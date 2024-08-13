ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

ET民調／6成民眾瘋出國！「國旅次數減少」10大原因曝：住宿太貴

▲桃園機場,桃園國際機場,中秋連假前人潮,機場。（圖／記者彭懷玉攝）

▲根據《ETtoday民調雲》調查，有超過91%的民眾今年已出國、或計畫出國。（圖／記者彭懷玉攝）

記者蔡玟君／綜合報導

疫後又能出國玩，越來越多台灣民眾開始規劃和享受旅遊，《ETtoday民調雲》針對18歲以上民眾進行旅遊調查，藉此了解台灣人旅遊動向與背後影響因素。結果顯示，有超過91%的民眾今年已出國、或計劃出國；此外，有22.2%的民眾表示今年減少國旅次數、增加國外旅遊，究其原因，72.9%民眾表示是因國內住宿成本高。

▲▼ETtoday民調調查。（圖／《ETtoday民調雲》提供）

▲《ETtoday民調雲》針對國人旅遊動向進行調查。（圖／《ETtoday民調雲》提供）

根據《ETtoday民調雲》此次旅遊動向調查結果顯示，高達91.4%的民眾表示在今年（2024年1月1日至12月31日）已有旅遊經驗，或已計畫外出旅遊，其中國外旅遊占比59.8%。相較根據交通部觀光署2023年國人出國旅遊比率為24.2%，預估今年台灣民眾出國旅遊的比率將更進一步提升。

若與去年（2023年）相比，22.2%的民眾表示今年減少國內旅遊次數，增加國外旅遊。這一趨勢在北部地區（25.6%）、18－49歲的民眾中（23.9%以上）尤其明顯。

▲▼ETtoday民調調查。（圖／《ETtoday民調雲》提供）

▲《ETtoday民調雲》歸納出台灣人不想國旅的10大主因。（圖／《ETtoday民調雲》提供）

進一步歸納民眾不想國旅的10大原因，最多人認為「國內住宿成本高（72.9%）」，以及國外旅遊較便宜／划算（64.7%），顯示國旅成本相對較高，是影響民眾旅遊意願關鍵。其他減少國旅因素還包括「國內缺乏新的或吸引人的景點」、「國旅服務品質不滿意」、「國內物價過高」等。

▲▼ETtoday民調調查。（圖／《ETtoday民調雲》提供）

▲養毛小孩的民眾越來越多，外出旅遊時許多人首先會將毛小孩交給親友照顧。（圖／《ETtoday民調雲》提供）

此外，近年台灣飼養寵物人口持續上升，本次受訪民眾中，飼養狗、貓、兔子的飼主比例分別為23.5%、15.0%與2.2%。根據調查顯示，在這些家庭中，當主人需要外出旅遊過夜時，有44.1%會選擇讓同住的親友照顧，而25.0%則會將寵物送至寵物旅館，顯示出寵物照顧服務市場的需求日益增加，不僅反映寵物文化在台灣的深入人心，也突顯出寵物相關產業在台灣經濟中的重要地位。

本次民調由《ETtoday民調雲》負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2024年7月17日至7月26日進行，以台閩地區年滿18歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「EDM」方式通知，進行網路問卷調查。回收有效樣本數為1,532份，在95%信心水準下，抽樣誤差為±2.5%。進行統計分析之前，原始資料先依內政部113年6月底人口統計資料與112年12月底現住人口教育程度，進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合台閩地區18歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。
 

關鍵字： ETtoday民調雲 國旅 ET民調 出國旅遊 旅遊動向調查

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

推薦閱讀

7-11木瓜牛乳霜淇淋　限時買1送1

7-11木瓜牛乳霜淇淋　限時買1送1

開業不到2年！赤鐵廣島燒八德店結束營業

開業不到2年！赤鐵廣島燒八德店結束營業

開箱／微風信義47樓風格料理餐酒館！

開箱／微風信義47樓風格料理餐酒館！

哆啦A夢粉必收！7-11推30款漫畫復古周邊

哆啦A夢粉必收！7-11推30款漫畫復古周邊

日本擬改免稅制　未來到機場才能退稅

日本擬改免稅制　未來到機場才能退稅

精品甜點卡柏蒂　ESG碳中和禮盒送禮大方又環保

精品甜點卡柏蒂　ESG碳中和禮盒送禮大方又環保

八月堂「可頌買1送1」只有1天！

八月堂「可頌買1送1」只有1天！

ET民調／6成民眾瘋出國！減少國旅原因曝

ET民調／6成民眾瘋出國！減少國旅原因曝

肯德基小怪獸無骨脆雞今天開賣了

肯德基小怪獸無骨脆雞今天開賣了

慶林郁婷奪金！業者推出國最高折3000

慶林郁婷奪金！業者推出國最高折3000

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

林郁婷奪金牌！迷客夏買1送1加碼了

ET民調／6成民眾瘋出國！減少國旅原因曝

手搖飲「珍奶買1送1」限時1天搶！

蘇杭365裕隆城店吃到飽活動只到8月底

身分證3碼中2碼「樂園門票省千元」

大溪老街逛膩了？新興玩法要你玩上癮！

炒飯最強！新莊「4.8星」深夜私房菜

開箱「東京迪士尼直達巴士」免人擠人

八里福朋喜來登中餐廳也能吃到飽

南投也有水豚咖啡廳！互動區不額外收費

熱門行程

慈湖浪漫夜！七夕中秋雙饗宴

慈湖變身夢幻樂園！浪漫燈光秀、水舞秀陪你過節。七夕情人、中秋團圓，就來慈湖創造甜蜜回憶！

最新新聞更多

7-11木瓜牛乳霜淇淋　限時買1送1

開業不到2年！赤鐵廣島燒八德店結束營業

開箱／微風信義47樓風格料理餐酒館！

哆啦A夢粉必收！7-11推30款漫畫復古周邊

日本擬改免稅制　未來到機場才能退稅

精品甜點卡柏蒂　ESG碳中和禮盒送禮大方又環保

八月堂「可頌買1送1」只有1天！

ET民調／6成民眾瘋出國！減少國旅原因曝

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366