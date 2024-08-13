ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

北海道最新諾佐酒店亮點一次看　館內享露天溫泉、3分鐘到滑學場

▲▼北海道諾佐酒店NOZO HOTEL。（圖／NOZO HOTEL提供）

▲北海道富良野最新開幕的諾佐酒店NOZO HOTEL。（圖／NOZO HOTEL提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

北海道富良野又有新飯店開幕了！以展現生活品味的精品旅宿品牌「諾佐酒店NOZO HOTEL」於2023年底開幕，主打走路3分鐘到滑雪場，在旅館內還能享受大浴場，同時業者也提供多樣化旅遊體驗代訂服務，例如搭熱氣球繫留俯瞰大地，或騎單車徜徉在田園間。

▲▼北海道諾佐酒店NOZO HOTEL。（圖／NOZO HOTEL提供）

▲酒店外觀。

▲▼北海道諾佐酒店NOZO HOTEL。（圖／NOZO HOTEL提供）

▲▼從雙人房到套房，酒店共有8種房型。

▲▼北海道諾佐酒店NOZO HOTEL。（圖／NOZO HOTEL提供）

諾佐酒店共設有78間客房、8種房型，平均坪數從5坪至14坪左右，包括雙人房、三人房、家庭房還有套房等。酒店設計充分運用自然色調和材質，打造現代時尚、溫馨兼具的空間；客房則以極簡淺色調搭配木質傢俱，呼應擁有豐富自然景觀的富良野。

▲▼北海道諾佐酒店NOZO HOTEL。（圖／NOZO HOTEL提供）

▲酒店內全日餐廳「樺木餐廳」（Shirakaba）。

公共空間方面，館內的「樺木餐廳」（Shirakaba）為全日餐廳，並設有戶外露台，旅客可以在此享用日式或西式早餐；餐點食材更取自在地，例如透過鄰近農場或牧場提供，還有當地必吃海鮮，讓旅客享受最具在地特色的美食。

▲▼北海道諾佐酒店NOZO HOTEL。（圖／NOZO HOTEL提供）

▲大浴場設施。

▲▼北海道諾佐酒店NOZO HOTEL。（圖／NOZO HOTEL提供）

▲▼透過酒店旅遊代訂服務，旅客可以欣賞絕美花田，或搭熱氣球體驗。

▲▼北海道諾佐酒店NOZO HOTEL。（圖／NOZO HOTEL提供）

水療中心「Sugi Spa」則設有水浴和桑拿，浴場除室內男、女湯外還有自然感十足的露天浴場，旅客也可在此享受冷水浴及三溫暖設施，尤其在外玩樂一整天，晚上泡個澡洗去一身疲勞。

▲▼OMO5 函館 by 星野集團。（圖／翻攝自星野集團官網）

▲▼OMO5 函館 by 星野集團。（圖／翻攝自星野集團官網）

▲▼OMO5 函館 by 星野集團。（圖／翻攝自星野集團官網）

而星野集團旗下的都市觀光飯店品牌「OMO」，則於今年7月6日在函館市再添新飯店「OMO5 函館 by 星野集團」。該飯店距離函館站步行約5分鐘，面對舊城區，可作為函館觀光的據點。

飯店以「120%函館」為概念，提供前所未有的住宿體驗，一次充分享受函館特有的海鮮、函館山的夜景、歷史悠久的街道並深入發掘的周邊魅力。

▲▼BICCAMERA優惠券。（圖／業者提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 北海道旅遊 飯店旅館 度假旅館 諾佐酒店 NOZO HOTEL 日本旅遊 亞洲旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

90歲阿嬤講評桌球5分鐘　身分竟是「得銅牌國手」

推薦閱讀

北海道最新諾佐酒店亮點一次看

北海道最新諾佐酒店亮點一次看

人氣早午餐「BRUN不然」插旗天母

人氣早午餐「BRUN不然」插旗天母

全台最隱密的山林釋迦冰曝光！

全台最隱密的山林釋迦冰曝光！

日本職人打造「抹茶、巧克力鳳梨酥」每顆150元　家樂福限量開賣

日本職人打造「抹茶、巧克力鳳梨酥」每顆150元　家樂福限量開賣

「串家物語」北部2分店8／31底熄燈

「串家物語」北部2分店8／31底熄燈

亞尼克最新「柚惑生乳捲」限時開吃

亞尼克最新「柚惑生乳捲」限時開吃

宜蘭蘇澳超chill海景玻璃屋咖啡廳！

宜蘭蘇澳超chill海景玻璃屋咖啡廳！

福泰飯店接手台南大億麗緻　2025開幕

福泰飯店接手台南大億麗緻　2025開幕

7-11木瓜牛乳霜淇淋　限時買1送1

7-11木瓜牛乳霜淇淋　限時買1送1

開業不到2年！赤鐵廣島燒八德店結束營業

開業不到2年！赤鐵廣島燒八德店結束營業

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

手搖飲「珍奶買1送1」限時1天搶！

林郁婷奪金牌！迷客夏買1送1加碼了

ET民調／6成民眾瘋出國！減少國旅原因曝

日本擬改免稅制　未來到機場才能退稅

開箱「東京迪士尼直達巴士」免人擠人

炒飯最強！新莊「4.8星」深夜私房菜

大溪老街逛膩了？新興玩法要你玩上癮！

蘇杭365裕隆城店吃到飽活動只到8月底

身分證3碼中2碼「樂園門票省千元」

住礁溪晶泉丰旅免費到龜山島看牛奶海

熱門行程

慈湖浪漫夜！七夕中秋雙饗宴

慈湖變身夢幻樂園！浪漫燈光秀、水舞秀陪你過節。七夕情人、中秋團圓，就來慈湖創造甜蜜回憶！

最新新聞更多

北海道最新諾佐酒店亮點一次看

人氣早午餐「BRUN不然」插旗天母

全台最隱密的山林釋迦冰曝光！

日本職人打造「抹茶、巧克力鳳梨酥」每顆150元　家樂福限量開賣

「串家物語」北部2分店8／31底熄燈

亞尼克最新「柚惑生乳捲」限時開吃

宜蘭蘇澳超chill海景玻璃屋咖啡廳！

福泰飯店接手台南大億麗緻　2025開幕

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366