢具、一張桌子、兩張椅子、行李和鞋架以及地板地毯。最令人讚賞的是，蒙古包內部提供簡單的獨立浴室，即便冬季前往，也能洗完澡就鑽進暖暖的被窩。

推薦行程：

冬季限定【藍冰季 ✧ 外蒙古+貝加爾湖12天】

詳細行程：https://reurl.cc/ZeDNyg

-1/26出發，卡春節連休

-另外贈雪地防滑冰爪鞋套（每人兩雙）

特色亮點

★藍冰奇景-貝加爾湖北線+南線（南北各安排一天的時間慢慢看）

北線風光~冰掛、冰洞、冰磚

南線風光~冰洞、裂紋藍冰、氣泡冰

冬季貝加爾的特殊交通工具氣墊船乘坐

★蒙古包住宿兩人一室，附衛浴設備

★甘丹寺博物館/國立蒙古歷史博物館

自然博物館/宗教博物館/博格多汗冬宮博物館

★俄羅斯三駕馬車、狗拉雪橇體驗

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