北海道最新諾佐酒店亮點一次看　館內享露天溫泉、3分鐘到滑學場

▲北海道富良野最新開幕的諾佐酒店NOZO HOTEL。（圖／NOZO HOTEL提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

北海道富良野又有新飯店開幕了！以展現生活品味的精品旅宿品牌「諾佐酒店NOZO HOTEL」於2023年底開幕，主打走路3分鐘到滑雪場，在旅館內還能享受大浴場，同時業者也提供多樣化旅遊體驗代訂服務，例如搭熱氣球繫留俯瞰大地，或騎單車徜徉在田園間。

▲酒店外觀。



▲▼從雙人房到套房，酒店共有8種房型。

諾佐酒店共設有78間客房、8種房型，平均坪數從5坪至14坪左右，包括雙人房、三人房、家庭房還有套房等。酒店設計充分運用自然色調和材質，打造現代時尚、溫馨兼具的空間；客房則以極簡淺色調搭配木質傢俱，呼應擁有豐富自然景觀的富良野。

▲酒店內全日餐廳「樺木餐廳」（Shirakaba）。

公共空間方面，館內的「樺木餐廳」（Shirakaba）為全日餐廳，並設有戶外露台，旅客可以在此享用日式或西式早餐；餐點食材更取自在地，例如透過鄰近農場或牧場提供，還有當地必吃海鮮，讓旅客享受最具在地特色的美食。

▲大浴場設施。

▲▼透過酒店旅遊代訂服務，旅客可以欣賞絕美花田，或搭熱氣球體驗。

水療中心「Sugi Spa」則設有水浴和桑拿，浴場除室內男、女湯外還有自然感十足的露天浴場，旅客也可在此享受冷水浴及三溫暖設施，尤其在外玩樂一整天，晚上泡個澡洗去一身疲勞。

▲▼OMO5 函館 by 星野集團。（圖／翻攝自星野集團官網）

而星野集團旗下的都市觀光飯店品牌「OMO」，則於今年7月6日在函館市再添新飯店「OMO5 函館 by 星野集團」。該飯店距離函館站步行約5分鐘，面對舊城區，可作為函館觀光的據點。

飯店以「120%函館」為概念，提供前所未有的住宿體驗，一次充分享受函館特有的海鮮、函館山的夜景、歷史悠久的街道並深入發掘的周邊魅力。

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）