ET民調／6成民眾瘋出國！「國旅次數減少」10大原因曝：住宿太貴

▲根據《ETtoday民調雲》調查，有超過91%的民眾今年已出國、或計畫出國。（圖／記者彭懷玉攝）

記者蔡玟君／綜合報導

疫後又能出國玩，越來越多台灣民眾開始規劃和享受旅遊，《ETtoday民調雲》針對18歲以上民眾進行旅遊調查，藉此了解台灣人旅遊動向與背後影響因素。結果顯示，有超過91%的民眾今年已出國、或計劃出國；此外，有22.2%的民眾表示今年減少國旅次數、增加國外旅遊，究其原因，72.9%民眾表示是因國內住宿成本高。

▲《ETtoday民調雲》針對國人旅遊動向進行調查。（圖／《ETtoday民調雲》提供）

根據《ETtoday民調雲》此次旅遊動向調查結果顯示，高達91.4%的民眾表示在今年（2024年1月1日至12月31日）已有旅遊經驗，或已計畫外出旅遊，其中國外旅遊占比59.8%。相較根據交通部觀光署2023年國人出國旅遊比率為24.2%，預估今年台灣民眾出國旅遊的比率將更進一步提升。

若與去年（2023年）相比，22.2%的民眾表示今年減少國內旅遊次數，增加國外旅遊。這一趨勢在北部地區（25.6%）、18－49歲的民眾中（23.9%以上）尤其明顯。

▲《ETtoday民調雲》歸納出台灣人不想國旅的10大主因。（圖／《ETtoday民調雲》提供）

進一步歸納民眾不想國旅的10大原因，最多人認為「國內住宿成本高（72.9%）」，以及國外旅遊較便宜／划算（64.7%），顯示國旅成本相對較高，是影響民眾旅遊意願關鍵。其他減少國旅因素還包括「國內缺乏新的或吸引人的景點」、「國旅服務品質不滿意」、「國內物價過高」等。

▲養毛小孩的民眾越來越多，外出旅遊時許多人首先會將毛小孩交給親友照顧。（圖／《ETtoday民調雲》提供）

此外，近年台灣飼養寵物人口持續上升，本次受訪民眾中，飼養狗、貓、兔子的飼主比例分別為23.5%、15.0%與2.2%。根據調查顯示，在這些家庭中，當主人需要外出旅遊過夜時，有44.1%會選擇讓同住的親友照顧，而25.0%則會將寵物送至寵物旅館，顯示出寵物照顧服務市場的需求日益增加，不僅反映寵物文化在台灣的深入人心，也突顯出寵物相關產業在台灣經濟中的重要地位。

本次民調由《ETtoday民調雲》負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2024年7月17日至7月26日進行，以台閩地區年滿18歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「EDM」方式通知，進行網路問卷調查。回收有效樣本數為1,532份，在95%信心水準下，抽樣誤差為±2.5%。進行統計分析之前，原始資料先依內政部113年6月底人口統計資料與112年12月底現住人口教育程度，進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合台閩地區18歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

